出國旅遊注意！日本簽證費大漲...台灣免簽「這費用」也要付 調漲金額、上路時間曝光

日本旅遊注意！為反映行政成本上升並與歐美接軌，日本政府預計最快在2026年提高簽證手續費，這是日本時隔48年，首次調漲簽證費用，而台灣旅客目前短期入境日本享有免簽待遇，預料影響不大。但可能需要支付針對免簽證入境者導入的電子旅行認證制度（JESTA）費用。 日本亦研議從2026年起調高「出國稅」，對象包含外國人與日本公民，不過當局也會同步研議調降日本國民辦護照、更新護照的費用，避免負擔加重。 另外，日本將於2028年啟用電子渡航認證制度（JESTA），適用於享有短期免簽的外國旅客，價格將參考美國旅行授權電子系統（ESTA）的收費標準。

根據《朝日新聞》、《日本經濟新聞》報導，日本政府計畫調整簽證費用，讓簽證發放的行政成本能部分反映在費用中。隨著訪日外國旅客人數不斷增加，政府希望藉此緩解部分地區出現的「觀光公害」（overtourism，又稱超限旅遊）問題。

時隔48年！日本簽證費喊漲

調漲幅度將參考七大工業國集團（G7）及經濟合作暨發展組織（OECD）成員國的標準，商務及長期居留簽證也將納入調整範圍。日本外務省預計於本年度徵求民意，並在修改政令後正式實施。

目前日本簽證費用為一次性簽證約 3000 日圓（約新台幣 610 元），多次簽證 6000 日圓。相比美國短期簽證為 185 美元（約新台幣 5670 元）、英國為 177 美元、加拿大為 100 加幣，申根區成員國如法國、德國、義大利等則統一為 90 歐元。

日本自 1978 年起至今未曾調整簽證費用，但隨著發放作業所需的人力與行政成本逐年攀升，日本政府正考慮改採「申請時收費」制度，以避免部分申請人未領取簽證而造成資源浪費。

統計指出，今年上半年（1 至 6 月）訪日外國旅客人次達 2151 萬，較去年同期的 1777 萬人次大幅增加，半年內首次突破 2000 萬大關。日本政府預估，即使調高簽證費，訪日人潮仍不會明顯減少，反而有助於增加財政收入。

2026年擬調高出國稅

目前約有 120 多個國家（主要包括中國、越南、菲律賓等）入境日本需事先申請簽證。其中，中國去年簽證申請件數達 524 萬件，占總量約 7 成；菲律賓與越南則分別為 57 萬與 32 萬件，三國合計近 9 成。若簽證費調漲，這3國影響最大。反之，美國、台灣、韓國、澳洲等 74 個國家與地區則享有短期免簽待遇。

台灣自 2005 年 9 月 26 日起享有日本短期免簽待遇，持台灣護照者可因觀光、探親訪友、療養或參與運動等目的入境，最長可停留 90 天；但若涉及就業或報酬性活動，仍須事前申請簽證。

除簽證費外，日本政府亦研議自 2026 年起調高「出國稅」（departure tax）。該稅自 2019 年開始徵收，所有出境旅客（含日本國民）須支付 1000 日圓。日本政府考慮比照美國標準提高金額，同時下調護照申辦及換發費用，以減輕日本民眾負擔。

2028年啟用JESTA，免簽國挫咧等

此外，日本預計於 2028 年推出「電子旅行認證制度」（JESTA），參考美國 ESTA 模式，適用對象為享有短期免簽的外國旅客。屆時旅客需先上網填報職業、入境目的、住宿地點等資料，經出入國在留管理廳審核通過後方可入境。

JESTA 的收費標準尚未公布，但若比照美國 ESTA（40 美元），預估金額約為 6000 日圓（約新台幣 1220 元）。

本文授權自今周刊

