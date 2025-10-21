快訊

第一配偶／沒交往就求婚 日首位第一先生怎娶到高市？

NBA／「受不了詹皇假掰樣」 美記者爆料衛少聽他講話翻白眼

馬太鞍溪又現新堰塞湖！滿水達60萬公噸 恐24小時內溢流

輝達北士科總部陷僵局 謝金河喊話台新新光金「切入AI賽道好機會」：在乎小利恐失大利

聯合新聞網／ 今周刊
輝達北士科總部若從T17、T18移轉到T12，是否會重塑當地房價。聯合報系資料照
輝達北士科總部若從T17、T18移轉到T12，是否會重塑當地房價。聯合報系資料照

【撰文/謝金河】

在大利與小利之間。

前天晚上參加了一個朋友邀約的飯局，餐敘上只有兩個焦點，一個是鄭麗文當選國民黨主席，對未來政局會帶來什麼影響？另一個是輝達的北士科T17，18最後會怎樣？

前者暫時不表，後者大家討論熱烈，有一個大家都知道名字的好朋友闢頭就說台新那兩個「儍蛋」在演動土典禮，是在演哪一椿大戲？我和林維俊總經理，魏寶生董事長太熟了。只能說我不知道！

不過，另一位重量級的金融圈大佬語氣很重的說，如果輝達的案子搞丟了，台新新光金控在台灣社會恐怕成為人人喊打的對象，以後可能變成小小的金融機構！這話說得更重！我也不好說什麼。

這幾天，政治上的話題都是鄭麗文，她的明顯親中路線對國民黨，民進黨都會帶來很大的影響，效應還要持續看下去。而輝達的案子24日就要揭曉，我對這次台新新光的決策者一直糾結在這塊土地以後開發利益有多大？好像是到嘴邊的肥肉不吃很多可惜的眼前小利上也覺得很不解？

當輝達看中這塊土地，如果新光人壽第一時間說可以把土地讓給輝達，不管有償或無償？台新新光金控願意與輝達結盟，合作，今後台新新光金控可以和輝達全面合作，扮演輝達的金流協力者！如果這個行得通？這是台新新光金控直接切入AI大賽道的好機會！

台新併了新光金控，這個價值上千億，台新新光金控市值也逼近5000億，目前富邦金約1.25兆，國泰金9800億上下，中信金8390億，往下是兆豐金和玉山金的五千多億，台新金從二千多億到4800億左右，正是處在「轉大人」的關鍵十字路口上。

這次台新新光金控若能搭上輝達列車，創造的效益會比併新光金控還大！如果沒有看到未來大利，只在乎眼前幾十億或是百億的小利，恐怕會斷送未來發展的大契機！我們只能說可惜了！

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

2026行事曆盤點「9連假」！明年過年＋228請4天狂休16天：2月只上10天班…一表看聰明串假

0050股價4個月漲逾36%，現在63元存股能買？施昇輝2情境拆解：這麼做「從從容容、游刃有餘」

中國解放軍部署地圖被26歲師大研究生「看光」，連日本自衛隊都佩服！溫約瑟是誰？他如何利用網路公開資訊破解？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

出國旅遊注意！日本簽證費大漲...台灣免簽「這費用」也要付 調漲金額、上路時間曝光

日本旅遊注意！為反映行政成本上升並與歐美接軌，日本政府預計最快在2026年提高簽證手續費，這是日本時隔48年，首次調漲簽證費用，而台灣旅客目前短期入境日本享有免簽待遇，預料影響不大。但可能需要支付針對免簽證入境者導入的電子旅行認證制度（JESTA）費用。 日本亦研議從2026年起調高「出國稅」，對象包含外國人與日本公民，不過當局也會同步研議調降日本國民辦護照、更新護照的費用，避免負擔加重。 另外，日本將於2028年啟用電子渡航認證制度（JESTA），適用於享有短期免簽的外國旅客，價格將參考美國旅行授權電子系統（ESTA）的收費標準。

輝達北士科總部陷僵局 謝金河喊話台新新光金「切入AI賽道好機會」：在乎小利恐失大利

在大利與小利之間。 前天晚上參加了一個朋友邀約的飯局，餐敘上只有兩個焦點，一個是鄭麗文當選國民黨主席，對未來政局會帶來什麼影響？另一個是輝達的北士科T17，18最後會怎樣？

半導體晶片照亮資本市場 台股躍全球第8大！謝金河：晶片力就是國力

晶片力即國力！過去半個世紀以來，大家最常說的一句話是：誰掌握石油？誰掌握世界！在2020年之前，沙國石油公司Aramco經常是世界市值最大的企業，後來逐漸被蘋果超車。

台積電是頂尖車手 但要全球協力！熊本廠對日本多重要？「台日半導體同盟」能做啥

俄烏戰爭期間，國際上出現「半導體走私」與「晶片漂白」等現象，全球在一瞬間重新認知成熟製程晶片的戰略價值，也更能了解為何台積電熊本廠是保障日本國防科技自主的助力，以及台日必須共建「半導體同盟」，以打造民主陣營共同安全核心。

Google評論5顆星很容易？阿部瑪利亞揭「台日評分文化差異」：3顆星都不踩雷

Google評論五顆星代表好吃？現代人外出用餐習慣先打開Google地圖查看網友評價作為參考...

AI時代新戰場誕生！從晶片、數據資料到電力供應 謝金河從股價變動分析誰站在巨浪前端

從算力到電力！台塑轉型大計。今年世界的焦點都在AI，大家看到Nvidia、AMD、AVGO、ARM等股價奔馳，也看到數據資料中心的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。