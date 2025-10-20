台積電是頂尖車手 但要全球協力！熊本廠對日本多重要？「台日半導體同盟」能做啥

【撰文/林韋伶】

俄烏戰爭期間，國際上出現「半導體走私」與「晶片漂白」等現象，全球在一瞬間重新認知成熟製程晶片的戰略價值，也更能了解為何台積電熊本廠是保障日本國防科技自主的助力，以及台日必須共建「半導體同盟」，以打造民主陣營共同安全核心。

由印太戰略智庫執行長矢板明夫和日本民間智庫「國家基本問題研究所」理事長櫻井良子主持的台日兩智庫，於週二（10/14）共同在東京舉辦「台日半導體同盟」研討會，會中日本防衛省顧問土本英樹指出，半導體已不僅是產業問題，更關乎防衛安全與國家戰略。

他強調，若在晶片設計或製造階段被植入「後門」漏洞，將導致裝備遭駭或失效，成為重大安全風險，因此必須建立完善的審查與防護機制。美國已設立可追溯與核查制度，日本也應比照推行，確保國防系統的晶片來源安全。

他進一步指出，在俄烏戰爭期間，國際上出現「半導體走私」與「晶片漂白」等現象，突顯成熟製程晶片的戰略價值。這類晶片雖非最新技術，但因穩定性與耐用性高，是防衛裝備不可或缺的核心元件，土本英樹說：「防衛裝備必須能耐高溫、抗震動與核輻射，這正是成熟製程晶片的重要優勢。」

土本英樹：台日應共建「半導體同盟」 確保防衛與供應鏈安全

他也提到，防衛用途晶片多屬少量生產，採購難度高，過去日本防衛裝備多依賴三星與台積電供應，如今熊本的JASM廠啟用後，成為保障國內供應安全的重要節點，「JASM能生產防衛用途的成熟晶片，讓日本在國防科技上更具自主性，也能在必要時由台積電系統支援日本防衛省需求，這正是半導體同盟的具體展現。」

針對戰爭型態的變化，土本英樹指出，未來無人機與AI運算將大量依賴先進製程晶片。烏克蘭戰爭證明，無人機需要具備自主決策與群體協作能力，而這仰賴高效能、低功耗的AI半導體。他建議日本防衛省應加強與北海道的Rapidus計畫合作，確保先進晶片的穩定供應，同時透過經濟產業省協調，整合防衛與產業政策。

他也提醒，半導體同盟不僅要保障生產與技術，更需關注礦物資源。中國目前壟斷全球9成以上的「鎵」產量，並以出口管制作為戰略手段。土本英樹呼籲，台灣、日本與美國應共同推進礦物供應鏈合作，確保在關鍵原料被封鎖時仍能維持晶片生產的安全與穩定。

「從防衛裝備到礦物供應鏈，半導體的每一環節都攸關國家安全。」土本英樹強調，唯有透過台日美三方協調，建立完整的「半導體同盟」，才能在科技與安全領域維持自由陣營的優勢。

岩田清文：能控制半導體就能控制未來戰場 日台美荷韓應築「半導體同盟」

前陸上自衛隊司令岩田清文在論壇上則指出，半導體已成軍事力量的關鍵要素，從戰機、飛彈、無人機到電子戰與資通訊系統，皆仰賴晶片驅動；一旦任一環節失效，整體戰力即難以發揮。以F-35內部搭載數千顆晶片為例，可見戰場感知、指管通資與精準打擊皆由半導體串接完成，「能控制半導體就能控制未來的戰場」。

談及俄烏戰事，他指出，烏軍結合商用衛星情報、無人機偵察與AI演算法，能在短時間自動分配火力、精準封阻俄軍集結，顯示AI與邊緣運算正在重塑作戰樣態。軍品多採28〜45奈米等成熟製程，取得門檻低且易被迂迴輸送；即便G7強化出口管制，俄軍仍可透過第三國轉運取得通用晶片，凸顯制度執行的難題。

他並警示，下一階段戰爭將進入「人機協同」時代：海空水下大規模無人載具集群，依賴高效能、低功耗AI晶片進行自主協同與即時決策。要嚇阻衝突、維繫優勢，必須同時強化先進製程（2奈米以下）供應能力與成熟製程的可控性，提升日本本土產能，並以日本、台灣、美國為核心，結合荷蘭與韓國，打造堅固的半導體與軍民雙用供應鏈。

岩田強調，唯有在設計、製造、設備與材料上形成分工互補，配合更嚴密且可執行的出口管制與供應鏈監理，才能避免通用晶片持續被挪用至戰場，並以尖端半導體維持嚇阻力，守住自由陣營的科技與安全優勢。

台日攜手打造「半導體聯合艦隊」 科技合作成民主陣營共同安全核心

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲則提出，從「半導體聯合艦隊」來看台日半導體同盟的觀點。

蘇紫雲分析，台日半導體合作不僅是產業議題，更關乎國家安全與地緣戰略，「從『聯合艦隊』的角度來看，是科技、經濟與防衛的共同體」。他強調，半導體已成為跨領域的戰略要角，未來10至20年，台日若能深化合作，將共創「多贏」格局。

蘇紫雲分析，台積電之所以成功，並非單靠台灣一國之力，「機台來自歐洲與美國，材料與零組件則仰賴日本」，半導體產業的發展如同F1賽車——台積電是頂尖車手，但賽車與燃料則是全球協力的成果。

他也指出，目前多數先進武器仍採用1990年代的晶片（如486、586等級CPU），製程約0.6微米，真正使用AI與尖端晶片的武器仍屬少數，因此「現在的合作將決定未來20年的安全格局」。

他進一步強調，半導體同盟的核心不只是技術，更是「忠誠與信任」。台積電的成功來自對客戶的忠誠，日本的職人精神同樣代表穩定與誠信，這是台日合作的文化基礎。

蘇紫雲也提醒，不能低估中國的競爭力，民主陣營須以合作維持技術防線。中國的「數位威權體制」要求企業配合國家情報法，產品安全漏洞頻傳，「這不只是產業競爭，更是數位民主與數位威權的對抗」。

在地緣安全上，他指出台灣的重要性不僅限於晶片製造，台灣飛航情報區每年有170萬架次航班通過，周邊海域航運量占全球61％，也是日本與韓國能源運輸的生命線，因此「台灣的穩定，關係到整個印太地區的共同安全。」

展望未來，他認為台日可從稀土、FPGA晶片、機械精密控制與兩用科技等領域深化合作，「日本的機械與材料強項，結合台灣的半導體與系統整合能力，將形成最具戰略價值的民主科技聯盟」。蘇紫雲強調，唯有民主國家攜手，建立從晶片到稀土、從供應鏈到價值鏈的「科技聯合艦隊」，才能在數位新冷戰中守護自由世界的安全與繁榮。事實上，有許多台灣廠商已經留意到此議題的重要性，因此本次有多家關心台日半導體同盟議題的廠商前往東京參與，包括：永亮股份有限公司、格棋化合物半導體、HAITIMA、統一翻譯、Skyways，以及聯邦銀行。

