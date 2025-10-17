AI時代新戰場誕生！從晶片、數據資料到電力供應 謝金河從股價變動分析誰站在巨浪前端

【撰文/謝金河】

從算力到電力！台塑轉型大計。 今年世界的焦點都在AI，大家看到Nvidia、AMD、AVGO、ARM等股價奔馳，也看到數據資料中心的建置如長江大浪般向前挺進，Open AI的Sam Altman更像是眾星拱月般，被時代巨浪推著往前進。

大家可能都沒有注意到投資AI數據資料中心是在投資算力，但晶片從Hopper進階到Blackwell，從B100，B200到Gb200，Gb300，數據資料中心不斷進化，到明年的Rubin後年的Vera Rubin，從機櫃到資料中心，到超級電腦，算力進化帶來的是電力供應的考驗。

川普不鼓勵綠電，他奬勵核電，在這條賽道上，這是今年美國最壯濶的新產業。Open AI還沒有上市，但是Sam Altman擔任董事長的OKLO，今年彷佛成了巨星。OKLO去年上市，募集8.5億美元，這一年OKLO的股價從5.36漲到186.96美元，市值高達274.78億美元，Sam Altman再度發揮驚人的點石成金力量。

OKLO是小型核子反應爐的企業，雖然沒有營業額，但已經得到空軍，國防部長約訂單，再加上Switch、Equinix及Vertiv的長約，未來想像空間無限，股價持續走高。其實最早進入小型核電研發的是Nuscale，代號是SMR，這家公司起步最早，一度瀕臨破產，股價最慘跌至1.88美元，大約在3美元左右，我曾建議王文淵總裁把這家公司買下來，而且以這家公司為核心，將台塑轉型為全方位電力供應商。

那個時候我在想，台塑石化把石化上中下游產業整合在一起，南亞專攻電子材料，台化與福懋全力深耕紡織上中下游產業，甚至要切入成衣業。

台塑以麥寮電廠為核心，並且在電力多元化發展使力，不管是風力發電、太陽光電，到液化天然氣、核能，台塑成為全方位的電力公司，今天在AI新時代，台電只要喊出為數據資料中心傳輸電力，就會佔有一席之地。可惜這些想法都沒有突破！

上一期先探投資週刊深入報導濃縮鈾礦的Cameco、Centrus Energy，及核子反應爐的BWX Techology，及星座能源，股價的漲幅令人拍案驚奇。這個大趨勢變化，值得大家關注！

本文授權自今周刊

