AI時代新戰場誕生！從晶片、數據資料到電力供應 謝金河從股價變動分析誰站在巨浪前端

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照
【撰文/謝金河】

從算力到電力！台塑轉型大計。

今年世界的焦點都在AI，大家看到Nvidia、AMD、AVGO、ARM等股價奔馳，也看到數據資料中心的建置如長江大浪般向前挺進，Open AI的Sam Altman更像是眾星拱月般，被時代巨浪推著往前進。

大家可能都沒有注意到投資AI數據資料中心是在投資算力，但晶片從Hopper進階到Blackwell，從B100，B200到Gb200，Gb300，數據資料中心不斷進化，到明年的Rubin後年的Vera Rubin，從機櫃到資料中心，到超級電腦，算力進化帶來的是電力供應的考驗。

川普不鼓勵綠電，他奬勵核電，在這條賽道上，這是今年美國最壯濶的新產業。Open AI還沒有上市，但是Sam Altman擔任董事長的OKLO，今年彷佛成了巨星。OKLO去年上市，募集8.5億美元，這一年OKLO的股價從5.36漲到186.96美元，市值高達274.78億美元，Sam Altman再度發揮驚人的點石成金力量。

OKLO是小型核子反應爐的企業，雖然沒有營業額，但已經得到空軍，國防部長約訂單，再加上Switch、Equinix及Vertiv的長約，未來想像空間無限，股價持續走高。其實最早進入小型核電研發的是Nuscale，代號是SMR，這家公司起步最早，一度瀕臨破產，股價最慘跌至1.88美元，大約在3美元左右，我曾建議王文淵總裁把這家公司買下來，而且以這家公司為核心，將台塑轉型為全方位電力供應商。

那個時候我在想，台塑石化把石化上中下游產業整合在一起，南亞專攻電子材料，台化與福懋全力深耕紡織上中下游產業，甚至要切入成衣業。

台塑以麥寮電廠為核心，並且在電力多元化發展使力，不管是風力發電、太陽光電，到液化天然氣、核能，台塑成為全方位的電力公司，今天在AI新時代，台電只要喊出為數據資料中心傳輸電力，就會佔有一席之地。可惜這些想法都沒有突破！

上一期先探投資週刊深入報導濃縮鈾礦的Cameco、Centrus Energy，及核子反應爐的BWX Techology，及星座能源，股價的漲幅令人拍案驚奇。這個大趨勢變化，值得大家關注！

延伸閱讀》

13家金控現金股息殖利率最新預估！中信金、凱基金、華南金…這5檔超過4%想卡位「一表看」

他抱0056，領息3年還在虧...大家都以為高股息比較穩，老手回測15年數據傻眼：大跌時，比0050更容易賠錢

史迪爾氏症是什麼？長榮空姐短短16天猝逝，高燒、關節疼痛...哪些症狀誤認是感冒，好發年齡層曝光

晶片業重心轉移 亞利桑那掀淘金潮！台廠試水溫、美企搶布局 半導體展成戰略舞台

美國西部半導體展首度移師亞利桑那，吸引全球廠商湧入尋商機。隨台積電落腳鳳凰城，帶動投資熱潮，台廠也搶先布局，但仍觀望後續發展。

台、美股狠踩巴菲特的「玩火警戒線」 美股集中度首破40％！股市還會狂多久？

10月9日中國宣布的新一輪稀土出口管制，美國總統川普立馬揚言將以對中增稅100%作為反擊，利空連爆中，身處事件核心的美國科技股成為重災區，10月10日，超微、高通股價雙雙跌逾7%，台積電ADR重挫6.4%，輝達跌近5%。這一天，費城半導體指數單日下跌6.3%。

輝達工程師遭哈瑪斯囚禁738天獲釋！黃仁勳喊歡迎回家 同事：你的股票這2年不錯喔

經歷738天的戰火，美國總統川普主導以哈戰爭停火談判，第一階段雙方停火換俘，哈瑪斯釋放最後20名仍生還的以色列人質，以色列也一併釋放近2千名的巴勒斯坦人。 任職於輝達（NVIDIA）特拉維夫研發中心的32歲電機工程師歐爾（Abinatan Or），遭哈瑪斯囚禁長達2年之久，他也在此次釋放名單之中。 消息一出，輝達全公司振奮不已，就連執行長黃仁勳也在第一時間向全體員工發出內部信，激動表示：「我們的同事歐爾終於回家了，這是讓人深受感動與感恩的一刻。」 輝達同事也在社群平台表達祝賀與感謝。一名同事幽默地說：「對了，你的股票這兩年表現不錯。」 實際查詢輝達過往股價，若以2023年10月2日當時開盤價來看(10月1日未開市)為44.03美元，直到2025年10月13日收盤為188.32美元，前後相差約4.2倍。

一文看懂高齡駕駛新制！換照降至70歲、繳回駕照持敬老卡搭車「2年最多賺3.6萬」

有鑑於台灣高齡駕駛不時造成交通意外，交通部公布駕照管理新規。自明年1月起，換發駕照年齡從75歲下修至70歲；此外，為鼓勵長者主動繳回駕照，公路局加碼提供TPASS公共運輸乘車優惠，使用敬老卡搭乘公共運輸回饋50%，每月金額最高1500元。

從礦工到看管牛隻都做過 諾貝爾文學獎得主描寫崩壞農村 諷共產體制：給下代面對末日力量

今年諾貝爾文學獎，由匈牙利作家卡撒茲納霍凱（László Krasznahorkai）奪得，他被封為「末日大師」，卻希望用文字帶給下一代面對末日的力量。

《財團法人法》上路7年亂象 雙5％限制、投資規範僵化…NPO治理失能搞翻民間

由台大醫院癌症微創介入治療中心主任黃凱文創辦的遠方未來醫學基金會（下稱遠方基金會），長年推動全國性的醫療教育服務，並到偏鄉離島義診，舉辦學生醫療營隊，向下扎根醫療教育，8年來從不間斷。

