Google評論5顆星很容易？阿部瑪利亞揭「台日評分文化差異」：3顆星都不踩雷

Google評論五顆星代表好吃？現代人外出用餐習慣先打開Google地圖查看網友評價作為參考，不過在「打分數上」其實蘊含了蠻大的台日文化差異。日籍女星阿部瑪利亞就點出關鍵，告訴大家在日本其實3顆星以上的店家就代表很不錯，是值得參考與相信的。

Google評論藏台日差異，阿部瑪利亞：台灣人是從5顆星往下扣

不少現代人外出用餐，習慣先打開Google地圖查看評論，甚至在台灣4顆星、5顆星都不稀奇。日籍女星

阿部瑪利亞近日就分享她所觀察到的台日差異，指出台灣人習慣從五顆星往下扣分，可是日本人在評論時會以三顆星為基準，「好吃的話就會打三顆星」。

阿部瑪利亞補充，因為三顆星介於五顆星的中間，三顆星代表的是好吃、正常，如果好吃又環境好、價格便宜，就會再往上疊加，真的要到超級好吃才有可能得到五顆星的高評價。

由於日本人不會隨便給五顆星，所以阿部瑪利亞認為，在日本Google評價高的店家是可以相信的。

日本餐廳難踩雷！隨便一間三顆星都爆好吃

想不到短短30秒的影片一上架，便引發網友熱議。不少台灣人非常認同，「日本真的是這樣！找了1間3.7星的去吃，爆好吃的」、「日本街上估狗都是3星，本來沒抱什麼期待，結果根本很好吃」、「在日本要得到五顆星真的很難」，指出在日本餐廳用餐，隨便走進一間評論僅三顆星的店家都好吃，要踩雷也相當不容易。

不過，也有網友指出，在較為熱門的商圈中有些日本餐廳會特意鎖定外國顧客，鼓勵他們給予五星好評，來提升Google上的評價。建議大家在旅遊或用餐時可以參考日本人愛用的 Tabelog ，可信度會更高。

5顆星在台灣很平常？網友：都是洗出來的

對於阿部瑪利亞的觀察，有網友就文化差異提出看法，「感覺有點像教育的習慣，改考卷都是從滿分往下扣，錯幾題扣幾分」、「沒有給五顆星會被店家關切哪裡做得不好」，顯見台灣和日本的確存在一些文化上的差異。

影片下方也釣出不少網友批評，吐槽台灣的「五顆星送OO」文化，「五顆星都是洗的」、「多給一盤肉就五顆星了」、「台灣只有五顆星跟一顆星」，也有人認為以台灣的評論來說，打得越詳盡、文章長度越長或是一顆星評論的較具參考價值。

Google地圖要「懲罰五星評論送禮物」了

針對台灣特殊的評論文化，Google也注意到了！Google地圖優化專家「安迪」就曾發文表示，「台灣的 Google 地圖會開始抓『寫評論送東西』了，抓到有可能你的地標暫時無法新增評論，嚴重的話，地標甚至有可能直接被寫上『疑似虛假的評論最近從這個地標被刪除了』」，提醒店家留意請客人寫評論的方式。

安迪說，Google官方明定，可以募集或鼓勵消費者發布能夠反映真實體驗的內容，但不能有利益交換的行為。提醒店家應要誠心誠意請客人留下好評，並認真的看待、管理、回覆每一則評論。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

13家金控現金股息殖利率最新預估！中信金、凱基金、華南金…這5檔超過4%想卡位「一表看」

他抱0056，領息3年還在虧...大家都以為高股息比較穩，老手回測15年數據傻眼：大跌時，比0050更容易賠錢

史迪爾氏症是什麼？長榮空姐短短16天猝逝，高燒、關節疼痛...哪些症狀誤認是感冒，好發年齡層曝光

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】