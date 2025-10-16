一文看懂高齡駕駛新制！換照降至70歲、繳回駕照持敬老卡搭車「2年最多賺3.6萬」

撰文‧黃明惠

有鑑於台灣高齡駕駛不時造成交通意外，交通部公布駕照管理新規。自明年1月起，換發駕照年齡從75歲下修至70歲；此外，為鼓勵長者主動繳回駕照，公路局加碼提供TPASS公共運輸乘車優惠，使用敬老卡搭乘公共運輸回饋50%，每月金額最高1500元。

公路局指出，將於115年1月起分階段推動駕照制度17項改革措施，完備國內駕駛人管理及關懷制度，加強取得駕駛執照所應具備的法令遵循及駕駛道德鑑別度，以幫助達成每年降低7%死亡人數的道安防制目標。

公路局駕照管理制度改革方案說明如下：

1.考照制度

從源頭檢討現行考照制度，未來會提高筆試鑑別度，汽、機車筆試題型取消是非題，皆改為選擇題型，並在汽車筆試中加入危險感知及情境題、提高機車筆試危險感知及情境題比例，以確實鑑別對道路環境可能存在危險的感知及提升因應駕車風險之能力。

路考部分則針對停讓項目，新增要求考驗動作，如小型車增加視野死角確認考驗項目、大型車增加指差確認等，確實從源頭養成以人為本的駕駛觀念及道德。未來亦會導入駕駛模擬器於汽機車駕駛訓練；實施機車道路駕駛訓練及考驗。

2.回訓制度

要幫助違規駕駛人矯正違規行為，強化違規者的安全駕駛意識。

新增3項特定違規行為：「闖紅燈」、「無號誌路口未依路權行駛」、「行近未設行車管制號誌之行人穿越道、醫院及學校等未依規定減速」，一般駕駛人1年達3次者、營業大型車職業駕駛人1年達2次者，納入矯正講習對象，即時矯正錯誤駕駛觀念；針對重大違規再犯危害道路安全者，新增「未滿18歲無照駕駛再犯班」，針對「講習再犯班及酒駕再犯班」，增加教育課程的內容及時數，深化安全認知。

另外，吊銷駕照禁考3年以上之駕駛人，須強制完成駕訓課程，方能重新考照。

3.高齡換照制度

以關懷高齡者安全駕駛為目的，並非禁止長輩開車，而是在滿70歲後，於換照前由專業醫師評估體檢靈活機制、免費提供最新法規及安全教育課程，讓長輩能安全駕駛。

公路局將透過高齡換照分級關懷，提供長者免費教育訓練及危險感知體驗，70歲長者經過體格檢查合格後，即可換照使用到75歲。

至於75歲長者則維持3年換照方式，但若有違規致肇事之長者，規劃自費至駕訓班完成實地訓練後才可換照。

為了滿足高齡者外出行的需求及減輕交通支出負擔，針對70歲以上繳回駕照之高齡者，將提供補助TPASS乘車優惠回饋（包括計程車），持續透過公運計畫經費，協助及輔導地方政府完善公共運輸路網，與提升偏鄉公共運輸服務，確保高齡者移動權益。

滿70歲繳回駕照 2年最多賺3.6萬

有關高齡換照新制，公路局說明，2026年起完成登錄註記次日起算2年，使用敬老卡搭乘公共運輸回饋50%，每月金額最高1500元，適用範圍包含公路客運、國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車。

每月乘車回饋金將於次月25日開放領取，長者可持各縣市核發的敬老卡或社福卡至4大超商由店員協助領取，發卡單位為悠遊卡者，可至台北捷運各站悠遊卡加值機領取，領取方式與重陽禮金等回饋相同，補助期間為明年起完成登錄註記次日起算2年。

經試算，若一名台北市長者當月搭捷運、公車及有驗票設備的計程車等不同運具，累計金額1000元，享回饋50％，隔月25日可領到500元，每月回饋上限1500元，若2年內都領到最高金額，可賺3.6萬元。

高齡駕駛人駕駛執照管理制度

實施對象：領有各級普通汽車及機車駕照之駕駛人

實施日期後才屆滿75歲者

逾75歲實施日期後有特定違規或吊扣駕照者

換照期限及駕照效期

實施日期後才屆滿75歲者(即中華民國31年7月1日(含)以後出生之駕駛人)，首次換照期限為屆滿75歲前1個月至屆滿3年內，駕照效期至78歲(生日日期)為止；未換照前有特定違規或吊扣駕照者，換照期限為通知日期3個月內，駕照效期至78歲(生日日期)為止。

實施日期前已年滿75歲(即中華民國31年6月30日(含)以前出生之駕駛人)，實施日期後有特定違規或吊扣駕照者，換照換照期限為通知日期3個月內，駕照效期為3年(生日日期)為止。

實施日期後，年滿75歲以上之高齡駕駛人首次考領之駕駛執照有效期限為三年。

以上3點辦理換發或考領之駕照，駕駛人得於有效期間屆滿前後一個月內向公路監理機關申請換發有效期間三年之新照。

審查方式：除「體格檢查」合格外，還需通過「認知功能測驗」或檢附「未患中度以上失智症證明」

認知功能測驗：

隨著年齡增長，身體機能退化是重要課題，鑒於近年國內失智患者有好發之情況，爰參考日本作法，委託臺灣精神醫學會研究及認知功能測驗，規劃於換照時施以簡易的認知功能測驗，檢測駕駛人對時間及空間的正確認知能力、近程記憶思考之能力、判斷力並用能力等，初步檢測駕駛人是否有失智傾向。

未通過認知功能測驗者，應至醫療機構作進一步檢查，檢查結果為中度以上失智症者，已不具安全駕駛能力，基於安全考量不予換發駕照。

同時擁有汽機車駕照 補助多少？

公路局補充，若同時有汽機車駕照，須2張都繳回才符合補助資格，且繳回開始領補助後，若又重新考取駕照則取消補助，每人限1次補助機會，如領回饋1年後，經體檢合格重新考照，即使仍有1年未領，未來都不能再享有該優惠。

敬老點數只有11縣市可折抵

公路局說明，目前全國已有11個縣市推動以敬老點數扣抵計程車車資，凡該縣市境內可適用電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）感應支付搭乘的計程車均可適用。

目前可使用敬老點數折抵計程車車資的縣市，包含台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、南投縣、高雄市、彰化縣、花蓮縣、台東縣。

公路局主秘林義勝表示，部分縣市敬老卡無法折抵計程車車資，將會討論相關發放補貼機制。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

鴻海、廣達、緯創趕快跑就對了？PCB、軍工股反彈就出掉，台股老手：裕民、慧洋-KY...這8檔低檔找買點

00919配息發放！沒填息還要抱下去？達人年領息200萬：「做這件事」就算賠價差，資產還是往上＋

作業員夫妻燒3千萬送兒留學，70歲仍開計程車還債，兒子卻連結婚都不回台：掏光一輩子積蓄，換來絕情

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】