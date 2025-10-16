輝達工程師遭哈瑪斯囚禁738天獲釋！黃仁勳喊歡迎回家 同事：你的股票這2年不錯喔

撰文‧黃明惠

經歷738天的戰火，美國總統川普主導以哈戰爭停火談判，第一階段雙方停火換俘，哈瑪斯釋放最後20名仍生還的以色列人質，以色列也一併釋放近2千名的巴勒斯坦人。 任職於輝達（NVIDIA）特拉維夫研發中心的32歲電機工程師歐爾（Abinatan Or），遭哈瑪斯囚禁長達2年之久，他也在此次釋放名單之中。 消息一出，輝達全公司振奮不已，就連執行長黃仁勳也在第一時間向全體員工發出內部信，激動表示：「我們的同事歐爾終於回家了，這是讓人深受感動與感恩的一刻。」 輝達同事也在社群平台表達祝賀與感謝。一名同事幽默地說：「對了，你的股票這兩年表現不錯。」 實際查詢輝達過往股價，若以2023年10月2日當時開盤價來看(10月1日未開市)為44.03美元，直到2025年10月13日收盤為188.32美元，前後相差約4.2倍。

在美國總統川普斡旋下，以色列與哈瑪斯10月13日依照停火協議完成第一階段的人質交換，以色列釋放近2千名的巴勒斯坦人，哈瑪斯則釋放20名以色列人質，以及4名已經身亡人質的遺體。

在以色列和加薩兩地迎接人質的場合，出現歡欣鼓舞的感人場面。

輝達工程師遭囚2年獲釋 黃仁勳：歡迎回家

在第一階段人質交換，輝達以色列特拉維夫研發中心的電機工程師Avinatan Or（歐爾）也在名單中。

歐爾在2022年加入輝達，在完成本古里昂大學電機工程學位後，進入公司VLSI設計部門擔任DFT工程師，負責半導體核心設計，是輝達在以色列研發網路晶片的重要成員之一。

外媒《FOX Business》報導，2023年10月7日，歐爾和女友阿爾加馬尼（Noa Argamani）在參加音樂節時，遇到哈瑪斯恐怖攻擊。阿爾加馬尼在2024年6月以色列的一次軍事行動中獲救。

如今，在被哈瑪斯囚禁738天後，歐爾終於在以色列與哈瑪斯達成的停火及換俘協議下獲釋，並由紅十字會協助接回。

輝達公司籌資1500萬美元 援助戰火孤民

根據外媒《Calcalist》報導，2023年12月，輝達及其數千名員工籌集了1500萬美元（輝達提供1000萬美元、員工捐款500萬美元），用於援助受戰爭影響的以色列和加薩平民，這是輝達30年來規模最大的人道主義籌款活動。

輝達黃仁勳發出公司內部信寫道，「我深受感動、滿懷感激，就在剛才，我們的同事歐爾被釋放。在歷經哈瑪斯囚禁的兩年煎熬後，他終於回到家人懷抱。」

其中黃仁勳更特別讚揚歐爾的母親蒂札（Ditza），「她堅定的信念、勇氣與希望啟發了我們所有人。輝達以色列團隊在這段時間也始終陪在她身邊，從未放棄讓歐爾平安歸來的信念。」

黃仁勳：願這一刻為所有受戰火影響的人帶來希望

黃仁勳公司內部信提到，輝達有上千名員工在在戰爭期間仍堅守崗位、守護家園，許多人在衝突中經歷失去與痛苦，有人殉職，也有人失去摯愛與親人。「這場悲劇奪走了無數生命，悲傷沒有國界、沒有信仰之分，我們一同哀悼，也一同祈願和平的到來。」

黃仁勳也說：「歐爾，歡迎回家。你的歸來帶給輝達大家庭無比的喜悅與慰藉。願這一刻成為復原、重生與永續和平的起點，為所有受戰火影響的人帶來希望。」

同時也呼籲停火與人質釋放應成為「邁向恢復和平的轉捩點」，讓所有人都能早日脫離這場漫長的苦難。

同事幽默：希望有好理由解釋為什麼738天沒來上班

歐爾獲釋後，其輝達同事也紛紛在他的社群平台表達祝賀與感謝。

一位同事在Facebook貼文中幽默寫下：「Avinatan Or，希望你有個好理由，解釋為什麼738天沒來上班。」

同時他也表示，以色列人資主管Gideon Rozenberg每週一早上都會發信給全體員工，計算歐爾被囚天數，並號召大家每週日晚間一起前往公司大門外舉行守夜，提醒社會持續關注這位同事的安危。

而輝達執行長黃仁勳也在每季內部會議上，向全體員工提及歐爾的遭遇，希望同仁們能記住這名被綁架的夥伴。

話鋒一轉，該名同事提到歐爾有一位一直等待他的女友、愛他的父母，以及一家關心他的公司，還打趣地說，「對了，你的股票這兩年表現不錯。」

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

鴻海、廣達、緯創趕快跑就對了？PCB、軍工股反彈就出掉，台股老手：裕民、慧洋-KY...這8檔低檔找買點

00919配息發放！沒填息還要抱下去？達人年領息200萬：「做這件事」就算賠價差，資產還是往上＋

作業員夫妻燒3千萬送兒留學，70歲仍開計程車還債，兒子卻連結婚都不回台：掏光一輩子積蓄，換來絕情

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】