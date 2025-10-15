高鐵急換寧靜車廂圖卡：提供孩子點心不是施壓！「親子專用車廂」會是解方？

文．黃靖文

高鐵寧靜車廂惹議，惹怒一票家長！高鐵急換宣導圖卡，強調僅針對「講電話、使用3C用品」，嬰幼童吵鬧、疾病不自主行為不在內。立委喊設「親子車廂」是解方？民團提醒別變成了變相「社會排除」，這情況恐加劇社會「厭童」氛圍。

近期，台灣高鐵祭出的寧靜車廂政策，讓許多育兒家庭群起反彈，認為額外造成親子共同乘車，得承受更多心理壓力。即便高鐵不斷解釋，寧靜車廂政策「不包含」嬰幼兒與特殊病況，並撤換原本的圖卡，推出圖文並茂的「美好高鐵，寧靜同行」圖卡，但討論仍持續社群炸鍋。

立法院交通委員會更預計在本周四提出專案報告，邀請交通部長陳世凱與高鐵董事長史哲列席說明，高鐵推出寧靜車廂一個月的政策成效與宣導改善因應措施。

由於高鐵寧靜車廂政策，讓帶著幼兒乘車的旅客，心理增加了無形的壓力。就有一名旅客王先生坦言，自己帶著罹有自閉症的孩子乘車，孩子間斷發出「嗯」、「哼」的聲響，後被乘務人員舉牌提醒。也有不少民眾擴大解釋，認為嬰幼兒也應受寧靜車廂管制。

6成育兒家庭外出有壓力 高級餐廳、長途大眾運輸、咖啡廳最「厭童」

兒福聯盟政策發主處副處長李宏文說明，兒盟2024年曾針對育兒家庭進行調查，發現有高達57.5%的家長坦言，帶著孩子外出會感到壓力。

調查也顯示，民眾認為哪些場所應限制幼兒進入，第一名是高級餐廳，有38.9%民眾認同應該有所限制。第二名竟是長途大眾運輸工具，認同比例達22.6%，第三名則是咖啡廳。

高鐵：9成民眾支持寧靜車廂，提供孩童點心「是關心、非施壓」

高鐵公司說明，提升車廂寧靜度政策，是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為。高鐵自行調查顯示，此項政策獲得近9成民眾支持，未來會持續推廣。

高鐵強調，此政策並不包含對孩童或難以控制的疾病，對於哭鬧孩童，過去及現在都會主動提供貼紙或小點心，協助家長安撫孩子，目的在於轉移孩童注意力，並非施壓。

立委力推親子車廂

立法院交委會預計週四針對寧靜車廂政策，排定專案報告，希望就新政策上路一個月的成效，進行後續宣導及因應。

國民黨立委王育敏點出，她過去推動台鐵成立親子車廂，下一步即是推動高鐵，同樣應該設置親子優先車廂。立委洪孟楷則認為，高鐵應該再加強宣導，並避免孩童或家長被貼上標籤。

出生率低恐加深「厭童」症狀

李宏文點出，研究顯示與孩子互動機會愈少的人，對於孩童哭鬧的容忍度愈低。兒福聯盟的調查也顯示，國內有16.1%重度厭童者，但深究其原因，是因為孩子哭鬧和製造噪音，而非討厭孩子本身。

民間團體就提醒，得留意設「親子車廂」也可能成另一種隔離。李宏文就提醒，應該做到的是「融合」，而非社會排除，別讓親子群體成了社會不待見的族群。或許可以考慮推動「親子共享車廂」。

他分析，在生育率低的時代，育兒家庭成了主流社會不樂見的少數，當社會隱性壓力壟罩，民眾哪敢再生兒育女？

高鐵公司對此則特別強調，孩童是社會共同的資產，需要各界的理解與包容，孩子應該在社會中成長，而非隔離。高鐵公司希望社會大眾能夠一同陪伴、包容孩子的所有笑聲與哭聲。

本文授權自今周刊

