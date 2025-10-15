傳鴻海洽購日產「起家厝」破局！日媒：神奈川工廠出售案延宕四個月 鴻海9月不耐喊卡

文．劉煥彥

日本東京電視台的財經節目「テレ東BIZ」報導，鴻海洽購日產汽車起家厝所在地的神奈川縣追濱工廠，在洽談四個多月後破局，因為雖有多家業找上門接觸，日產經營層遲遲未給鴻海明確答覆，因為不希望讓外界留下是鴻海出手幫助日產度過財務難關的不佳印象。 然而，這是否意味鴻海與日產與任何合作可能性都破滅，目前尚不明朗。

日媒：原構想是鴻海買下土地、建築物、廠房，並接收部分員工

根據「テレ東BIZ」於周三（8日）發表的獨家報導，近幾年陷入財務困難的日產汽車，一直與鴻海洽談出售位於神奈川縣的追濱工廠，並且計劃與鴻海在未來易主的追濱工廠，於電動車產品合作，但後來鴻海決定放棄與日產洽談這項收購案。

根據知情人士說法，雙方從今年5月開始洽談，初期構想是鴻海買下追濱工廠面積約54萬平方公尺的土地、建築物及廠房（不含研究中心及試車場），並且接收部分工廠員工。

報導指出，日產的出價遠超過1000億日圓（約200億台幣），若依照當地道路周邊地價及工廠周邊的公告地價，這塊土地市價大約300~400億日圓，即使加上部分老舊的生產設備，1000億日圓的價碼實在不划算。

但對鴻海來說，如果要在日本開始其電動車代工製造事業，顯然有必要具備一座在日本國內的工廠，因此買下整座追濱工廠合乎邏輯，這裡也是日產的電動車製造基地。

更重要的是，儘管1000億日圓的條件不佳，據傳鴻海還是願意接受。

日產7月宣布，追濱工廠2027年度末期將停產，並擬出售

今年7月中，日產社長Ivan Espinosa舉行記者會宣布，追濱工廠將在2027年度末期結束生產，並考慮賣掉整座工廠或再利用，當時日產已經與多家潛在投資人洽談出售案，但一直沒有給鴻海回覆。

「テレ東BIZ」報導指出，鴻海對於日產一再拖延談判感到不耐，並於9月決定中止洽談。

一位日產內部人士透露，連日產社內也有人質疑，為何經營團隊不接受鴻海的提案。他認為，經營層可能不希望讓外界認為，最後日產的財務危機是靠鴻海才得救的，惟目前也沒有聽說與其他潛在投資人的洽談有任何進度。

日產發言人對此僅回應，公司正考慮出售追濱工廠或再利用，並且與多個外部投資方洽談多個可能方案。

劉揚偉：我再三強調，鴻海不會進入品牌

今年2月鴻海董事長劉揚偉曾公開表示，「我想從鴻海來講，（與日產汽車）不是併購案，是合作案，我們要怎麼去跟日本的車廠來合作。我們本來就有跟好幾家車廠有接觸，Nissan或是Honda都是我們接觸的對象之一，這個合作案我們也會本著我們原來生意模式的方式，來跟這些廠家來談合作。」

「我們原來生意模式是CDMS（委託設計製造服務），我們做設計服務、設計代工的服務。」

本文授權自今周刊

延伸閱讀》

