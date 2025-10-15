快訊

普發一萬預算朝野協商2.5小時通過 周五送院會拚三讀

全台工程師年薪排行榜出爐！苗栗縣遠超北市排第二 縣府這樣說

傳鴻海洽購日產「起家厝」破局！日媒：神奈川工廠出售案延宕四個月 鴻海9月不耐喊卡

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖／路透
示意圖／路透

文．劉煥彥

日本東京電視台的財經節目「テレ東BIZ」報導，鴻海洽購日產汽車起家厝所在地的神奈川縣追濱工廠，在洽談四個多月後破局，因為雖有多家業找上門接觸，日產經營層遲遲未給鴻海明確答覆，因為不希望讓外界留下是鴻海出手幫助日產度過財務難關的不佳印象。

然而，這是否意味鴻海與日產與任何合作可能性都破滅，目前尚不明朗。

日媒：原構想是鴻海買下土地、建築物、廠房，並接收部分員工

根據「テレ東BIZ」於周三（8日）發表的獨家報導，近幾年陷入財務困難的日產汽車，一直與鴻海洽談出售位於神奈川縣的追濱工廠，並且計劃與鴻海在未來易主的追濱工廠，於電動車產品合作，但後來鴻海決定放棄與日產洽談這項收購案。

根據知情人士說法，雙方從今年5月開始洽談，初期構想是鴻海買下追濱工廠面積約54萬平方公尺的土地、建築物及廠房（不含研究中心及試車場），並且接收部分工廠員工。

報導指出，日產的出價遠超過1000億日圓（約200億台幣），若依照當地道路周邊地價及工廠周邊的公告地價，這塊土地市價大約300~400億日圓，即使加上部分老舊的生產設備，1000億日圓的價碼實在不划算。

但對鴻海來說，如果要在日本開始其電動車代工製造事業，顯然有必要具備一座在日本國內的工廠，因此買下整座追濱工廠合乎邏輯，這裡也是日產的電動車製造基地。

更重要的是，儘管1000億日圓的條件不佳，據傳鴻海還是願意接受。

日產7月宣布，追濱工廠2027年度末期將停產，並擬出售

今年7月中，日產社長Ivan Espinosa舉行記者會宣布，追濱工廠將在2027年度末期結束生產，並考慮賣掉整座工廠或再利用，當時日產已經與多家潛在投資人洽談出售案，但一直沒有給鴻海回覆。

「テレ東BIZ」報導指出，鴻海對於日產一再拖延談判感到不耐，並於9月決定中止洽談。

一位日產內部人士透露，連日產社內也有人質疑，為何經營團隊不接受鴻海的提案。他認為，經營層可能不希望讓外界認為，最後日產的財務危機是靠鴻海才得救的，惟目前也沒有聽說與其他潛在投資人的洽談有任何進度。

日產發言人對此僅回應，公司正考慮出售追濱工廠或再利用，並且與多個外部投資方洽談多個可能方案。

劉揚偉：我再三強調，鴻海不會進入品牌

今年2月鴻海董事長劉揚偉曾公開表示，「我想從鴻海來講，（與日產汽車）不是併購案，是合作案，我們要怎麼去跟日本的車廠來合作。我們本來就有跟好幾家車廠有接觸，Nissan或是Honda都是我們接觸的對象之一，這個合作案我們也會本著我們原來生意模式的方式，來跟這些廠家來談合作。」

「我們原來生意模式是CDMS（委託設計製造服務），我們做設計服務、設計代工的服務。」

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

史迪爾氏症是什麼？長榮空姐短短16天猝逝，高燒、關節疼痛...哪些症狀誤認是感冒，好發年齡層曝光

00878配0.55→0.4元，1年少賺9萬還不賣？她抱300張高股息，生病停工頓悟投資真諦：比報酬更重要的是？

影／輝達工程師遭哈瑪斯囚禁738天獲釋！黃仁勳喊歡迎回家，同事們另類報喜：你的股票這2年不錯喔

天氣／要涼快了！冷空氣「冷舌」急降10度，會下雨？還有秋颱「這4天」最靠近台灣…10日報搶先看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

晶片業重心轉移 亞利桑那掀淘金潮！台廠試水溫、美企搶布局 半導體展成戰略舞台

美國西部半導體展首度移師亞利桑那，吸引全球廠商湧入尋商機。隨台積電落腳鳳凰城，帶動投資熱潮，台廠也搶先布局，但仍觀望後續發展。

台、美股狠踩巴菲特的「玩火警戒線」 美股集中度首破40％！股市還會狂多久？

10月9日中國宣布的新一輪稀土出口管制，美國總統川普立馬揚言將以對中增稅100%作為反擊，利空連爆中，身處事件核心的美國科技股成為重災區，10月10日，超微、高通股價雙雙跌逾7%，台積電ADR重挫6.4%，輝達跌近5%。這一天，費城半導體指數單日下跌6.3%。

高鐵寧靜車廂讓媽媽壓力大！醫喊：寧靜從來不是靠誰被壓制！新制到底怎麼規定

台灣高鐵9/22起推「寧靜車廂」新制，主要是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等民眾，來進行勸導卻讓不少帶嬰兒、小孩乘車的家長壓力山大。 一名網友PO文表示自己受不了寧靜車廂內有小孩哭鬧而怒吼開轟，醫師蘇怡寧則是回應，寧靜車廂用意應該是相互尊重及理解，隨後該名網友已悄悄刪除貼文。 台灣高鐵表示，新規上路以來進行超過13000次的勸導，再次重申「寧靜車廂」是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為。

從礦工到看管牛隻都做過 諾貝爾文學獎得主描寫崩壞農村 諷共產體制：給下代面對末日力量

今年諾貝爾文學獎，由匈牙利作家卡撒茲納霍凱（László Krasznahorkai）奪得，他被封為「末日大師」，卻希望用文字帶給下一代面對末日的力量。

《財團法人法》上路7年亂象 雙5％限制、投資規範僵化…NPO治理失能搞翻民間

由台大醫院癌症微創介入治療中心主任黃凱文創辦的遠方未來醫學基金會（下稱遠方基金會），長年推動全國性的醫療教育服務，並到偏鄉離島義診，舉辦學生醫療營隊，向下扎根醫療教育，8年來從不間斷。

傳鴻海洽購日產「起家厝」破局！日媒：神奈川工廠出售案延宕四個月 鴻海9月不耐喊卡

日本東京電視台的財經節目「テレ東BIZ」報導，鴻海洽購日產汽車起家厝所在地的神奈川縣追濱工廠，在洽談四個多月後破局，因為雖有多家業找上門接觸，日產經營層遲遲未給鴻海明確答覆，因為不希望讓外界留下是鴻海出手幫助日產度過財務難關的不佳印象。 然而，這是否意味鴻海與日產與任何合作可能性都破滅，目前尚不明朗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。