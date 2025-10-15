晶片業重心轉移 亞利桑那掀淘金潮！台廠試水溫、美企搶布局 半導體展成戰略舞台

撰文‧王子承

美國西部半導體展首度移師亞利桑那，吸引全球廠商湧入尋商機。隨台積電落腳鳳凰城，帶動投資熱潮，台廠也搶先布局，但仍觀望後續發展。

已有超過30年歷史的美國西部半導體展（SEMICON WEST），過去固定在鄰近矽谷的舊金山舉行，今年卻首次移師亞利桑那州鳳凰城，且未來更預計在兩地之間交替舉辦，原因就在於這幾年以來，全球半導體相關產業在亞利桑那州宣布的投資金額，已超過2千億美元。

英特爾、艾克爾接力擴廠

荒漠化身半導體聚落

「世界上有幾個重要的（半導體）生態系統，台灣，當然是其中之一。但我愈來愈相信，美國的亞利桑那也將榜上有名。」在半導體展的一場演講上，全球第二大封測廠艾克爾（Amkor）總裁兼執行長魯登（Giel Rutten）這麼說。

才不過5年前，大部分土地被沙漠覆蓋的亞利桑那，半導體業還不算興盛，只有美國IDM龍頭英特爾在當地布局晶圓代工廠。但自從台積電赴當地設廠、開始量產四奈米製程晶片，未來更將繼續朝更先進的3奈米、2奈米邁進後，帶動了一波爆發性的投資潮。

首先是不甘示弱的英特爾，在鳳凰城郊區擴建新廠；而美國封測巨頭艾克爾也宣布投資，再加上整合元件製造廠恩智浦（NXP）、安森美（Onsemi），過去在當地也都有布局，讓這片荒蕪的沙漠，成為全美最炙手可熱的半導體聚落。

日媒《日經亞洲》引述 SEMI預測，美國的半導體設備投資將從2025年、2026年的210億美元，成長至2027年的330億美元、2028年430億美元，屆時，美國將超越中國、韓國與台灣，成為全球最大的半導體設備投資市場。

因此，今年的半導體展，也有如淘金潮般地，吸引了來自全球各地的廠商到亞利桑那尋找商機，根據SEMI資料，本次展會攤位超過1500個，參展商數較去年成長45％。

會展期間，業界巨頭也像是拚面子般地紛紛發表重大訊息，例如英特爾宣布旗下最先進製程18A在亞利桑納晶圓廠進入量產，未來將持續在美國推進14A研發；艾克爾也揭露將在亞利桑那動土興建新廠，總投資額將由20億美元躍升至70億美元。

「我們本來在美國只建立一個相對小的工廠，現在擴大轉成為一個具有規模的工廠，目標是支持美國在地製造，讓我們在美國建立完整的一站式供應鏈。」魯登說。

當晶圓代工與封測大廠的建廠計畫正式底定，專攻設備、耗材的中小型台廠機會也隨之而來。這次半導體展就有約20家台廠實地擺攤，更有多家業者提前飛往鳳凰城拜訪客戶，希望搶得先機。

台廠參展增加曝光

供應鏈擴張仍在觀望

一名半導體產業分析師對本刊指出，半導體投資的模式一向是「大廠引導供應鏈」，例如艾克爾承諾加速、擴大蓋廠的底氣，就來自於台積電直接承諾「包產線」；規模較小的台廠，也想跟上順風車。

一名分析師指出，除了美國晶圓製造占比提高，未來官方也勢必會要求封測廠赴美投資，「先進晶片在美國封裝測試是必然，因為美國怕在國外封測，會被動手腳。」

然而，參展台廠對於實際上能獲得多少生意，並沒有十足把握。

一名參與展會的半導體設備業主管指出，「跟去年舊金山比，今年現場人多，但還是不能跟台灣比，」另名台灣設備商總經理表示，「大家都想了解美國封測市場，先布局就有機會。」

一名參展設備業者指出，公司就是看好美國的封測廠商機，才決定參展，「不只是檯面上在亞利桑那有廠的大公司英特爾、艾克爾，其實現場有很多不同公司來攤位上詢問。」業者也舉例，像是德州SpaceX也有意投資面板級封裝產線，目前已經請多家設備廠報價。

另一名設備業者則說：「我們在現場參展，就是為了露臉，讓客戶知道我們在這裡，跟我們參與台灣半導體展的模式一樣，就是要讓客戶知道我們有去。」

業者補充：「設備廠能夠接觸終端客戶是最好的，像這次展會裡，就有很多在英特爾工作的人參加，反倒是艾克爾，未來是否真的接得下訂單，還有待觀察。」

多家業者也不約而同指出，美國人才不足，美國製造的成本高昂， 依舊還是最大挑戰，「現在大家考慮的還是在於關稅和當地製造成本兩者之間的取捨。」目前尚未有進一步定論。

一名設備業者指出，還是要看未來主要封測廠如日月光或是載板廠欣興、揖斐電等業者，是否會擴大美國布局，再視情況決定跟進投資美國市場，「如果他們都去了，才會是整個供應鏈搬過去，現在就真的是試水溫。」美國製造有商機、也有挑戰，未來怎麼發展，業界都還在觀望中。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1504期)

延伸閱讀》

不是工程師、醫生！「這工作」不用大學文憑就年收300萬，黃仁勳點名最夯職業是它「還有加班費」

00878配0.55→0.4元，1年少賺9萬還不賣？她抱300張高股息，生病停工頓悟投資真諦：比報酬更重要的是？

天氣／首波降溫將報到！東北季風這天來「北部恐暴跌10度」，又有熱帶擾動發展？10日報搶先看

長榮空服員抱病上班返台猝逝！從職場健康剖析長榮航空的ESG治理缺口，企業永續該如何補課？