快訊

普發一萬預算朝野協商2.5小時通過 周五送院會拚三讀

全台工程師年薪排行榜出爐！苗栗縣遠超北市排第二 縣府這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

台、美股狠踩巴菲特的「玩火警戒線」 美股集中度首破40％！股市還會狂多久？

聯合新聞網／ 今周刊
今周刊製圖
今周刊製圖

撰文‧楊紹華、林芷圓、林怡妏、李瑞瑾

10月9日中國宣布的新一輪稀土出口管制，美國總統川普立馬揚言將以對中增稅100%作為反擊，利空連爆中，身處事件核心的美國科技股成為重災區，10月10日，超微、高通股價雙雙跌逾7%，台積電ADR重挫6.4%，輝達跌近5%。這一天，費城半導體指數單日下跌6.3%。

不過，時間來到10月13日，台股在新一輪美中對抗後的首個交易日，加權指數固然在開盤後兩分鐘重挫831點，但跌勢迅速收斂，終場僅跌378點，科技業如臨大敵的中國稀土管制新招，彷彿成了無足輕重的干擾雜音。

其實在10月13日台股開盤前，市場已有「川普態度軟化」、「中國出招僅是為了增加月底『川習會』談判籌碼」的分析論調，初步沖淡悲觀氣氛；到了盤中，更有美股期貨盤已見反彈大漲的消息助陣，鼓動買盤低接情緒。

但除此之外，「股票市場，是會自我學習的啊！」一位基金經理人悠悠地說，自從川普在4月2日首次宣布對等關稅、重創全球股市後，無論美股、台股，投資人學到的經驗都很一致，「只要AI熱潮不退，包括關稅在內的所有利空消息，都只會造成短暫震盪，股市還是一路上漲。」

不過，這句事實描述，近來卻逐漸成為不少華爾街「烏鴉嘴們」的共同隱憂。九月底，《CNBC》發出警告：「巴菲特指標顯示，美股市值已經超過了『玩火』警戒線。」

在網路泡沫破滅的2001年，股神巴菲特曾在《財星》雜誌撰文指出，若在股市市值達到國民生產毛額兩倍時進場買股，「那麼，你就是在玩火。」股神寫到。

據《CNBC》計算，9月底，美股市值已達美國GDP的217%，這不僅是史上新高，也是史上第一次突破200%。美股正式走進一個前無往例可循的未知境地中。

前無往例的股市結構不僅於此。10月，巴克萊銀行發布報告，「美股的集中度風險正在快速攀高」。集中度，指的是標普五百指數前十大個股市值占整體比率，自1990年統計至今，這個比率的中位數約為20%；而在今年9月底，史上第一次，美股集中度比長期中位數整整多了一倍，來到40.9%。

報告解釋：「一個主要由少數個股推動的市場，容易受到少數產業動態的明顯影響。」但所謂「少數」產業，其實只有一個產業，就是AI。

目前標普五百指數的前8大個股，依序為輝達、微軟、蘋果、谷歌（含A股及C股）、亞馬遜、臉書、博通、特斯拉，8檔個股市值占整體比率總計超過36%，而牽動股價的主要題材，都是AI。

在巴克萊的報告中，對「股市靠AI撐盤」提出了某些合理化解釋，例如，自2020年以來，科技七巨頭每股純益（EPS）增幅是指數內其他個股的3倍以上，基本面有其超強底氣。

但巴克萊也提醒，自1990年以來，能在10年期間創造3成以上複合營收年增率的標普五百企業，只有鳳毛麟角的1.7%，藉此，似乎暗示投資人不宜對AI的長期想像過於樂觀。

被AI高熱推入未知領域的股票市場究竟還能狂多久？即使這個問題暫無明確答案，但如何找到衡量AI泡沫的警示訊號、如何拿捏關稅衝擊與AI火力的多空拉鋸，已是美台兩地投資者當前重要的共同課題了。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1504期)

延伸閱讀》

不是工程師、醫生！「這工作」不用大學文憑就年收300萬，黃仁勳點名最夯職業是它「還有加班費」

00878配0.55→0.4元，1年少賺9萬還不賣？她抱300張高股息，生病停工頓悟投資真諦：比報酬更重要的是？

天氣／首波降溫將報到！東北季風這天來「北部恐暴跌10度」，又有熱帶擾動發展？10日報搶先看

退休夫妻擁「800萬存款＋5萬月退」仍窮活：不旅行、每月外食限1次…70後悔嘆：錯過享受生活的時機

今周刊

追蹤

延伸閱讀

巴菲特持續加碼五大商社

0050絕對勝過0056吧？連巴菲特都推薦大盤ETF…小師傅：活下去比報酬重要

股市準備要大崩…前兆明顯出現？ 巴菲特指標衝上217％

身價暴衝至2.9兆元？這位「台灣女婿」有望躍居全球前20大富豪

相關新聞

晶片業重心轉移 亞利桑那掀淘金潮！台廠試水溫、美企搶布局 半導體展成戰略舞台

美國西部半導體展首度移師亞利桑那，吸引全球廠商湧入尋商機。隨台積電落腳鳳凰城，帶動投資熱潮，台廠也搶先布局，但仍觀望後續發展。

台、美股狠踩巴菲特的「玩火警戒線」 美股集中度首破40％！股市還會狂多久？

10月9日中國宣布的新一輪稀土出口管制，美國總統川普立馬揚言將以對中增稅100%作為反擊，利空連爆中，身處事件核心的美國科技股成為重災區，10月10日，超微、高通股價雙雙跌逾7%，台積電ADR重挫6.4%，輝達跌近5%。這一天，費城半導體指數單日下跌6.3%。

高鐵寧靜車廂讓媽媽壓力大！醫喊：寧靜從來不是靠誰被壓制！新制到底怎麼規定

台灣高鐵9/22起推「寧靜車廂」新制，主要是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等民眾，來進行勸導卻讓不少帶嬰兒、小孩乘車的家長壓力山大。 一名網友PO文表示自己受不了寧靜車廂內有小孩哭鬧而怒吼開轟，醫師蘇怡寧則是回應，寧靜車廂用意應該是相互尊重及理解，隨後該名網友已悄悄刪除貼文。 台灣高鐵表示，新規上路以來進行超過13000次的勸導，再次重申「寧靜車廂」是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為。

從礦工到看管牛隻都做過 諾貝爾文學獎得主描寫崩壞農村 諷共產體制：給下代面對末日力量

今年諾貝爾文學獎，由匈牙利作家卡撒茲納霍凱（László Krasznahorkai）奪得，他被封為「末日大師」，卻希望用文字帶給下一代面對末日的力量。

《財團法人法》上路7年亂象 雙5％限制、投資規範僵化…NPO治理失能搞翻民間

由台大醫院癌症微創介入治療中心主任黃凱文創辦的遠方未來醫學基金會（下稱遠方基金會），長年推動全國性的醫療教育服務，並到偏鄉離島義診，舉辦學生醫療營隊，向下扎根醫療教育，8年來從不間斷。

傳鴻海洽購日產「起家厝」破局！日媒：神奈川工廠出售案延宕四個月 鴻海9月不耐喊卡

日本東京電視台的財經節目「テレ東BIZ」報導，鴻海洽購日產汽車起家厝所在地的神奈川縣追濱工廠，在洽談四個多月後破局，因為雖有多家業找上門接觸，日產經營層遲遲未給鴻海明確答覆，因為不希望讓外界留下是鴻海出手幫助日產度過財務難關的不佳印象。 然而，這是否意味鴻海與日產與任何合作可能性都破滅，目前尚不明朗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。