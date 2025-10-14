高鐵寧靜車廂讓媽媽壓力大！醫喊：寧靜從來不是靠誰被壓制！新制到底怎麼規定

撰文：陳彥澐

台灣高鐵9/22起推「寧靜車廂」新制，主要是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等民眾，來進行勸導卻讓不少帶嬰兒、小孩乘車的家長壓力山大。 一名網友PO文表示自己受不了寧靜車廂內有小孩哭鬧而怒吼開轟，醫師蘇怡寧則是回應，寧靜車廂用意應該是相互尊重及理解，隨後該名網友已悄悄刪除貼文。 台灣高鐵表示，新規上路以來進行超過13000次的勸導，再次重申「寧靜車廂」是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為。

高鐵新制「寧靜車廂」9/22起上路，違規不聽勸恐被請下車

為提升旅客乘車品質，高鐵仿效日本新幹線作法，於9/22起推出「寧靜車廂」新規，初期將透過人員宣導、椅背網袋宣傳卡、跑馬燈顯示以及車站內電視等方式進行宣導，邀請乘客一同守護高鐵的乘車秩序。

高鐵表示，「寧靜車廂」新制主要是針對使用3C用品的民眾，請旅客在使用手機等3C行動裝置時，可以使用耳機收聽音樂或影片，並將手機轉為靜音，避免對於其他旅客造成干擾。

旅客若於乘車時有通話需求，須移動腳步至車廂玄關處，在車廂內交談時也請輕聲細語。

高鐵特別說明，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，列車人員將以持續關心與安撫方式提供必要協助，並請同車旅客體諒。

被「寧靜車廂」道德綁架？帶小孩家長乘車壓力大

不過，維護美好乘車秩序的美意，似乎造成家長們的困擾。民進黨立委張雅琳表示，接獲民眾反應「帶嬰兒搭高鐵被列車上的服務人員舉牌提醒」，於社群平台Threads上發文詢問，是否有家長在中秋連假遇到同樣的情形。

貼文一出，引起正反兩方網友熱烈討論。有民眾表示「沒有帶小孩也沒有發出聲音，服務人員舉牌可能只是想讓大家知道新規定」、「建議高鐵應同時設置親子車廂」、「寧靜車廂規定主要針對使用3C產品者，但多數民眾並不完全了解適用範圍，反而可能因此誤解並放大規定」。

台灣網友的反應偏向兩極化，一部分網友認為終於有辦法可以規範不愛戴耳機看影片的人，也有一部分認為應另外設有寧靜車廂、親子車廂等選項，而非全車皆為寧靜車廂，更怕「寧靜車廂」淪為「博愛座」成為情緒勒索家長的代名詞。

一名高鐵工作人員表示，接獲客訴時往往十分兩難，「不處理，會被視為服務缺失；若介入，家長又可能感到壓力或誤會甚至有敵意。」

路人怒開轟「受不了寧靜車廂小孩哭鬧」，醫：每個人都應退一步

婦產科醫師蘇怡寧則因看到一篇貼文有感而發。該篇貼文原PO發文，表示自己搭乘北上高鐵列車休息時，後方小孩卻哭鬧尖叫，原PO忍了五分鐘後直接把手機拍在桌上，轉身大聲斥責。該名媽媽回嘴「你是不是也當過小孩？」，原PO也不客氣反問：「我當小孩的時候吵過你嗎？」

過程中，高鐵推車員試圖從中調解，表示小孩較無法控制自己，請原PO若無法接受可以去車廂間的走道。原PO則指著「寧靜車廂」四個字，問他這四個字怎麼唸，隨後，車廂內便真的成了「寧靜車廂」。

蘇怡寧則發表自己的看法，認為「寧靜不是排除，是理解」，孩子不是故意吵鬧，只是還不會控制情緒，高鐵的寧靜車廂原本就不是用來排除孩子的，高鐵自己也有說明。

蘇怡寧認為「寧靜車廂的寧靜從來不是靠誰被壓制而來的，而是每個人都願意多退一步」，願意理解旁邊那個也在努力的家長。目前該名原PO已將原文刪除。

高鐵：勸導1.3萬次，7成是講電話、看影片

高鐵統計自9/22~10/8期間，各車次共計進行超過13000次的勸導，平均每班次不到5件。其中，近半數（49%）為在車廂內講電話，超過兩成（24%）為追劇、聽音樂未戴耳機，大聲交談影響他人佔約三成（27%）。高鐵強調，孩童相關案例僅為極零星個案，顯見寧靜車廂可以靠著旅客的公德心及自律來維繫。

高鐵也再次重申，提升車廂寧靜度是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。

針對安撫孩童的方式，高鐵則祭出送零食、貼紙...等招數進行協助。高鐵董事長史哲表示，車廂內備有「乖乖」讓同仁能夠安撫幼童，新制上路以來也都有陸續送出，更開玩笑地對員工說「碰到講不聽的大人也可以送」。

除了寧靜車廂的新規以外，高鐵也於近期推出多項改革新制，包含提前搭乘對號座需換票、行動電源禁放包包內充電...等，創造更舒適、更優質的乘車文化。

