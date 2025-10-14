快訊

獨／貼近自然竟奪命...竹北女嬰跌落幼兒園20公分生態池溺斃

還有機會！大樂透頭獎連8摃 周五拚3.1億元頭獎

美股早盤／陸祭反制讓市場連滾帶爬 道瓊跌逾400點、台積電ADR摔3%

高鐵寧靜車廂讓媽媽壓力大！醫喊：寧靜從來不是靠誰被壓制！新制到底怎麼規定

聯合新聞網／ 今周刊
寧靜車廂宣導圖卡。聯合報資料照片
寧靜車廂宣導圖卡。聯合報資料照片

撰文：陳彥澐

台灣高鐵9/22起推「寧靜車廂」新制，主要是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等民眾，來進行勸導卻讓不少帶嬰兒、小孩乘車的家長壓力山大。

一名網友PO文表示自己受不了寧靜車廂內有小孩哭鬧而怒吼開轟，醫師蘇怡寧則是回應，寧靜車廂用意應該是相互尊重及理解，隨後該名網友已悄悄刪除貼文。

台灣高鐵表示，新規上路以來進行超過13000次的勸導，再次重申「寧靜車廂」是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為。

高鐵新制「寧靜車廂」9/22起上路，違規不聽勸恐被請下車

為提升旅客乘車品質，高鐵仿效日本新幹線作法，於9/22起推出「寧靜車廂」新規，初期將透過人員宣導、椅背網袋宣傳卡、跑馬燈顯示以及車站內電視等方式進行宣導，邀請乘客一同守護高鐵的乘車秩序。

高鐵表示，「寧靜車廂」新制主要是針對使用3C用品的民眾，請旅客在使用手機等3C行動裝置時，可以使用耳機收聽音樂或影片，並將手機轉為靜音，避免對於其他旅客造成干擾。

旅客若於乘車時有通話需求，須移動腳步至車廂玄關處，在車廂內交談時也請輕聲細語。

高鐵特別說明，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，列車人員將以持續關心與安撫方式提供必要協助，並請同車旅客體諒。

被「寧靜車廂」道德綁架？帶小孩家長乘車壓力大

不過，維護美好乘車秩序的美意，似乎造成家長們的困擾。民進黨立委張雅琳表示，接獲民眾反應「帶嬰兒搭高鐵被列車上的服務人員舉牌提醒」，於社群平台Threads上發文詢問，是否有家長在中秋連假遇到同樣的情形。

貼文一出，引起正反兩方網友熱烈討論。有民眾表示「沒有帶小孩也沒有發出聲音，服務人員舉牌可能只是想讓大家知道新規定」、「建議高鐵應同時設置親子車廂」、「寧靜車廂規定主要針對使用3C產品者，但多數民眾並不完全了解適用範圍，反而可能因此誤解並放大規定」。

台灣網友的反應偏向兩極化，一部分網友認為終於有辦法可以規範不愛戴耳機看影片的人，也有一部分認為應另外設有寧靜車廂、親子車廂等選項，而非全車皆為寧靜車廂，更怕「寧靜車廂」淪為「博愛座」成為情緒勒索家長的代名詞。

一名高鐵工作人員表示，接獲客訴時往往十分兩難，「不處理，會被視為服務缺失；若介入，家長又可能感到壓力或誤會甚至有敵意。」

路人怒開轟「受不了寧靜車廂小孩哭鬧」，醫：每個人都應退一步

婦產科醫師蘇怡寧則因看到一篇貼文有感而發。該篇貼文原PO發文，表示自己搭乘北上高鐵列車休息時，後方小孩卻哭鬧尖叫，原PO忍了五分鐘後直接把手機拍在桌上，轉身大聲斥責。該名媽媽回嘴「你是不是也當過小孩？」，原PO也不客氣反問：「我當小孩的時候吵過你嗎？」

過程中，高鐵推車員試圖從中調解，表示小孩較無法控制自己，請原PO若無法接受可以去車廂間的走道。原PO則指著「寧靜車廂」四個字，問他這四個字怎麼唸，隨後，車廂內便真的成了「寧靜車廂」。

蘇怡寧則發表自己的看法，認為「寧靜不是排除，是理解」，孩子不是故意吵鬧，只是還不會控制情緒，高鐵的寧靜車廂原本就不是用來排除孩子的，高鐵自己也有說明。

蘇怡寧認為「寧靜車廂的寧靜從來不是靠誰被壓制而來的，而是每個人都願意多退一步」，願意理解旁邊那個也在努力的家長。目前該名原PO已將原文刪除。

高鐵：勸導1.3萬次，7成是講電話、看影片

高鐵統計自9/22~10/8期間，各車次共計進行超過13000次的勸導，平均每班次不到5件。其中，近半數（49%）為在車廂內講電話，超過兩成（24%）為追劇、聽音樂未戴耳機，大聲交談影響他人佔約三成（27%）。高鐵強調，孩童相關案例僅為極零星個案，顯見寧靜車廂可以靠著旅客的公德心及自律來維繫。

高鐵也再次重申，提升車廂寧靜度是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為，對於嬰兒、幼童或其他如疾病等明確因素而影響自主能力旅客的行為，服務人員一向秉持關懷提供必要的協助與安撫。

針對安撫孩童的方式，高鐵則祭出送零食、貼紙...等招數進行協助。高鐵董事長史哲表示，車廂內備有「乖乖」讓同仁能夠安撫幼童，新制上路以來也都有陸續送出，更開玩笑地對員工說「碰到講不聽的大人也可以送」。

除了寧靜車廂的新規以外，高鐵也於近期推出多項改革新制，包含提前搭乘對號座需換票、行動電源禁放包包內充電...等，創造更舒適、更優質的乘車文化。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

不是工程師、醫生！「這工作」不用大學文憑就年收300萬，黃仁勳點名最夯職業是它「還有加班費」

0052分割日、分割價出爐！24萬「1拆7」變3萬多一定漲？整筆砸下去賺更快？達人勸先看一條件

天氣／首波降溫將報到！東北季風這天來「北部估跌10度」，又有熱帶擾動發展？10日報搶先看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

高鐵寧靜車廂讓媽媽壓力大！醫喊：寧靜從來不是靠誰被壓制！新制到底怎麼規定

台灣高鐵9/22起推「寧靜車廂」新制，主要是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等民眾，來進行勸導卻讓不少帶嬰兒、小孩乘車的家長壓力山大。 一名網友PO文表示自己受不了寧靜車廂內有小孩哭鬧而怒吼開轟，醫師蘇怡寧則是回應，寧靜車廂用意應該是相互尊重及理解，隨後該名網友已悄悄刪除貼文。 台灣高鐵表示，新規上路以來進行超過13000次的勸導，再次重申「寧靜車廂」是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為。

馬路多出「藍色方格」是啥？網疑惑PO文…交通局解答 違規最高開罰3萬6

台灣過去曾被CNN評為「行人地獄」，更讓交通安全議題躍上國際版面。為擺脫惡名，政府近年積極改善標線設置規劃及交通安全設計。就有民眾發現道路上多了一塊藍色醒目的區域並標示為「行人友善區」，卻不太明白此塊設計的用意為何，引發網友討論。 對此，台北市政府交通局出面解答，「行人友善區」是提醒駕駛人到達行人友善區域，須將時速放慢至30公里以下，且不可對行人按喇叭，以維護行人路權。駕駛人不需過於緊張，只要將速度保持在規定的範圍內即可。

只花4年 她從負債75萬到年領40萬股利！ 第1次領息僅153元 如何耐心存下去？

許多人夢想透過投資，讓自己每月多賺一桶被動收入，但實際上能做到的人並不多。作家鐵蛋成只花了四年時間，從負債75萬到年領40萬股息，她在《毛利小姐變有錢》節目中公開資產配置策略，她投資兼顧台股高股息ETF、市值型ETF，同時透過股票質押工具增加持股，每月定期定額300美元扣款美股ETF，有計畫地打造出被動收入，多賺一份薪！

他在日突收陌生人「1萬日圓轉帳」 警揭恐怖後果…出國用行動支付要注意什麼

出國旅遊使用行動支付要注意了！日本社群近期再度討論一起事件，有網友分享，走在路上突然收到陌生人用電子支付PayPay轉了一筆1萬日圓(約新台幣2000元)到自己的帳戶。 這可不是善心人士大撒錢的舉動，更可能的是「強押借貸」陷阱，日本警方也示警，若遇到類似情況，立刻聯繫銀行或支付平台確認，是否為強制貸款，還是誤入帳戶。 網紅「魚漿夫婦」也發文提醒，PayPay預設功能為「自動收款」，建議務必要關閉這個功能，改成「僅接收經確認的匯款」比較保險。

輝達放棄北士科？除T17、T18「請求盤點符合土地」！經濟部證實 高雄有機會？

輝達（NVDA）台灣總部進駐北士科因用地問題卡關。經濟部長龔明鑫周三（10/8）答詢民進黨立委賴瑞隆詢問時，親口透露輝達對總部設置自有考量，現仍關心北士科這塊地，「但是據我們了解，輝達也跟我們表示說，它也不排除其他地方」。 經濟部周三證實表示，已於10/7日接到輝達所委託代表的信函，請經濟部盤點「包含台北市在內、符合需求之土地」，並於10/24前回覆輝達。 高雄市長陳其邁則在市議會表態「竭誠歡迎輝達進駐高雄」。他表示高雄有非常蓬勃的新創、大型系統整合商以及驗證場域，適合作為軟體服務業發展基地，且高雄有更優惠條件爭取世界級大廠，「高雄是不錯的選擇」。

台積電再好也不能只買它…AI泡沫1跡象「看到就要跑」！謝金河：漫步在雲端隨時小心踩雷

人工智慧（AI）投資狂潮不斷，帶動輝達(NVDA）、博通（AVGO）、台積電(2330）、鴻海（2317）等相關供應鏈股價大漲，但也引發泡沫化擔憂。 財信傳媒董事長謝金河提及，輝達執行長黃仁勳結盟OpenAI執行長奧特曼、甲骨文董事長艾利森佈局投資AI，將深刻改變全球產業生態。 台大國際政經學院兼任教授、科克蘭資本董事長楊應超直指，黃仁勳投資OpenAI且互相採購「真聰明」，但他提醒此舉可能推升AI基礎建設需求、讓市場泡沫延續。 他分析輝達與甲骨文有獲利支撐，估值雖高但仍穩健，反觀OpenAI持續燒錢、尚未獲利，恐成整體AI生態關鍵風險。 楊應超提醒，一旦OpenAI縮減資本支出或無法盈利，可能引爆泡沫，但他認為「至少1、2年是不會」，亦即AI投資狂潮短期內仍可維持熱度。 謝金河也提醒，泡沫的本質是缺乏基本面支撐的炒作，股價若無營收獲利支撐終將崩盤，「漫步在雲端當中，隨時小心踩到地雷」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。