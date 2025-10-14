馬路多出「藍色方格」是啥？網疑惑PO文…交通局解答 違規最高開罰3萬6

撰文：陳彥澐

台灣過去曾被CNN評為「行人地獄」，更讓交通安全議題躍上國際版面。為擺脫惡名，政府近年積極改善標線設置規劃及交通安全設計。就有民眾發現道路上多了一塊藍色醒目的區域並標示為「行人友善區」，卻不太明白此塊設計的用意為何，引發網友討論。 對此，台北市政府交通局出面解答，「行人友善區」是提醒駕駛人到達行人友善區域，須將時速放慢至30公里以下，且不可對行人按喇叭，以維護行人路權。駕駛人不需過於緊張，只要將速度保持在規定的範圍內即可。

斑馬線旁突出現「一塊藍色區域」網疑惑：有什麼用途？

近期，有眼尖的網友發現路口處多設置了一塊方形的藍色區域，疑惑PO上網詢問「藍色區塊上註明的行人友善區」有什麼用途？有網友開玩笑表示是「犁田友善區」，民進黨議員黃淑君則出面解答「為社區寧靜區，代表該區域時速要放慢至30公里」。

不過，馬上有民眾認為，「沒有宣導真的不知道用意為何」、「完全不知道是什麼意思」。也有人認為設計上不太直觀，反倒讓汽機車族群看了霧煞煞。

設置「行人友善區」提醒用路人，限速30公里超速開罰

對此，台北市政府交通局表示，行人友善區主要透過標線設計改善，引入入口意象、道路彎曲等設計手法，提醒駕駛人減速慢行、注意行人。實施之後，車輛降速達26.52%，事故也減少22.22%。

用路人行經藍色區塊「行人友善區」時不需要過於擔心或是驚慌，只要不超過限速30公里，不對用路人按喇叭，保障行人路權，都可以安全過關。若超過時速30公里，將依《道路交通管理處罰條例》裁罰，違者最高開罰36,000元。由於實施成效不錯，師大生活圈的各里皆積極參與設置及規劃。

何謂行人友善區？台北市政府交通局補充，各個路口會依地方人車特性及住戶需求調整友善區的設置。原則上會先於路口處設置「入口意象」，提醒駕駛人進入行人友善區，提醒誤超過限速規範。

搭配彩色標記行穿線、楔形標線、彎曲道路等標線改善，讓駕駛人因為道路縮減及視覺變化產生小心及減速的效果，並視情況增設裝式減速丘，以減速平台降低車輛行駛速度。

而藍色區塊的「行人友善區」標示則是善用彩色瀝青壓花鋪面，仿效新加坡作法，讓車輛在經過時會產生輕微震動，下意識放慢速度，透過一連串的標線改善規劃與視覺變化，打造行人友善區域。

台北市政府交通局表示，114年7月對台北市12行政區以電訪方式進行滿意度調查，民眾對行人通行環境措施滿意度達75.7%。交通局表示，全市目前已有36個里表達參加行人友善區之意願，交通局也已排入規劃，並有6里已施工中；如果針對特定路段希望推動行人優先區，可向交通管制工程處申請。交通局會持續與各里合作，推動行人更安全、更友善的環境。

