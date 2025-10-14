快訊

獨／貼近自然竟奪命...竹北女嬰跌落幼兒園20公分生態池溺斃

還有機會！大樂透頭獎連8摃 周五拚3.1億元頭獎

美股早盤／陸祭反制讓市場連滾帶爬 道瓊跌逾400點、台積電ADR摔3%

馬路多出「藍色方格」是啥？網疑惑PO文…交通局解答 違規最高開罰3萬6

聯合新聞網／ 今周刊
行人友善區。聯合報記者邱書昱／攝影
行人友善區。聯合報記者邱書昱／攝影

撰文：陳彥澐

台灣過去曾被CNN評為「行人地獄」，更讓交通安全議題躍上國際版面。為擺脫惡名，政府近年積極改善標線設置規劃及交通安全設計。就有民眾發現道路上多了一塊藍色醒目的區域並標示為「行人友善區」，卻不太明白此塊設計的用意為何，引發網友討論。

對此，台北市政府交通局出面解答，「行人友善區」是提醒駕駛人到達行人友善區域，須將時速放慢至30公里以下，且不可對行人按喇叭，以維護行人路權。駕駛人不需過於緊張，只要將速度保持在規定的範圍內即可。

斑馬線旁突出現「一塊藍色區域」網疑惑：有什麼用途？

近期，有眼尖的網友發現路口處多設置了一塊方形的藍色區域，疑惑PO上網詢問「藍色區塊上註明的行人友善區」有什麼用途？有網友開玩笑表示是「犁田友善區」，民進黨議員黃淑君則出面解答「為社區寧靜區，代表該區域時速要放慢至30公里」。

不過，馬上有民眾認為，「沒有宣導真的不知道用意為何」、「完全不知道是什麼意思」。也有人認為設計上不太直觀，反倒讓汽機車族群看了霧煞煞。

設置「行人友善區」提醒用路人，限速30公里超速開罰

對此，台北市政府交通局表示，行人友善區主要透過標線設計改善，引入入口意象、道路彎曲等設計手法，提醒駕駛人減速慢行、注意行人。實施之後，車輛降速達26.52%，事故也減少22.22%。

用路人行經藍色區塊「行人友善區」時不需要過於擔心或是驚慌，只要不超過限速30公里，不對用路人按喇叭，保障行人路權，都可以安全過關。若超過時速30公里，將依《道路交通管理處罰條例》裁罰，違者最高開罰36,000元。由於實施成效不錯，師大生活圈的各里皆積極參與設置及規劃。

何謂行人友善區？台北市政府交通局補充，各個路口會依地方人車特性及住戶需求調整友善區的設置。原則上會先於路口處設置「入口意象」，提醒駕駛人進入行人友善區，提醒誤超過限速規範。

搭配彩色標記行穿線、楔形標線、彎曲道路等標線改善，讓駕駛人因為道路縮減及視覺變化產生小心及減速的效果，並視情況增設裝式減速丘，以減速平台降低車輛行駛速度。

而藍色區塊的「行人友善區」標示則是善用彩色瀝青壓花鋪面，仿效新加坡作法，讓車輛在經過時會產生輕微震動，下意識放慢速度，透過一連串的標線改善規劃與視覺變化，打造行人友善區域。

台北市政府交通局表示，114年7月對台北市12行政區以電訪方式進行滿意度調查，民眾對行人通行環境措施滿意度達75.7%。交通局表示，全市目前已有36個里表達參加行人友善區之意願，交通局也已排入規劃，並有6里已施工中；如果針對特定路段希望推動行人優先區，可向交通管制工程處申請。交通局會持續與各里合作，推動行人更安全、更友善的環境。

本文授權自今周刊，原文見此

不是工程師、醫生！「這工作」不用大學文憑就年收300萬，黃仁勳點名最夯職業是它「還有加班費」

0052分割日、分割價出爐！24萬「1拆7」變3萬多一定漲？整筆砸下去賺更快？達人勸先看一條件

天氣／首波降溫將報到！東北季風這天來「北部估跌10度」，又有熱帶擾動發展？10日報搶先看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

高鐵寧靜車廂讓媽媽壓力大！醫喊：寧靜從來不是靠誰被壓制！新制到底怎麼規定

台灣高鐵9/22起推「寧靜車廂」新制，主要是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等民眾，來進行勸導卻讓不少帶嬰兒、小孩乘車的家長壓力山大。 一名網友PO文表示自己受不了寧靜車廂內有小孩哭鬧而怒吼開轟，醫師蘇怡寧則是回應，寧靜車廂用意應該是相互尊重及理解，隨後該名網友已悄悄刪除貼文。 台灣高鐵表示，新規上路以來進行超過13000次的勸導，再次重申「寧靜車廂」是針對車廂內講電話、使用3C產品卻不戴耳機等打擾其他旅客的行為。

馬路多出「藍色方格」是啥？網疑惑PO文…交通局解答 違規最高開罰3萬6

台灣過去曾被CNN評為「行人地獄」，更讓交通安全議題躍上國際版面。為擺脫惡名，政府近年積極改善標線設置規劃及交通安全設計。就有民眾發現道路上多了一塊藍色醒目的區域並標示為「行人友善區」，卻不太明白此塊設計的用意為何，引發網友討論。 對此，台北市政府交通局出面解答，「行人友善區」是提醒駕駛人到達行人友善區域，須將時速放慢至30公里以下，且不可對行人按喇叭，以維護行人路權。駕駛人不需過於緊張，只要將速度保持在規定的範圍內即可。

只花4年 她從負債75萬到年領40萬股利！ 第1次領息僅153元 如何耐心存下去？

許多人夢想透過投資，讓自己每月多賺一桶被動收入，但實際上能做到的人並不多。作家鐵蛋成只花了四年時間，從負債75萬到年領40萬股息，她在《毛利小姐變有錢》節目中公開資產配置策略，她投資兼顧台股高股息ETF、市值型ETF，同時透過股票質押工具增加持股，每月定期定額300美元扣款美股ETF，有計畫地打造出被動收入，多賺一份薪！

他在日突收陌生人「1萬日圓轉帳」 警揭恐怖後果…出國用行動支付要注意什麼

出國旅遊使用行動支付要注意了！日本社群近期再度討論一起事件，有網友分享，走在路上突然收到陌生人用電子支付PayPay轉了一筆1萬日圓(約新台幣2000元)到自己的帳戶。 這可不是善心人士大撒錢的舉動，更可能的是「強押借貸」陷阱，日本警方也示警，若遇到類似情況，立刻聯繫銀行或支付平台確認，是否為強制貸款，還是誤入帳戶。 網紅「魚漿夫婦」也發文提醒，PayPay預設功能為「自動收款」，建議務必要關閉這個功能，改成「僅接收經確認的匯款」比較保險。

輝達放棄北士科？除T17、T18「請求盤點符合土地」！經濟部證實 高雄有機會？

輝達（NVDA）台灣總部進駐北士科因用地問題卡關。經濟部長龔明鑫周三（10/8）答詢民進黨立委賴瑞隆詢問時，親口透露輝達對總部設置自有考量，現仍關心北士科這塊地，「但是據我們了解，輝達也跟我們表示說，它也不排除其他地方」。 經濟部周三證實表示，已於10/7日接到輝達所委託代表的信函，請經濟部盤點「包含台北市在內、符合需求之土地」，並於10/24前回覆輝達。 高雄市長陳其邁則在市議會表態「竭誠歡迎輝達進駐高雄」。他表示高雄有非常蓬勃的新創、大型系統整合商以及驗證場域，適合作為軟體服務業發展基地，且高雄有更優惠條件爭取世界級大廠，「高雄是不錯的選擇」。

台積電再好也不能只買它…AI泡沫1跡象「看到就要跑」！謝金河：漫步在雲端隨時小心踩雷

人工智慧（AI）投資狂潮不斷，帶動輝達(NVDA）、博通（AVGO）、台積電(2330）、鴻海（2317）等相關供應鏈股價大漲，但也引發泡沫化擔憂。 財信傳媒董事長謝金河提及，輝達執行長黃仁勳結盟OpenAI執行長奧特曼、甲骨文董事長艾利森佈局投資AI，將深刻改變全球產業生態。 台大國際政經學院兼任教授、科克蘭資本董事長楊應超直指，黃仁勳投資OpenAI且互相採購「真聰明」，但他提醒此舉可能推升AI基礎建設需求、讓市場泡沫延續。 他分析輝達與甲骨文有獲利支撐，估值雖高但仍穩健，反觀OpenAI持續燒錢、尚未獲利，恐成整體AI生態關鍵風險。 楊應超提醒，一旦OpenAI縮減資本支出或無法盈利，可能引爆泡沫，但他認為「至少1、2年是不會」，亦即AI投資狂潮短期內仍可維持熱度。 謝金河也提醒，泡沫的本質是缺乏基本面支撐的炒作，股價若無營收獲利支撐終將崩盤，「漫步在雲端當中，隨時小心踩到地雷」。

