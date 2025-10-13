只花4年 她從負債75萬到年領40萬股利！ 第1次領息僅153元 如何耐心存下去？

撰文：李炳漢

許多人夢想透過投資，讓自己每月多賺一桶被動收入，但實際上能做到的人並不多。作家鐵蛋成只花了四年時間，從負債75萬到年領40萬股息，她在《毛利小姐變有錢》節目中公開資產配置策略，她投資兼顧台股高股息ETF、市值型ETF，同時透過股票質押工具增加持股，每月定期定額300美元扣款美股ETF，有計畫地打造出被動收入，多賺一份薪！

每月領三萬股利，打造第二個自己

「 截至九月底止我領了27萬股息，今年目標是領股息40萬。」鐵蛋說，這筆被動收入幾乎等同於一個上班族月薪，足以完全cover她的生活開銷，她的核心持股以高股息ETF為主，包括加國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）等市場熱門標的。

挑選高股息ETF時，鐵蛋有三個明確標準：第一是「選股邏輯」，清楚知道自己買的是什麼，才不會在市場波動時因恐慌而賣出，其次是「ETF規模與流動性」，選擇成交量排名前十大ETF，避免買賣不易的問題，最後是「配息穩定性」，觀察近三、四年配息紀錄，追求穩定而非曇花一現的超高殖利率，鐵蛋認為，6%到7%的年化配息率，已經令人滿意的配息水平。

許多人質疑高股息ETF配息機制是「左手換右手」，但鐵蛋認為，長期來看優質高股息ETF不僅能持續填息，股價也緩步成長，短期不填息，反而能用更便宜價格累積更多張數。面對近期因金管會新政策影響而下調配息率，鐵蛋說：「配多配少，不是我們能控制的，我們能控制的，就是張數。」只要持有的ETF本質沒改變，她會持續買進並長期持有。

投資市值型ETF，把握產業成長性

除高股息ETF，她同時兼顧市值型ETF，目前高股息與市值型比例為6:4，市值型她佈局了富邦台50(006208)、國泰台灣領袖50(00922)、元大台灣50(0050)，以及具備兩倍槓桿的元大台灣50正2(00631L)。她選擇正2的原因，是為了在佔比相對較小的市值型部位加速資產累積，她採零股分批買進，目前報酬率超過20%。

鐵蛋也投資美股ETF，透過定期定額每月投入300美元方式，曾投資VTI(Vanguard Total Stock Market ETF)、VT(Vanguard Total World Stock Index Fund ETF)、VOO(Vanguard S&P 500 ETF)，目前集中在VTI，主要考量VTI涵蓋美國市場大、中、小型股，相較於只投資前500大公司的VOO，更有機會捕捉下一支潛力股；相較投資全世界的VT，VTI更專注於帶領全球經濟成長的美國市場，避免績效被其他地區拖累，累積到目前為止，VTI為她帶來了超過20%報酬。

00878領到第一筆股息

從四年前仍負債，到如今累積超過450萬資產，「理財是一輩子的事，不要妄想可能一、兩年就可以反轉人生。」許多人缺乏耐心，總想在股市中尋找一夕致富捷徑，但結果往往是「一夕致負」。

她回憶人生第一筆股息：「 從00878領到第一筆股息只有153元...」她如何有耐心地累積存股張數，靠的不是幸運，而是一步步的紀律心法。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

不是工程師、醫生！「這工作」不用大學文憑就年收300萬，黃仁勳點名最夯職業是它「還有加班費」

天氣／首波降溫將報到！東北季風這天來「北部估跌10度」，又有熱帶擾動發展？10日報搶先看

0052分割日、分割價出爐！24萬「1拆7」變3萬多一定漲？整筆砸下去賺更快？達人勸先看一條件

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】