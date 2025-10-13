他在日突收陌生人「1萬日圓轉帳」 警揭恐怖後果…出國用行動支付要注意什麼

撰文：胡肇芳

出國旅遊使用行動支付要注意了！日本社群近期再度討論一起事件，有網友分享，走在路上突然收到陌生人用電子支付PayPay轉了一筆1萬日圓(約新台幣2000元)到自己的帳戶。 這可不是善心人士大撒錢的舉動，更可能的是「強押借貸」陷阱，日本警方也示警，若遇到類似情況，立刻聯繫銀行或支付平台確認，是否為強制貸款，還是誤入帳戶。 網紅「魚漿夫婦」也發文提醒，PayPay預設功能為「自動收款」，建議務必要關閉這個功能，改成「僅接收經確認的匯款」比較保險。

PayPay是日本市佔率極高的電子支付業者，也有和台灣其他電子支付業者合作，包括iPASS MONEY、全支付、玉山Wallet以及街口支付，讓台灣旅客到日本旅遊時能夠付款。

不過近期日本社群再度討論起一則經歷，有網友分享，走在路上突然收到一筆1萬日圓的轉帳，他表示感謝並詢問對方是誰時，對方僅回答「真的只是路過的陌生人，就像在公園餵鴿子的感覺」。

天外飛來一筆錢，讓陌生人變成犯罪幫兇

這筆天外飛來的錢是日本「押貸詐騙」，讓陌生人變成犯罪幫兇！

網紅「魚漿夫婦」也在臉書發文表示，行動支付PayPay預設功能是「自動收款」，如果不小心有人轉帳給你，你不但會自動收到，還可能因此惹禍上身。建議務必要關閉這個功能，改成「僅接收經確認的匯款」比較保險。

「魚漿夫婦」表示，還有一種可怕情境是，萬一你莫名收到的這1萬日圓，其實早已構成了高利貸的契約，「之後對方反過來逼你償還天價利息怎麼辦？」

日本警方：務必確認是「押貸」，還是誤入帳戶

日本愛知縣警察也在官網上針對這種手法發出警告，日本警方指出，所謂「押貸」是指未經對方同意，將錢存入對方銀行帳戶，之後以「借貸關係」索取利息的行為。首先，一旦發現帳戶收到來歷不明的款項，務必聯絡銀行，確認這是否是所謂的「押貸」，還是誤入帳戶。

如果是誤入帳戶，聯絡銀行進行後續處理。如果是「押貸詐騙」可能被視為犯罪，因此請攜帶相關文件前往附近的警察局諮詢。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

不是工程師、醫生！「這工作」不用大學文憑就年收300萬，黃仁勳點名最夯職業是它「還有加班費」

天氣／首波降溫將報到！東北季風這天來「北部估跌10度」，又有熱帶擾動發展？10日報搶先看

0052分割日、分割價出爐！24萬「1拆7」變3萬多一定漲？整筆砸下去賺更快？達人勸先看一條件

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】