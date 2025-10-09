輝達放棄北士科？除T17、T18「請求盤點符合土地」！經濟部證實 高雄有機會？

撰文：鄭鴻達

輝達（NVDA）台灣總部進駐北士科因用地問題卡關。經濟部長龔明鑫周三（10/8）答詢民進黨立委賴瑞隆詢問時，親口透露輝達對總部設置自有考量，現仍關心北士科這塊地，「但是據我們了解，輝達也跟我們表示說，它也不排除其他地方」。 經濟部周三證實表示，已於10/7日接到輝達所委託代表的信函，請經濟部盤點「包含台北市在內、符合需求之土地」，並於10/24前回覆輝達。 高雄市長陳其邁則在市議會表態「竭誠歡迎輝達進駐高雄」。他表示高雄有非常蓬勃的新創、大型系統整合商以及驗證場域，適合作為軟體服務業發展基地，且高雄有更優惠條件爭取世界級大廠，「高雄是不錯的選擇」。

北市府、新壽合約問題喬不攏 輝達台灣總部用地卡關

輝達（NVIDIA）計畫在北士科設立台灣的企業總部，但因合約規定地上權土地「須完工後才能轉讓」而卡關，台北市政府稱擔憂圖利問題，與新壽意見不合而不願修改合約，致計畫陷入僵局。

據悉，目前北市府已與輝達協商提出替代方案T12基地，輝達願帶回美國總部研究，近期評估後就會揭曉。

賴瑞隆問高雄有無機會 經長龔明鑫：輝達說不排除其他地方

賴瑞隆周三在立法院財政委員會質詢龔明鑫時提到，輝達近年積極布局亞洲據點，台灣是關鍵的戰略夥伴，高雄擁有最完整的產業條件與發展潛力，應成為輝達在台灣設立總部的首選城市，經濟部應積極評估並推薦高雄，展現台灣南北均衡發展的決心，讓世界看到高雄的實力。

龔明鑫回應輝達有自己的考量，對方目前仍在關心的是北士科這塊地。他透露「但是據我們了解，輝達也跟我們表示說，它也不排除其他地方」。

賴瑞隆追問是否「不排除高雄？」龔明鑫未鬆口，但表示到台灣設總部或研發中心也好，不會只有輝達一家而已，「還有其他很多企業，我們都歡迎」；賴再次追問高雄有無機會爭取輝達總部進駐，龔則表示「這可能要看輝達」。

經濟部證實：輝達已請其盤點「包含台北市在內、符合需求之土地」

對此，經濟部傍晚發文強調「經濟部歡迎輝達公司及各國際重要公司來台設立總部，且向來積極提供各種協助。」

經濟部證實已於周二（10/7）接到輝達所委託代表的信函，請經濟部盤點「包含台北市在內、符合需求之土地」，並於10/24前回覆輝達公司。經濟部強調將積極協助，全力爭取輝達公司在台設立海外企業總部。

經濟部強調，輝達與我國供應鏈合作緊密，並為經濟部企業領航計劃之獲選廠商，已於內湖設立「人工智慧創新研發中心」，並建置了超級電腦「Taipei-1」，提供部分算力免費給台灣的學術界、研究機構、企業及新創團隊申請使用。

對於輝達有意進駐北士科T17、T18的土地，經濟部解釋，內政部已於7/16函復台北市政府，可依「土地徵收條例」第44條第1項第5款及第6項規定辦理，並多次公開說明，「也顯見中央政府一直積極予以協助」。

陳其邁表態爭取輝達進駐高雄 提更優惠條件爭取世界大廠

此外，陳其邁周三於議會進行施政報告與質詢時，期間有議員肯定亞灣區環境非常適合NVIDIA等全球大廠進駐，並就此詢問陳其邁的意見。

陳其邁表示「竭誠歡迎NVIDIA進駐高雄」，可帶動整體生成式AI的應用，對高雄而言是非常關鍵的里程碑，當然也包括台積電的二奈米，若再加上輝達的GPU世界級大廠，對高雄未來10 至20年的發展非常重要。

陳其邁指出，高雄有非常蓬勃的新創公司、大型系統整合商以及驗證場域，適合作為軟體服務業發展的基地，且在商業、軟體人才、教育、生活機能等各方面都有很好的環境條件，如IBM研發中心、思科等大廠已進駐亞灣，聚落逐漸形成，高雄有更具優惠的條件來爭取世界級大廠，大推高雄是一個不錯的選擇。

本文授權自今周刊，原文見此。

