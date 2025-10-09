台積電再好也不能只買它…AI泡沫1跡象「看到就要跑」！謝金河：漫步在雲端隨時小心踩雷

撰文：鄭鴻達

人工智慧（AI）投資狂潮不斷，帶動輝達(NVDA）、博通（AVGO）、台積電(2330）、鴻海（2317）等相關供應鏈股價大漲，但也引發泡沫化擔憂。 財信傳媒董事長謝金河提及，輝達執行長黃仁勳結盟OpenAI執行長奧特曼、甲骨文董事長艾利森佈局投資AI，將深刻改變全球產業生態。 台大國際政經學院兼任教授、科克蘭資本董事長楊應超直指，黃仁勳投資OpenAI且互相採購「真聰明」，但他提醒此舉可能推升AI基礎建設需求、讓市場泡沫延續。 他分析輝達與甲骨文有獲利支撐，估值雖高但仍穩健，反觀OpenAI持續燒錢、尚未獲利，恐成整體AI生態關鍵風險。 楊應超提醒，一旦OpenAI縮減資本支出或無法盈利，可能引爆泡沫，但他認為「至少1、2年是不會」，亦即AI投資狂潮短期內仍可維持熱度。 謝金河也提醒，泡沫的本質是缺乏基本面支撐的炒作，股價若無營收獲利支撐終將崩盤，「漫步在雲端當中，隨時小心踩到地雷」。

張忠謀「全球化已死」預言應驗 楊應超：台積電赴美忽略這家「鳳凰城王」受挑戰

謝金河在周日（10/5）播出的《數字台灣》中，以「台美晶片五五分行不行？AI造浪全球市場下一步」為題，與在美國生活40多年的楊應超，對談台積電赴美設廠挑戰、AI產業發展與泡沫風險與未來投資走向等議題。

談到台積電赴美國鳳凰城設廠遭遇挑戰，楊應超認為主因是台積電對當地不熟，「把鳳凰城當成竹科運作」，忽略英特爾已是「鳳凰城王」，「台積電就變老二」，被搶走蓋廠等人力，且受工會與法規掣肘，因此極為艱辛，印證創辦人張忠謀所言「全球化已死」。

謝金河也表示，張忠謀也是最早反對到美國設廠，並非現在才講，認為如此成本會多50%。楊應超也表示，既然赴美設廠已成事實，認為張忠謀再講也沒有意思了。

楊應超稱台積電大舉投美「掏空台灣」 謝金河提三大理由敬表不認同

對於美國商務部長盧特尼克所題台美晶片生產「五五分」，楊應超直言他真的覺得「台灣有點被掏空」，並擔憂萬一台灣半導體真的50%過去的話，（台積電）市值一定會被影響。

楊應超接著說，台積電赴美有公布說要投資美國1600億美元，但川普亂喊2、3千億美元，假設50%過去，要投資5千億美元，這比台灣整年的預算都要多好幾倍，「這些錢都被掏空了，我覺得是滿恐怖的」。

楊應超話未說完，謝金河便說「這裡面有不同角度」。他認同台積電赴美設廠確實艱難，張忠謀在2023年就指出「在美生產晶片不切實際」，台積電在美中科技戰下既是受益者也是「沙包」，甚至形容「肉包子打狗，有去無回」。

不過謝金河也指出，美國目前已形成三大半導體聚落：台積電在亞利桑那投資400億美元、英特爾在俄亥俄投資200億、三星在德州投資170億，儘管挑戰重重，但各家公司都得突破困境，如台積電工程師願降薪駐美，也是一種嘗試。

謝金河強調，台灣能成為半導體超級強國，是在歷經美日半導體協議後才崛起，因此不同意楊應超的「掏空論」。他認為台積電規模已大到必然向全球布局，若產能全留在台灣，不只電力、人才都「吃不消」，且美國如今要求全球赴美投資，「不是只有台灣在去」。

AI資本支出續增就還會繼續好 楊應超示警：沒營收、沒盈利就絕對是泡沫

楊應超指出，AI股價狂飆關鍵在「買家持續蓋資料中心」，如亞馬遜、Google等不斷擴建帶動資本支出。他強調「只要資本支出往上，AI就會好」，儘管MIT曾警告投報不佳，但黃仁勳「真聰明」，透過投資OpenAI互相採購，成功再創造出更多蓋數據中心需求，延長AI熱潮與泡沫。

謝金河則補充，泡沫的本質是缺乏基本面支撐的炒作。他舉浩鼎股價從755元跌到25元為例，「十年沒營業額，投資人一套牢就沒機會」，並提醒股價若無營收獲利支撐終將崩盤，關鍵在於能否持續推出新應用並維持獲利動能。

楊應超認同表示「沒營收、沒盈利絕對是泡沫」。他表示輝達等公司有實際獲利，但OpenAI「現在也沒賺錢，有點像泡沫」，他提醒投資者OpenAI沒賺錢，且哪一天又下修資本支出「就麻煩了」，但他認為至少在1、2年內是不會（引爆泡沫）。

謝金河也以中國寒武紀為例表示，其市值6000多億人民幣、營收僅28億，屬典型「本夢比」，因此唯有「營收成長與合理本益比」才能支撐長期高估值。楊應超也認同指出，AI產業關鍵在於OpenAI是否能在「1、2年內轉虧為盈」。

楊應超坦言，OpenAI一直找投資者就一直燒錢，就像2000年網路泡沫一樣，他認為目前輝達、甲骨文都有實際獲利，三者形成命運共同體，「互相抬轎」維持AI榮景，一旦OpenAI獲利不順或縮減投資，整體泡沫恐被戳破。

AI狂潮下投資高股價高風險 謝金河：漫步在雲端隨時小心踩雷

對於AI浪潮下的投資心法，楊應超表示當前投資高風險且估值偏高，首要重「資產分配」。他強調再好的公司如台積電都不應該占100%，甚至超過10%，應分散於黃金、白銀、股票、債券與房地產等資產，以降低系統性風險。

楊應超提醒，目前AI與科技股雖仍具動能，但價格偏貴、泡沫疑慮高，因此投資人應密切觀察企業資本支出變化，「哪一天開始削支出，那天要趕快跑」，之前會漲，要盯得很緊，「因為真的有點貴，要小心一點。」

謝金河總結指出，全球市場如今「沒有便宜的」，投資人多「漫步在雲端」，因此提醒「漫步在雲端當中，隨時小心踩到地雷」，因此務必高度關注與控管投資風險。

