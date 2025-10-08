年掌握近2萬噸貨源 元家水產稱王之路！三大基石撐起冷凍海鮮龍頭

撰文：徐采薇

成立40多年的元家，穩居台灣最大冷凍水產供應商，更憑藉供應鏈韌性、進出貨效率與倉儲管理三大基礎，成為Buffet餐廳及量販龍頭的首選夥伴。

走進高雄漢神百貨裡8月新開幕的人氣Buffet餐廳「島語」，餐台上令人垂涎的海鮮一字排開，有來自日本北海道的生食級大干貝、挪威鮭魚腹、當令螃蟹和白蝦等十來種誘人食材，都由台灣最大冷凍水產供應商元家企業包辦。

不只島語，放眼台灣知名的Buffet集團饗賓、欣葉等，也都有食材來自元家。此外，它也是量販店好市多、家樂福的重要供應商，服務超過4千家以上客戶，每年提供來自35國、1萬8千多公噸的上百種海鮮，足夠40萬人吃上一整年。其中，大比目魚、白蝦、干貝、圓鱈和帝王蟹的進口量，更高居台灣第一，去年營收一舉跨越50億元門檻。

一種海鮮備有多產地

分散斷貨風險 穩定供貨品質

「我們不靠價格取勝，而是穩定、高效的供貨系統。」元家企業執行長顏志杰開宗明義地道出致勝關鍵，因此，對食材用量為一般單點店5、6倍之多的Buffet餐廳而言，跟元家合作有一定保障。

「元家是少數能做到量大且品質一致，還能提供一條龍服務的供應商。」與其合作密切的漢來美食西餐品牌總經理劉子銘指出，元家長期為漢來海鮮第一大供應商，平均每月供應漢來數十公噸食材。

能長年穩坐冷凍海鮮進口寶座，元家靠的是供貨穩定與品質，而要做到這件事，背後離不開元家扎穩馬步所打造的源頭管理、進出貨效率與倉儲服務三大基礎工程。

首先，是穩定的供應鏈管理。剛做進口生意時，元家創辦人顏元博就深諳進貨不能押寶單一來源的道理，積極開發海外各家上游廠商，40年下來，累積數百家供應商名冊，通常一種海鮮備有多個產地。

以生蠔為例，在2015年左右，主產區美國遇上病毒汙染，導致產量銳減，元家立刻向平時就有少量下單的日本調貨，規避斷貨風險。

不過，想牢牢掌握多個產區，元家付出相當大的心力經營關係，除了每年不定期回訪、抽查供應商，遇到供應品質不穩定的供應商，更會派人親赴產地直接溝通。

顏志杰回憶，2003年時，上閤屋、喜多屋等Buffet餐廳正興，為了擺在餐台上夠美觀，客戶會要求生蠔的外殼規格要大且一致，一開始美國供應商來貨卻是參差不齊。

「由於美國都是把肉挖出來再去秤重，不會在乎殼的形狀、大小。」時任公司採購的他立刻直飛美國，花了2個月當免費教練。

「當時我每天吃掉2打生蠔，到現在都不太喜歡吃。」顏志杰苦笑說，那2個月，他先教當地員工根據長寬、重量篩選生蠔，並不時抽驗，吃到有蟲的生蠔更是家常便飯。幸好，努力沒有白費，經過調教，客戶終於交出合規產品。有上游產區做後盾，他接著建立進出貨效率。

智慧系統出貨僅需2小時

倉儲協助客戶管理庫存效期

早晨10點鐘，一櫃櫃超過10公噸的海鮮，分別從基隆、高雄碼頭被運往元家位於北、中、南的冷凍倉儲。半小時內，工作人員俐落完成抽驗、秤重、測溫等流程，送入攝氏負25度的低溫凍庫。

進倉後，元家將1百多種海鮮，依據產區、船隻、捕撈方式、分切部位、效期等條件，分出2千多個料號，光是大比目魚，就能細分超過2百個品項。

「這是我們十多年來一步步建構出來的，算是商業機密。」元家企業營運管理中心總經理楊莉珍，秀出宛如電子零組件精密程度的料號分類，讓員工在揀貨時，能迅速找到貨品位置，「我們的倉儲就像一家飯店，分成好幾個房間，每個房間還會細分成3張床，根據料號擺放，出貨頻率高的貨就放在下面好拿的地方。」她點出細節所在。

每天客戶一下單，元家的ERP（企業資源規畫）就會將訂單資訊同步至倉儲與物流部門，從接單、揀貨到出貨只需2小時，最後由40輛自有物流車隊派送給客戶。

不只進貨、出貨都做到讓客戶放心，元家其實還具備第三項關鍵服務：倉儲管理。「我們的冷凍庫可放1萬公噸的海鮮。」顏志杰指出，這意味著能先幫客戶存放1到3個月的庫存，以備不時之需。

以漢來為例，便是委託元家管理庫存，「效期剩三分之一的食材我們不要。」劉子銘指出，元家能幫忙管理效期，依食材保存期限順序出貨，當保存期限逼近效期的天數，後台還會發出警報提醒。

儘管已做到一條龍管理與服務，但在野心勃勃的顏志杰眼中，還有很多進步空間，「未來對餐飲的要求會愈來愈高，像漢來等業者開始重視永續議題，我們也為此申請到了MSC（海洋管理委員會）等永續認證。」他鬥志高昂地說。

他相信，若把每一樣細節、服務做到位，看似簡單的水產生意，也能建立起高技術含量的護城河。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1503期)

