美廉社門市電子標籤它做的！「雲創通訊」靠本土優勢吃下大單 再瞄智慧零售商機

撰文：陳禹蓁

當歐美日零售業早已導入電子標籤，剛起步的台灣市場仍有大量機會。本土新創雲創通訊憑藉客製化服務與在地速度優勢，從法國打回台灣零售通路，突圍國際大廠夾擊。

走進美廉社，你是否發現無論從生活用品到乾貨、生鮮⋯⋯，所有商品標示全都改為一片片的電子標籤。往冷藏櫃上定睛一看，電子標籤清楚顯示，品名巧克力牛乳，原價55元，當日即期品特價48元。

最近的中秋節檔期，禮盒、烤肉商品也同步換上電子價卡新裝。以前為了促銷換標籤，要列印出一張張標價，到商品物架上逐件更換標籤。現在，只要電腦輸入，一指按鍵，便瞬間完成。

美廉社這套「智慧電子標籤系統」（ESL System），其實出自2012年成立、僅32人的「雲創通訊」。

「電子標籤不是單純的硬體替代品，而是協助零售業智慧轉型的服務。」雲創通訊董事長暨總經理魏駿愷說。畢業於交大電子系的魏駿愷，曾赴美攻讀IC設計博士，其後進入美國新創公司專注通訊技術。2006年返台後，任職半導體公司。

「創辦雲創其實是一個意外。」魏駿愷笑言。2010年代物聯網興起，「連接萬物」（connect everything）成為通訊領域的共同願景。偶然接觸電子標籤產業的他，嗅到電子標籤在地系統的商機，萌生創業的想法。

在真正成立公司前，魏駿愷帶著僅10人的小團隊，投入電子標籤的硬體方案開發。他們買來當時市面上難求的電子紙模組，及國際大廠的IC晶片，經過反覆研究測試，最終團隊自行設計的產品，耗電量竟僅為對照組的三分之一。這項突破，讓魏駿愷心中確信：「真的能走下去！」

產品＋服務 歐洲經驗成範本

不過，真正的創業決心，是因為電子紙龍頭元太科技推了一把。

有一次，魏駿愷與元太科技及元太大股東永豐餘高層聊天，對方提及，正在尋找能提供電子標籤服務的在地系統整合商。元太科技業務中心副總經理洪集茂也說，公司早就看好電子標籤在零售的應用，但一直缺乏實際「試點場域」，當時具有電子標籤整合方案的廠商主要來自法國、瑞典或中國，獨獨沒有本土廠商。順水推舟下，雙方決定合作，聯手打造電子價卡的「台灣隊」。

雖然產品有競爭力，但台灣市場剛起步，客戶難覓；反觀歐美、日本早已導入，魏駿愷決定赴歐洲參展，從國際市場切入。

2016年，法國藥妝店客戶訂單成為雲創的重要轉折。由於小而密集的藥妝環境，商品多為垂直擺放、貨架狹窄，大廠設計的長形標籤並不適用，而一次僅需安裝數千支標籤的規模太小，動輒安裝數十萬支規模的大廠不可能為其量身客製；此時，有彈性、可提供小規模量身打造的雲創順利出線。與該法國客戶的合作，成為雲創解決方案的最佳範例，靠著這個案子，雲創陸續吸引5、6家法國藥妝店跟進。

有了歐洲經驗後，雲創轉頭回到台灣，一舉拿下三商家購旗下美廉社電子價卡大案。一名電子標籤業者透露，美廉社一開始找的合作對象就希望是「在地業者」，關鍵在於，若要頻繁修改促銷與廣告訊息，最重視的就是反應速度，本土廠商可提供即時與彈性服務，比透過代理商引進的外商更有優勢。

管理省時 也可導入物流倉儲

魏駿愷指出，美廉社要求7個月內完成全台安裝，且安裝過程不能停業。「美國大賣場或許能分區停業施工，但台灣零售不想損失業績，行不通！」為此，雲創將流程分解，先裝基地台，再安裝電子標籤，確保銷售不中斷，成功在期限內於8百家門市安裝共3百萬支電子標籤。

三商家購董事總經理邱光隆指出：「零售業做的是時間生意。」公司投入約4.5億元安裝電子價卡，是母公司三商家購去年全年獲利1.4億元的3倍，如此大手筆，就是希望門市管理與銷售策略更有彈性。

導入後，美廉社更換價格從以「小時」為單位縮短至10分鐘內完成，店員也能將省下的時間專注服務顧客。雲創也規畫將AI納入決策輔助系統，協助零售業更快、更精準地執行促銷活動。

全球最大電子貨架標籤供應商之一、法商Vusion Group（VG）亞太區業務負責人蘇倉民指出，VG在台也曾切入台灣超市通路，從個別幾家門市開始做起，看好美廉社導入可以產生帶動效果，可望促使統一、全家、全聯等大型業者願意大規模跟進。

魏駿愷認為，疫情加快無人化發展，「零售智慧化是必然趨勢。」他預期未來幾年零售應用可維持雙位數成長，他同時也看好電子標籤應用在物流與倉管的潛力。

舉例來說，電子價卡能即時顯示庫存、批號與到期日，協助倉管人員快速掌握貨位資訊，也能搭配燈號與數字提示，引導揀貨與分貨作業。目前雲創在台灣已擁有超過1500個導入據點，涵蓋零售通路與工廠。

雲創從海外回攻台灣，跨出成功一大步。接下來，它能否發揮本土優勢以及客製化服務的利基，持續擴張，將決定這家新創能否從「後進者」，躍升為台灣產業智慧化的重要推手。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1503期)

延伸閱讀》

顏正國抗癌快1年，汪建民去年今天也是肺腺癌離世…不菸不酒發現就癌末，權威醫：只有這方法能提早救命

沈玉琳破產負債3千萬、7節目全收！中年轉當藝人「每個人都說我不行」，如何翻紅每月狂賺400萬？

0056配息0.866元、年化配息率逼10%，最後買進日是這天！施昇輝爽領7位數股息：韭菜變「久財」

永續管理師必讀》 ESG 報告掌握 3 大重點，助企業揭露更透明、建立信任，避開漂綠風險