蛋黃酥95元＝1個便當 成本30元賣多少才親民…烘焙專家拆解「定價背後的秘密」

文．黃明惠 整理

中秋節帶動送禮買氣，不少人會選擇蛋黃酥當作伴手禮，像是陳耀訓、不二糕餅等等名店，開放預購都掀起搶購潮，還會引發代購黃牛，掀起「蛋黃酥之亂」。不過，你能接受1顆蛋黃酥賣多少錢？ 有民眾在社群平台分享照片，表示看到一顆蛋黃酥要價95元，已經等於一個便當，讓他不禁想問「這個價格合理嗎？」 對此，烘焙師傅呂昇達在臉書粉專發文，解釋蛋黃酥的「合理定價」：合理售價是完整成本的3倍，如果成本是30元一顆，那售價落在90至100元上下。

一顆蛋黃酥95元 網友：寧可去買便當

一名網友在Threads貼出照片，只見一顆蛋黃酥價格高達95元，讓他直呼：「已經等於一個便當了」，並問「一顆蛋黃酥這個價格合理嗎？」文章一出立刻引發討論，不少人在貼文下方算起成本。

有人認為售價太貴，「誇張的通膨，我們高雄有一家無名蛋黃酥，吃起來的口感跟彰化不二坊差不多，一顆50有找」、「自從一顆超過40元後再也沒有買過，不是生活必需品」、「一顆蛋黃酥要95元真的有點誇張」、「95寧願去買雞排，還有找」。

不過也有人替店家緩頰，「身為烘培人，食材成本+人工費用+水電費用=95，不算貴喔」、「合理啊，自己去看看原料價格再算上人工」、「為什麼西式甜點可以貴，中式甜點一定要便宜？」。

此外，有網友則是認為，若是東西好吃，價格貴一點也沒關係。

蛋黃酥賣多少合理？烘焙老師：關鍵在價值

對蛋黃酥的定價，每個人能接受的範圍不同，而烘焙老師呂昇達在臉書發文透露蛋黃酥的合理定價。

烘焙老師呂昇達認為，蛋黃酥的定價關鍵在於「價值」，例如老店的價值、名店的價值、個人工作室的價值。

「老店的價值，在於口耳相傳、長年累積的口碑；名店的價值，在於鮮明的專業形象與清楚的市場定位；個人工作室的價值，在於手作、安心、新鮮與人情味。」

呂昇達表示不同的訴求，會讓消費者的價格觀完全不一樣：

• 強調（成本）→ 顧客認同的是「成本價值」 • 強調（品牌）→ 顧客認同的是「品牌議價／溢價」 • 強調（手作）、（限量）→ 顧客認同的是「稀缺與專屬感」

至於成本影響售價的關鍵，他表示常跟學生說，最簡單的算法是：合理售價 ≈ 完整成本 × 3

他解釋蛋黃酥的合理售價是「完整成本的3倍」，而完整成本不是只有算食材，還包括「包材成本」、「水電與烘焙設備的折舊」、「人事與人工費用」、「場地租金與雜支」、「宅配耗損、退換貨成本」，也因此如果1顆成本是30元，那售價就會落在90-100元上下。

呂昇達透露，觀察2025年蛋黃酥市場價格，親民一點的有50–75元／顆，最貴的也有到99–180元／顆，他認為價差會這麼大，原因不是只有成本而已，還有品牌定位與價值溝通。

「算完之後，你的心中自然會有一個合理的價格區間。」呂昇達說，假設成本是30元一顆，那售價落在90到100元上下，就是一個健康且可持續的毛利結構。

呂昇達分享觀察到2025年蛋黃酥市場分級：

親民帶：NT$50–75／顆（多是綜合烘焙坊）

專賣型穩定帶：NT$60–85／顆（有門市、有產能、現烤體驗）

禮盒通路帶：NT$70–100／顆（送禮與包裝價值）

網紅聯名帶：NT$99–180／顆（內容力＋限量＋設計）

4種常見月餅 「它」的熱量最高

市面上常見的中秋月餅包含：綠豆椪、蛋黃酥、鳳梨酥、廣式月餅等。

童綜合醫院營養師蔡佩娟表示，若用飯量代換含醣量，熱量居冠的是廣式月餅。

廣式月餅：650大卡，等於1碗飯+2.5湯匙的油脂 綠豆椪：375大卡，等於飯量8分滿+1湯匙的油脂 蛋黃酥、鳳梨酥： 250~270大卡，等於飯量半碗+近1湯匙的油脂 *以上湯匙量指的是一般免洗湯匙

聰明吃月餅 5招控熱量不怕胖

1. 選在兩餐之間吃月餅，才不會因為太餓，一次吃太多。

2. 挑選使用堅果種子、地瓜、南瓜、棗子、土鳳梨等高纖食材入餡的月餅，可利用食材本身的甜味，減少額外添加的糖量。

3. 將一塊月餅分成4~8小塊，每次只吃1小塊，並和親友共享，就不會一次吃太多。注意一天不要吃超過1個月餅的分量。

4. 吃月餅時搭配無糖茶，能剔除一些油膩感、也能幫助消化。

5. 吃月餅後更應該增加運動量，有助於熱量消耗。

