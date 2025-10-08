中國電動車恐步房地產後塵？上半年新車經銷商過半虧損 中古車商虧損超七成

文．數位內容部

中國電動車席捲全球，在自家市場卻可能先打垮自己。由於電動車產能過剩，引發「零公里二手車」、「汽車墳場」等亂象叢生，汽車製造商幾乎無利可圖。 受此拖累，上半年全中國的新車經銷商過半虧損，中古車經銷商更超過七成虧損。 有市場人士認為，再這樣下去，中國汽車業勢必重蹈房地產和太陽光電產業的覆轍，唯一解方是讓車廠倒閉，但地方政府肯定會繼續輸血，支持車廠撐下去，最後導致中國電動車市場陷入惡性循環。

中國中古車交易均價，上半年下跌12%

根據中國汽車流通協會9月底公布的「2025年上半年中國汽車流通行業報告」，2025半年，中古車交易量增加，均價卻下降，從2024年同期的61180人民幣降至53673元，年減約12%，也就是量升價跌態勢。

此外，中古車商的庫存壓力增大，今年6月平均庫存周期拉長至43天，庫存周期30天以上的企業佔比增至35.6%，顯示出中國中古車商的經營壓力持續增加。

過半經銷商虧損，2024年僅四成

根據上述報告，上半年出現虧損的中國新車經銷商佔比上升至52.6%，損益兩平的佔17.5%，真正賺錢的僅29.9%。

中古車商的經營狀況更糟糕，根據中國汽車流通協會的全盤了解，有以下四大挑戰：

第一，企業虧損比例較高

據協會二手車事業部2025上半年的中古車企業營商環境調查，中古車經銷商虧損比例上升至73.6%，且由於新車價格戰持續，嚴重影響二手車商經營，並導致零售購買量下降。

第二，庫存壓力增大

2025年6月，中國的中古車平均庫存週期延長至43天，庫存週期30天以上的企業佔比增至35.6%，顯示中古車商經營壓力變大。

第三，客人成交成本攀高、利潤微薄

根據多家會員制的中古車平台估算，2025年平均客人成交成本攀升至6200人民幣，單筆交易平均利潤僅1500人民幣左右。

第四，市場競爭激烈

目前中國市場上的主流中古車平台，商業模式幾乎完全相同，缺乏差異化競爭力，同業之間只靠殺價爭奪市場。

中國電動車新創公司小鵬汽車執行長何小鵬曾在2023年預測，中國車廠到了2030年若要生存，年銷量得達到300萬輛，惟最終可能只有八家做到，而小鵬汽車2024年僅賣出19萬輛。

中共高層7月底表態，要處理產業界惡性競爭行為

紐約時報9月初曾報導，中國汽車業的競爭極為激烈，大約50家車廠一再殺價爭取市場，面臨巨大虧損的車廠難以按時付款給零組件供應商的款項。

問題是，車廠繼續向國有銀行融資、蓋更多工廠，導致產能過剩愈來愈嚴重。這種狂熱已引起了北京高層注意，中南海出手打擊產業界的內捲行為。

中國國家主席習近平7月底主持中共政治局經濟會議時，會議聲明就強調，「要強化行業自律，防止內捲式惡性競爭」，惟成效仍待觀察。

產業研究機構DIGITIMES年初展望2025年全球電動車市場，預期中國主導全球市場地位不變，銷量將到1425萬輛，市場滲透率上看54.6%，主因是中系車廠持續推出高性價比的平價電動車款，以及中國政府政策延續支持所致。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

顏正國抗癌快1年，汪建民去年今天也是肺腺癌離世…不菸不酒發現就癌末，權威醫：只有這方法能提早救命

沈玉琳破產負債3千萬、7節目全收！中年轉當藝人「每個人都說我不行」，如何翻紅每月狂賺400萬？

賣掉一間房、兆豐金「All in 一檔00878」！手握900張高股息、兩兄弟超狂存股致富故事：第一年是最痛苦的

星巴克買一送一來了！優惠連3天，那堤、星冰樂、冷萃咖啡都有？飲品一次看…加碼超商咖啡優惠

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】