00919、0050…10檔「存股心頭好」！高息ETF現在怎麼挑？達人給5心法

文．黃明惠

台股頻創新高，存股族現在偏好哪些ETF呢？觀察9月台股ETF受益人單檔表現增加前10名包括0050、00981A、00982A、00985A、00980A、00919、00632R、00984A、00935、0052。 其中5檔主動式ETF全數上榜，市值型ETF 0050以及高息ETF 00919也都名列其中。

台股ETF受益人9月減少近十萬人

台股近期展現火力，市場聚焦AI概念股，從伺服器到電源技術，緯創、台達電股價成為推升台股向上突破的重要推力，不過，隨著台股頻創新高，投資人也開始逢高獲利實現。

根據集保戶股權分散9月26日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數連續3周減少，統計9月份共減少93991人，總人數來到11303537人，統計今年來增加1077701人。

進一步觀察9月份台股ETF受益人單檔表現，逆勢增加前十名包括元大台灣50(0050)、主動統一台股增長(00981A)、主動群益台灣強棒(00982A)、主動野村台灣50(00985A)、主動野村臺灣優選(00980A)、群益台灣精選高息(00919)、元大台灣50反1(00632R)、主動安聯台灣高息(00984A)、野村臺灣新科技50(00935)、富邦科技(0052)；其中5檔主動式ETF全數上榜，持續受到投資人青睞，另外，原本投資人熱衷的高息型僅00919上榜。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股在頻創新高之際，行情可能轉為區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，建議在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

同時，為了分散風險，投資者可適度配置低基期且高殖利率的傳統產業龍頭股。而主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前佈局相關概念股，投資人可多利用台股主動式ETF介入台股。

主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，台股後市來看，應著重企業長期競爭優勢的重點，整體指數目前位於評價區間上緣，持續AI類股輪動可期，低位階股票近期多點開花，大盤融資金額已逐步回升至2700億水準，預期融資金額回到3000億時，盤面波動將開始加大，現階段宜採取攻擊與穩健持股布局。

不過台股後市不看淡，並看好AI伺服器、ASIC、內需相關類股。

00919仍受存股族青睞

群益台灣精選高息ETF(00919)經理人謝明志表示，市場對於降息預期持續增溫，金融股預期可受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並搭配市值型或主動式台股ETF，透過股性互補讓台股配置更能因應類股頻繁輪動。

謝明志說，台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，惟市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。

00919大型股、金融股配置比重提高

由於00919於5月調整選股邏輯並更換持股為40檔後，大型股及金融股配置比重提高，期待波動度降低特性更適合長期存股。

展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

長期投資高息ETF的3大關鍵

「配息率、填息能力與資本成長力道，是長期投資高股息ETF的3個關鍵」。專家說，選擇高息ETF除了配息率，同時要檢視填息能力，畢竟對於投資人來說，配息配得多，能補得回來才是關鍵，否則就只是左手換右手白忙一場。

理財達人「孫悟天存股-孫太」在臉書發文，他認為高股息ETF的價值，應該是「現金流穩定」＋「長期填息」＋「跟上趨勢」。

孫太說，歷經了這麼多檔高股息ETF上市推出之後，他認為想投資的ETF是否有經過「多空循環」以及「長期表現觀察」的思考很重要，而這最終還是會跟其設立的「選股邏輯」有關。

畢竟高股息ETF不是主動型ETF，當指數規則選好了成分股之後，就很難在這一期內更換，只能等待下一次換股時機來臨！

孫太認為，自己理想中的高股息ETF應該是：

大盤漲時能跟著漲，不求大漲但別錯過行情。 大盤跌時不要跌得更兇，至少要有點「抗震」。 成分股要分散，不要過度集中在某個產業。 淨值與配息要穩定，時間拉長能順利填息。 最重要的，是能跟上時代趨勢，抵抗通膨。

本文授權自今周刊，原文見此。

