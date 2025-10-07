快訊

高市早苗有力量的起手式！日股大漲2千點 謝金河：日本會重現小英效應？

聯合新聞網／ 今周刊
新任自民黨總裁高市早苗。（美聯社）
新任自民黨總裁高市早苗。（美聯社）

文．謝金河

高市早苗開啟新的變化。日股、日圓、日本債市週一迎來高市早苗當選自民黨總裁的新變化，日本日經指數大漲2175.26，收盤47944.76，漲幅4.75%，指數最高到48150.04。

對比4月川普關稅造成的驚嚇，日經指數最低跌到30792.74，已經拉出56.37%的漲幅。東証也一路大漲至3237.66，股市的大漲也意味著日本民眾對高市的期許。

除了股市大漲，日圓也應聲回貶至150.47兌一美元，另一個是日本公債殖利率也衝高，10年債到1.694%，30年到3.296%，都是近幾年新高。金融市場開始在反應高市早苗的政見。

高市不太贊成日本的貨幣正常化，她認為日本不應急著升息，這是日圓貶值的「基本面」。其次是她主張日本的經濟安全與國防自衞力量的提升，她要建立國家情報組織，提升軍力，及供應鏈的安全。三是以國家投資，稅額抵減，帶動企業投資及提高薪資⋯⋯

日股反應高市政見 軍工股再度大漲

週一日本股市充分反應高市政見，軍工股再度大漲，三菱重工，IHI都大漲超過11%，川崎重工漲9.38%。和供應鏈安全有關的NEC大漲12.93%，愛德萬大漲14.08%，股價創下17840日圓新高。東京威力科創漲7.3%，富士通漲9%，半導體供應鏈成員的雷泰光電（Lasertec），Disco，Screen等紛紛上漲。

原來受到中國內捲股價下跌的安川電機大漲19.26%，Fanuc上漲6.13%⋯⋯這些企業對高市的政見充滿期待。高市一直以來都被視為是安倍的傳人，今天下午我花了一些時間研究高市崛起的一生，看起來日本人對她寄以厚望。

日本政壇向來是男人主導的，這次高市擔綱，看起來她的意志堅定，會不會在日本重現小英的效應？很值得用心觀察。

高市在自民黨請來麻生太郎當副總裁，安倍系大將荻生田光一當幹事長，都是很有力量的起手勢！

本文授權自今周刊，原文見此。

