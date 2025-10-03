父親外遇名下房竟得分「同父異母」手足？特留分合法掠奪悲劇 8天5千人連署修法

【文．李炳漢】

在華人社會中，財產傳承不僅是金錢轉移，更牽動著複雜的家庭情感與倫理關係。而民法中的「特留分」制度，似乎因其僵化的規定，引發不少不合時宜的悲劇。台灣遺囑協會理事長劉韋德律師在《毛利小姐變有錢》節目中，剖析「特留分」制度的歷史與爭議，說明看似公平的法律，卻有變相懲罰與歧視不婚不生族群。

褒貶不一的「特留分」

「特留分，在法律上有其爭議。」劉韋德解釋，特留分保障繼承權的「最低公平性」與「照顧義務」。例如：在重男輕女傳統家庭中，若沒有特留分的保護，許多女兒可能分不到任何財產，或對於家中因身心障礙而無謀生能力的子女，特留分也提供一層最基本保障。但另一方面，有些人認為特留分嚴重干涉個人財產自由，許多人辛苦一輩子積累的財富，卻無法完全按照自己的意願分配，因此感到非常不公平。

劉韋德在節目中談到兩個特留劇實例：「一名女性早年父親外遇，深深傷害成長時期的她，沒想到父親再婚生下的小孩，同父異母、她一點都不熟悉的手足，竟可合法掠奪她名下的遺產。」「一對在市場做生意老夫妻，辛苦40年攢下市場邊的公寓房，登記在老太太名下，生病前已立遺囑留給另一半，但由於房價飆漲到4000餘萬，老太太死後，她的手足出來主張特留分，使得老先生在現金不足情況下、迫不得已賣房才能付出700餘萬特留分給太太手足。」

劉韋德指出，特留分制度並非台灣獨有，而是源自大陸法系國家，如：德國、日本等。不過隨著時代變遷，這些國家特留分已限縮在「配偶」與「直系血親」。此外，英美法系國家甚至完全沒有特留分規定，貫徹絕對遺囑自由。反觀台灣民法自民國18~19年制定以來，特留分條文未曾修改，使得特留分範圍涵蓋了在國際上已極為罕見的「兄弟姐妹」，成為繼承過程中亟具爭議一環。

兄弟姐妹也有特留分合理嗎？

「兄弟姐妹特留分，對單身者是一種懲罰。」劉韋德直言，最大的問題，在於「懲罰沒有小孩的人」的不公平現象。舉例來說，若一位有子女的哥哥過世，他的財產會由其子女繼承，而沒有子女的弟弟是完全沒有繼承權，但反過來，如果沒有子女的弟弟過世，且父母也已不在，那麼有子女的哥哥，就成了法定繼承人，可以主張特留分。這意味著：「有子女的人可繼承無子女手足的遺產，但無子女的人，卻無法繼承有子女手足的遺產。」這種單向權利義務關係，無疑是對選擇不生育或無法生育者的變相懲罰與歧視。

「民國初年大家庭型態，與時下小家庭盛行有很大不同。」劉韋德說明，早年台灣農業社會，大家庭成員「同宅共居」現象普遍，兄弟姐妹共同耕作、經營家業，對家產累積皆有貢獻，因此賦予兄弟姐妹特留分，尚有其合理性。但現代社會早已轉變為核心家庭，成年後手足各自成家立業，生活與經濟少有交集，對彼此財產幾乎毫無貢獻，僅因血緣關係就能主張遺產，顯得荒謬且不公。

移除兄弟姐妹的特留份，減少社會成本

與台灣法律體系相近的韓國也同樣面臨兄弟姐妹特留分爭議，去年，韓國憲法法院正式宣告「兄 弟姐妹特留分違憲」，並立即失效。這個判決，提供了台灣重要參考方向。

許多人可能會誤解，「廢除特留分」是否等於「廢除繼承權」？劉韋德澄清，廢除特留分並不會改變兄弟姐妹作為第三順位繼承人的法律地位，而是當被繼承人明確表示不想分配給兄弟姐妹時，法律不應強行介入。他認為，廢除兄弟姐妹特留分，不但能讓繼承制度回歸公平，不再懲罰不婚不生族群，也大幅減少訴訟並降低社會成本。

更多關於兄弟姐妹特留分爭議，歡迎收聽本集《毛利小姐變有錢》

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

0050每月存股2萬，OL滾出2800萬！為何達人說別再傻等便宜價？0050最強買法曝光

普發一萬什麼時候可以領確定了！普發一萬怎麼領？5種發放方式、線上登記網站…ATM輸入兩組號碼搞定

00878、0056、00919...高股息4大天王第四季買哪檔穩賺不賠？「它」上漲機率高達8成、漲幅逾4％

高息ETF績效大洗牌！四大天王節節敗退，前十名只剩0056還在撐...今年以來賺不到10％的慘輸名單

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】