仿製藥100%關稅、H-1B要3百萬 川普打印度招招致命！謝金河：印左右逢源時代過去了

文．謝金河

川普打印度招招致命。在YouTube頻道上看到兩個報導，一個是「印度的國運戛然而止了！」，另一則是「印度是死亡經濟體」，這兩個標題都很驚忡，但也陳述出川普當家後，印度正陷入極度的挑戰，甚至可能影響莫迪的地位。

普直接開徵印度50%關稅，少見超高標國家

在拜登任內，印度是美國印太戰略的核心，拜登聯合印度牽制中國的戰略，讓印度的國際地位大幅提升，印度也躋身大國行列。但川普上來，這個情勢完全改觀，過去印度在美中角力下，大喇喇向俄羅斯購買低價原油，並且精煉再出售到歐盟，從中賺差價，川普要求絕對不可以，但莫迪不從，川普直接開徵印度50%關稅，成為全球極少數對美國關稅超過50%的國家。

印度出口大宗仿製藥，也開徵100%關稅

接下來川普針對印度出口大宗的仿製藥，開徵100%關稅，川普示警國際藥廠不在美國生產，將課更重的關稅，這一刀直接砍在印度身上。

最近川普宣布的H-1B，這是針對一直以來的IT外包直接下重手。

H-1B費用300萬元，也是斷了外包路

過去卅年，印度人有英語的優勢，一直都是美國科技大廠IT外包的大國，印度全國有超過四百萬人從事IT外包的工作，過去像Google為了節省成本，大量僱用廉價的印度IT外包人員，僱主只要付擔每人1000美元，現在川普直接提高到10萬美元，川普希望美國科技大廠能夠多聘用美國的人才。現在這一刀砍下去，除了科技大廠成本提升，也斷了印度外包的後路。

面對川普壓力，莫廸擺出強硬姿態拒絕妥協

在IT外包的市場，印度占比72.6%，遙遙領先第二名的中國12.5%，川普揮大刀，印度受到衝擊最大。面對川普壓力，莫廸擺出強硬姿態，例如，向俄羅斯購買石油，他拒不妥協。

這次他特別到中國和普丁，習近平會晤，川普立刻警告金磚國如果要結盟對付美國，他會將他們「殲滅」，這個話很直接，也告訴莫迪，印度左右逢源的時代過去了！

本文授權自今周刊，原文見此。

