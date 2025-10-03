快訊

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照
文．謝金河

川普打印度招招致命。在YouTube頻道上看到兩個報導，一個是「印度的國運戛然而止了！」，另一則是「印度是死亡經濟體」，這兩個標題都很驚忡，但也陳述出川普當家後，印度正陷入極度的挑戰，甚至可能影響莫迪的地位。

普直接開徵印度50%關稅，少見超高標國家

在拜登任內，印度是美國印太戰略的核心，拜登聯合印度牽制中國的戰略，讓印度的國際地位大幅提升，印度也躋身大國行列。但川普上來，這個情勢完全改觀，過去印度在美中角力下，大喇喇向俄羅斯購買低價原油，並且精煉再出售到歐盟，從中賺差價，川普要求絕對不可以，但莫迪不從，川普直接開徵印度50%關稅，成為全球極少數對美國關稅超過50%的國家。

印度出口大宗仿製藥，也開徵100%關稅

接下來川普針對印度出口大宗的仿製藥，開徵100%關稅，川普示警國際藥廠不在美國生產，將課更重的關稅，這一刀直接砍在印度身上。

最近川普宣布的H-1B，這是針對一直以來的IT外包直接下重手。

H-1B費用300萬元，也是斷了外包路

過去卅年，印度人有英語的優勢，一直都是美國科技大廠IT外包的大國，印度全國有超過四百萬人從事IT外包的工作，過去像Google為了節省成本，大量僱用廉價的印度IT外包人員，僱主只要付擔每人1000美元，現在川普直接提高到10萬美元，川普希望美國科技大廠能夠多聘用美國的人才。現在這一刀砍下去，除了科技大廠成本提升，也斷了印度外包的後路。

面對川普壓力，莫廸擺出強硬姿態拒絕妥協

在IT外包的市場，印度占比72.6%，遙遙領先第二名的中國12.5%，川普揮大刀，印度受到衝擊最大。面對川普壓力，莫廸擺出強硬姿態，例如，向俄羅斯購買石油，他拒不妥協。

這次他特別到中國和普丁，習近平會晤，川普立刻警告金磚國如果要結盟對付美國，他會將他們「殲滅」，這個話很直接，也告訴莫迪，印度左右逢源的時代過去了！

本文授權自今周刊，原文見此

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

數據會說話 央行續打炒房有理！選擇性信用管制未放寬 但為首購族保留彈性空間

央行堅持繼續實施選擇性信用管制，被質疑與行政院不久前宣示要把房貸「水龍頭開大一點」的作法衝突。但數據顯示，銀行放貸集中於不動產的比率仍高，央行確實沒有鬆手的理由。

花蓮堰塞湖悲劇！十幾年防災兵推徒具形式？中央、地方對接斷鏈 該如何避免？

花蓮堰塞湖潰壩，奪走18命，更沖出中央、地方政府災防橫向溝通、垂直整合的漏洞。捲起袖子救災之餘，更要回頭檢視防災演練、法規制度破口，下一次，不能再讓悲劇重演。

台積電不是一天造成的！盧特尼克喊台美晶片「五五分」 如何保持領先優勢？

盧特尼克又帶來驚嚇！美國商務部長盧特尼克接受訪問再度針對台灣，他語出驚人地表示：台灣的先進製程晶片要有5成在美國生產，他的話剛說完，行政院副院長鄭麗君也即刻起程赴美，進行下一回合的關稅談判。

陸狂賣5千億美元美債買黃金 英拼命撿躍第2大持有國！謝金河解讀美債持倉洗牌內幕

川普當家後，各國為了規避美元風險，紛紛減持美債，這其中又以中國最積極，中國把上兆美元的美債減到7307億美元，從美債最大持有國降為第三，但奇怪的是，中國減持美債，但外國人持有美債卻沒有減少，這段過程發生了什麼事？

仿製藥100%關稅、H-1B要3百萬 川普打印度招招致命！謝金河：印左右逢源時代過去了

川普打印度招招致命。在YouTube頻道上看到兩個報導，一個是「印度的國運戛然而止了！」，另一則是「印度是死亡經濟體」，這兩個標題都很驚忡，但也陳述出川普當家後，印度正陷入極度的挑戰，甚至可能影響莫迪的地位。

父親外遇名下房竟得分「同父異母」手足？特留分合法掠奪悲劇 8天5千人連署修法

在華人社會中，財產傳承不僅是金錢轉移，更牽動著複雜的家庭情感與倫理關係。而民法中的「特留分」制度，似乎因其僵化的規定，引發不少不合時宜的悲劇...

