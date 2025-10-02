二奈米量產點火 半導體化工材料需求爆發！台積電衝化學品在地化、12檔特化股翻身

撰文‧唐祖貽

台積電積極推動「化學品在地化」策略，帶動特用化學材料需求升溫。 法人評估，到2030年，半導體的在地化比重將逾三分之二，哪些特化股可望受惠？

化工類股以往在台股沒沒無聞，廠商獲利雖穩定，市場給予的本益比卻始終不高。但隨著晶圓代工廠對特用化學材料來源多元化的需求，加上台積電（2330）多年來積極推動「化學品在地化」策略，不但提升國內廠商競爭力，也降低台積電的採購成本，可謂一舉兩得。

法人評估，到2030年，半導體的化學品在地化比重將超過三分之二，是國內相關化工材料廠大成長的契機；因此，只要納入台積電供應鏈的化工股，即使獲利未必顯現，但股價仍能表現強勢，就是本益比評價調高的結果。

南寶跨進半導體高階膠材

近期最明顯的例子就是南寶（4766）。南寶是國內鞋材、工業品與其他消費性產業接著劑的老牌大廠，近5年來除了2021年，每年每股稅後純益（EPS）皆可維持10元以上，但股價波動並不大。

直到8月底，南寶與新應材（4749）、信紘科（6667）共同宣布合資成立新公司「新寳紘」，投入半導體先進封裝用高階膠材市場後，南寶股價立刻大漲，一個月漲幅接近5成。

南寶執行長許明現表示，目前已開發出適用半導體晶圓切割與封裝的UV解黏膠，對應雷射切割、薄晶片分割等先進封裝製程，可有效提升製程效率與良率。預估全球半導體製程膠帶市場規模，到2030年的複合成長率將達9.7％，公司可望搭上這波成長商機。

在台幣升值與美國對等關稅的壓力下，南寶今年上半年EPS仍能超過10元，且毛利率與營益率皆創史上單季新高，法人看好後續成長動能，今年獲利可望與去年持平。至於半導體和其他電子領域用膠部分接著劑，由於仍在起步階段，營收占整體比率僅1％至2％，但公司看好成為新的成長動能，將持續提升資源投入。

新應材受惠二奈米製程

除了南寶，新應材也值得關注。早期以面板光阻劑為主的新應材，近年成功切入半導體領域，2020年即納入台積電供應鏈，並著手建立海外銷售據點；2022年起，已有多項光阻劑、晶圓清洗劑等材料陸續導入3奈米與2奈米製程。該公司目前在半導體先進特化材料居業界領先地位，隨著台積電未來幾年在美國、台灣陸續新增十餘座晶圓廠，新應材具備台灣完整產能鏈與海外銷售據點，有望成為最大受惠者。

新應材今年以來單月營收維持在3億元以上，年增率保持雙位數成長，上半年EPS為5.36元，優於去年上半年；加上7月自結單月EPS為0.95元，累計前7月每股已賺6.31元。法人看好隨著台積電2奈米即將量產，新應材第四季至明年的成長動能將更可觀，可逢低布局。至於信紘科，則在高科技系統整合能力與研發塗布製程技術經驗相當豐富，雖不屬化工族群，但也可留意。

綜觀各家被指打入台積供應鏈的化工股，前景雖看好，但多數獲利並不亮眼，本益比也有偏高跡象，若想尋找基期仍低、具潛在漲升空間者，則可留意上品（4770）的介入機會。

上品是氟素樹脂材料的製造與加工業者，氟素廣泛應用於牙膏、不沾鍋塗層、工業潤滑劑等領域，其中較知名的化工原料是鐵氟龍（Teflon）。

上品氟素樹脂夯 基期也低

由於氟素耐熱性佳，且對多種化學藥品具有極佳的抵抗性，因此晶圓廠在儲存所需化學品時，其儲存槽周邊與運送管線需先塗布氟素樹脂材料，再放入化學品，是晶圓廠建廠期間即需導入的化工原料，拉貨時程早於其他化學品，所以上品也可認定為廠務概念股。

上品近幾年供應台積電與中國半導體廠的氟素樹脂材料，獲利穩定。雖然今年上半年由於基期墊高及中國廠商競爭，導致營運低迷，但隨著台積電加快美國與台灣建廠進度，下半年營運已開始回溫。

法人指出，今年第一季應是上品全年營運谷底，雖然上半年獲利年減超過五成，但八月營收已創下掛牌以來單月新高，且累計獲利的年減幅度持續縮小，原因或為台積電建廠進度超前、開始拉貨所致，公司也預期下半年營運優於上半年，明年又優於今年。

法人評估，上品今年EPS應有15元左右，下半年獲利有機會是上半年的一倍，明年則不排除恢復過去20元以上的水準；目前股價還在相對低檔，可逢低買進、波段持有。

本文授權自今周刊，原文見此。

