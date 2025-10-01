躋身美製藥概念股 美時股價3天噴3成！董座親揭收購美廠背後成長大計

撰文：譚偉晟

入主美時這家台灣生技廠10年，來自冰島的美時董事長魏斯曼，宣布了新的收購計畫。整合他創立的美國藥廠，要鋪平美時的成長道路，並且在關稅亂局中取得保命符。

9月23日以前，資本市場對美時化學製藥（以下稱美時）這家大型學名藥廠的信心，正逐步下降，該公司股價從去年6月的300元以上，跌到190元左右，市值衰退逾250億元。

其實，美時的營運表現相當強勁，去年營收與獲利才再次雙創新高，今年上半年營收也年增6％，股價不振的原因在於，許多投資人「看不見這家公司的未來」。

「市場原先擔心美時的血癌藥（Lenalidomide）專利協議將在2026年到期、營收會下滑，後續也沒看到布局美國的動作。」被譽為「生技投資教母」的黑木投資合夥人羅敏菁這麼分析。

但逆風情勢，在9月24日凌晨過後，徹底翻轉。

當天凌晨，特地飛抵台灣的美時董事長魏斯曼（Róbert Wessman）與總經理瓦薩洛夫（Petar Vazharov）共同宣布，美時將以6．58億美元（約2百億新台幣）收購美國製藥公司Alvogen US，取得美國製造據點，上午台股開盤後，美時股價立即攻上漲停。

出手準：布局美國閃過關稅

2天後，美國總統川普又在個人社群平台拋出10月起將對所有進口藥品課徵100％關稅的訊息，但只要在美國擁有製藥產線的公司即可豁免。剛宣布收購的美時立即躋身「美國製藥概念股」，繼續獲得資本市場追捧，締造連續3天漲停、漲幅逾3成的表現。

宣布收購案後不到12小時、川普還未對全世界宣布藥品稅之前，魏斯曼在接受早已敲定的《今周刊》專訪時就坦率地說，收購Alvogen US的最主要目的就是布局美國，「擁有美國的生產基地，以及美國銷售的團隊，對美時是非常重要的發展戰略。」幾乎整晚沒睡的他，言談間充滿興奮幹勁。

「大家都知道最近的關稅議題、美國政府對於美國製造愈來愈看重，收購計畫就代表美時對這件事的重視，也是朝國際發展的策略。」魏斯曼強調。

其實，被收購的Alvogen US，原本就是美時持有13％股份的「關係企業」。這家由魏斯曼創立的學名藥公司，總部設於鄰近紐約市的紐澤西州莫里斯敦（Morristown），並於紐約州北部的諾威治（Norwich）設有產線。公司專注開發困難學名藥和505(b)(2)改良型新藥，曾有25件在新藥專利到期前，就成功取得藥證的學名藥，其中又以過動症治療與中樞神經類用藥最具優勢。

盤算深：掌握藥物該怎麼賣

Alvogen US的另一項重要業務，是扮演美時在美國的「經銷商」角色，先從美時手中購入藥品，再轉賣給美國通路與醫療機構。魏斯曼指出，兩者合併以後，Alvogen US銷售自家藥物和美時產品的收入，都將算在美時帳上，將使美時營收規模大幅成長。

「Alvogen US年營收約5.7億美元，毛利率54％，跟美時本身差不多，美時透過收購，把終端銷售金額灌回台灣，獲利可以是現在的兩倍。」羅敏菁分析，除了營運數字以外，過去美時只能透過Alvogen US得知美國市場銷售成果，不容易掌握客戶回饋與終端市場潛在需求，雙方整併「可以讓美時比較容易掌握藥物該怎麼賣，這是發展上的優勢。」

元大投顧研究報告就指出，藉由收購Alvogen US，美時得以「掌握美國銷售通路，未來在自主產品開發及授權合作上更具彈性。」

美時過去透過Alvogen US，將主力的血癌藥與戒癮藥物行銷美國市場，意味著雙方產品重疊性不高，這也成為資本市場看好收購案的另一個理由。

中信投顧的研究報告指出，Alvogen US旗下的18種藥物，都是針對美國市場，預期合併後美時來自美國市場的營收貢獻，將從4成提高到7成。

儘管魏斯曼並未說出口，但專家認為他選擇由美時收購Alvogen US，讓在台灣上市的美時成為存續公司，也存在現實考量。

資誠聯合會計師事務所榮譽副所長曾惠瑾解釋，美國資本市場評價生技公司時，「特別重視抗體連結藥物（ADC）等這類創新項目。」美時擅長的學名藥，較不容易在市場上吸引資金。

羅敏菁也直言，學名藥廠在台灣比美國更容易被市場看見、並獲得較高評價。

事實上，另一家由魏斯曼創辦、在那斯達克上市的公司Alvotech，就是專攻生物相似藥領域，「我們有28種產品正在研發，2種已經上市，我相信我們擁有業界最完整的產品組合。」他說。

入主美時10年來，出身冰島的魏斯曼，持續透過他擅長的併購布局和引進國際資金，拓展企業版圖，並創下營收連續10年成長的佳績。例如，2021年找來曾被《財星》選為全球5百大企業的泰國國家石油公司（PTT）集團投資，以及2024年收購全球最大學名藥廠梯瓦製藥（Teva）的泰國子公司，對美時而言都是意義重大的里程碑。

「我看到美時每年都在成長，這也是PTT投資主因。」PTT新事業暨永續長拉塔納松巴特（Buranin Rattanasombat）說。

新動能：挑戰505（b）（2）新藥

但在過去的豐功偉業之外，外界最關心的，終究是美時在血癌學名藥專利協議到期後，如何找到全新成長動能？

對於這個問題，魏斯曼的答案是：「挑戰新藥領域」。「我們從簡單學名藥、困難學名藥，進一步進入505(b)(2)新藥研發。」他指出，美時目前已有32％的研發產品屬於該類型。

瓦薩洛夫則補充，505(b)(2)的研發歷程，需要臨床開發、專利設計等條件配合，而美時已經累積出足夠的資源與經驗。他進一步說明：「血癌藥Lenalidomide與原廠的專利協議到期後，美時營收不會出現外界擔心的『斷崖式下滑』，因為我們有一些深具潛力的505(b)(2)藥物，藉此維持長期成長。」

對於新藥研發進展，瓦薩洛夫指出，多數仍在臨床階段。但透過收購，美時與Alvotech攜手，將會擁有合計16件研發的505(b)(2)新藥。

生物技術開發中心產業資訊組組長鄭宇婷分析，美時專注在困難學名藥與爭取首發學名藥資格上，必然會與原廠藥發生激烈競爭，沒有一定的研發能力很難辦到。例如，目前重點產品、血癌用藥Lenalidomide，就是與美國腫瘤藥大廠賽爾基因（Celgene）競爭，最終取得和解、成功上市，「美時每年都有取得新藥證的成果，這就是實力的展現。」

目前，美時預計最快年底完成合併，但仍需要經過主管機關核准。此外，中信投顧的研究報告也提到，由於此次交易包含「未來3年、最多支付五億美元的績效獎金。」需要留意對未來美時業外損益的影響。

「你需要關注技術，這是最重要的，我希望兩家公司結合，能夠繼續在505(b)(2)領域保持領先。」魏斯曼對於美時的發展充滿信心，持續關注亞洲收購機會，以及站穩美國的收購計畫，力拚入主美時10年的連續成長，綿延不絕。

