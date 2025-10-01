印表機失守公司被駭！台每秒遭1.5萬次網攻 邊陲連網設備為何淪資安破口？

快訊

聯合新聞網／ 今周刊
攝影 劉咸昌
攝影 劉咸昌

今周刊編輯團隊

早晨7點，台北一家上櫃傳產公司的辦公大樓裡，一名值班員工才剛坐下，打開公司電腦、啜了一口熱咖啡準備開工；但下一秒，眼前的電腦卻跳出「無法收取電子郵件」的異常畫面。沒多久，隔壁區的同事也一一傳來哀嚎，原本還在熱絡寒暄的辦公室，氣氛瞬間凝結。

資安團隊檢查發現，在公司主機內，竟有1~3 TB的巨量資料已被惡意加密，光一組密碼長度就高達三十八位元，並且還看到一則俄羅斯文訊息和一組電子郵件。大夥才恍然大悟，這是俄羅斯駭客的勒贖攻擊。事後分析的結果，更讓所有人瞠目結舌──駭客進攻的破口，竟然只是一台印表機。

2023年上半年，亞太地區的惡意網路威脅有55％、約2248億次攻擊都發生在台灣，相當於在台灣每秒有1.5萬次的網路攻擊。2024年政府機關每日平均遭駭侵數量更高達240萬次，是前一年的兩倍。但這些巨量的測試攻擊，到底都發生在哪裡？答案是：可能在你想像不到的「邊陲地帶」。

「印表機、投影機、網路攝影機、VPN設備……，只要是能跟公司網路連線的設備，就有可能被駭客入侵。」研究資安威脅超過20年的杜浦數位安全執行長蔡松廷指出，作為企業內網入口點的邊緣裝置（edge device），不再只是路由器，當各種機器、設備也能連網，若存在資安弱點，就可能變成駭客的攻擊入口，直搗公司內部系統。「而這些邊緣的連網設備，平常根本不會有人去檢查資安漏洞。」

《今周刊》整理國內上市櫃（含興櫃）公司的資安重訊，從2024年至2025年9月，有110家上市櫃公司公告遭資安威脅，總數為116件。駭客早就滲透到鋼鐵、電機機械、塑膠、食品、紡織、建材營造等各行各業，而近8成都屬於資本額一百億元以下的公司，資本額一百億元以上的大型企業僅約兩成。

駭客攻擊的目標已經往下擴展，鎖定缺乏資安防護的中小型企業。但愈是邊陲的地帶，愈多是手無寸鐵的平民。

去年十月，一家位於台南的小農場，生產線無故停擺，結果竟是來自俄羅斯駭客的攻擊。同一時間，中南部還有三家中小型傳產業者，也使用相同品牌的工業電腦來控制冷凍庫及溫控設備，因此落入同一批攻擊者手中。

駭客在社群上大肆宣揚「戰績」，讓各路駭客知道他們「有能力攻打進來」。資安院副院長龔化中擔心，「若攻擊手法被套用在核電廠、運輸系統等關鍵設施，後果將不堪設想。」

令人不安的現實是，敵人早就潛伏在企業忽略的邊陲角落蓄勢待發。蔡松廷秀出一張涵蓋全球近兩百個組織的「風險清單」：那是都使用美國品牌 Ivanti VPN系統、且曾被中國駭客入侵過的機構名冊。

清單上許多組織至今仍未修補漏洞，等同向敵人敞開邊陲門戶，讓駭客可以隨時從遠端發動攻勢。其中，台灣的中央二級行政機關、國立研究型大學、地區醫院、資本額逾十億元的上櫃公司都赫然名列其中。而台灣機構在清單上的占比就達20％。

許許多多處於邊陲角落的企業或組織，恐怕還沒拾起防禦盾牌、甚至根本缺乏資安的備戰意識，連基本的防護都付之闕如。就像那位公司遭駭的董座所感嘆，「我們根本不知道一台事務機也是資安破口⋯⋯。」

但當境外駭客從外圍逐漸滲透，政府能夠作為中小企業、民間組織的堅實後盾嗎？

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1502期)

數據會說話 央行續打炒房有理！選擇性信用管制未放寬 但為首購族保留彈性空間

央行堅持繼續實施選擇性信用管制，被質疑與行政院不久前宣示要把房貸「水龍頭開大一點」的作法衝突。但數據顯示，銀行放貸集中於不動產的比率仍高，央行確實沒有鬆手的理由。

花蓮堰塞湖悲劇！十幾年防災兵推徒具形式？中央、地方對接斷鏈 該如何避免？

花蓮堰塞湖潰壩，奪走18命，更沖出中央、地方政府災防橫向溝通、垂直整合的漏洞。捲起袖子救災之餘，更要回頭檢視防災演練、法規制度破口，下一次，不能再讓悲劇重演。

台積電不是一天造成的！盧特尼克喊台美晶片「五五分」 如何保持領先優勢？

盧特尼克又帶來驚嚇！美國商務部長盧特尼克接受訪問再度針對台灣，他語出驚人地表示：台灣的先進製程晶片要有5成在美國生產，他的話剛說完，行政院副院長鄭麗君也即刻起程赴美，進行下一回合的關稅談判。

陸狂賣5千億美元美債買黃金 英拼命撿躍第2大持有國！謝金河解讀美債持倉洗牌內幕

川普當家後，各國為了規避美元風險，紛紛減持美債，這其中又以中國最積極，中國把上兆美元的美債減到7307億美元，從美債最大持有國降為第三，但奇怪的是，中國減持美債，但外國人持有美債卻沒有減少，這段過程發生了什麼事？

躋身美製藥概念股 美時股價3天噴3成！董座親揭收購美廠背後成長大計

入主美時這家台灣生技廠10年，來自冰島的美時董事長魏斯曼，宣布了新的收購計畫。整合他創立的美國藥廠，要鋪平美時的成長道路，並且在關稅亂局中取得保命符。

印表機失守公司被駭！台每秒遭1.5萬次網攻 邊陲連網設備為何淪資安破口？

早晨7點，台北一家上櫃傳產公司的辦公大樓裡，一名值班員工才剛坐下，打開公司電腦、啜了一口熱咖啡準備開工；但下一秒，眼前的電腦卻跳出「無法收取電子郵件」的異常畫面。沒多久，隔壁區的同事也一一傳來哀嚎，原本還在熱絡寒暄的辦公室，氣氛瞬間凝結。

