力積電股價9月狂飆近60%！明明連虧8季 為何外資本月大買15萬張

力積電（6770）股價再奔漲停，周二（30日）盤中攻上25.4元直到收盤，創下2024年7月以來最高價，累計本月以來已經飆升59%，並且多次列為台灣證交所的注意股票。 若觀察三大法人動態，外資狂買是拉升力積電9月成為飆股的主要原因，累計截至周二外資買超力積電逾15萬張，持股比例從月初的7.47%，一路翻揚到上周五的10.69%。

記憶體產品價量齊揚，概念股9月全面大漲

令人不解的是，力積電截至今年第二季，已經連續虧損八季，產能利用率也遲遲無法突破八成，為何外資9月忽然大買？

市場法人觀察，由於記憶體產品價量齊揚，南亞科（2408）、華邦電（2344）、晶豪科（3006）、旺宏（2337）同步水漲船高，拉抬了同樣有記憶體產品的力積電，而且力積電股價長期偏低，自然容易雨露均霑。

DRAM價格第四季估上漲8~13%，若加計HBM漲幅更高

根據產業研究機構TrendForce最新調查，由於三大DRAM原廠持續優先分配先進製程產能給高階伺服器DRAM和HBM，排擠了PC、mobile和consumer應用的產能，同時受各終端產品需求分化影響，第四季舊製程DRAM價格漲幅依舊可觀，新世代產品漲勢相對溫和。

TrendForce預估，整體一般型DRAM價格將季增8~13%，若加計HBM，漲幅將擴大至13~18%。

其次，由於HDD（傳統硬碟）供給短缺與過長交期，使CSP（雲端服務供應商）廠商將儲存需求快速轉向QLC enterprise SSD，短期內急單大量湧入，造成市場明顯波動。

再者，記憶體製造商SanDisk率先宣布調漲10%，Micron（美光）也因價格與產能配置考量暫停報價，使得供應端氛圍由保守轉為積極。在此外溢效應帶動下，預估NAND Flash第四季各類產品合約價將全面上漲，平均漲幅達5～10%。

DRAM+Flash營收佔比，第二季佔力積電33%

根據力積電第二季法說會簡報，以產品別來看，營收佔比最高的是DRAM（動態隨機存取記憶體）的27%，同為記憶體產品的Flash（快閃記憶體）佔比6%，合計為33%，與第一季並無變化。

力積電2024年是連續第二年虧損，而且虧損金額高於2023年。

總經理朱憲國在5月股東會做營業報告時表示，受到中國同業積極擴充產能、削價競爭及苗栗銅鑼廠尚未達到經濟規模等因素拖累，2024年虧損擴大至68億元。

展望2025年，隨著美系客戶對於非紅供應鏈的詢問度愈來愈高，5G網路、物聯網、人工智慧（AI）及自動駕駛技術的快速發展，都將是有助力積電發展的因素。

「各國對半導體自製需求大幅提升，台灣經驗和技術成各國合作對象」

朱憲國在股東會中指出，力積電將持續深化與國際一線大廠合作，透過與全球領先的半導體企業建立戰略合作夥伴關係，滿足不同地區進一步擴大市佔率，特別是新興市場的客戶需求，來提升力積電的品牌知名度和影響力。

展望2025年，隨著全球半導體供應鏈重組逐步完成，5G網路、物聯網、人工智慧及自動駕駛技術的快速發展，全球半導體市場未來數年仍持續成長，這些技術普及將帶動半導體產品需求的持續提升，特別是在高性能運算、數據中心和智慧裝置等領域。

「力積電將積極把握這些市場機遇，通過不斷的研發創新和緊密的客戶協作，提供市場更高效及優質的半導體解決方案。」

本文授權自今周刊

