0052分割過關可望「一拆七」！3.3萬入手 被稱「小台積電」前景有多好？

0052(富邦科技)分割確定，0052預計將進行「一拆七」，是以最大整數倍為分割倍數計算，執行分割淨值將以230.01元為基準，完成後每張入手價格不到3.3萬元，分割時間、分割日等相關日程將另行公告！ 0052被稱為「小台積電」，目前股價在226元附近，財經部落客「要不要來點稀飯套餐」說，分割通過對小資族來說，更容易參與AI、科技大浪潮。 「0052成分股中，台積電比重高達69.14%，其他還有鴻海、聯發科、廣達、日月光投控等公司，如果想要用ETF抱住護國神山，0052就是最直接的選擇」。

富邦投信公告， 0052在受益人會議中，順利通過拆分案。投票結果顯示，出席受益權單位高達98.78%投下贊成票。

富邦投信表示，將以最大整數倍為分割倍數計算，執行分割淨值將以230.01元為基準，預計將進行「一拆七」，完成後每張入手價格不到3.3萬元。由於入手門檻降低，按照過往經驗有助提升流動性，也提升小資族、散戶資金參與度。

台積電持股比重為68.72%

截至今年7月底，0052受益人數達2萬8177人，基金規模約145.34億元。市場預期，若分割順利完成，將進一步釋放「小台積電」的市場吸引力，讓更多投資人以更親民的價格參與AI科技長期成長趨勢。

0052前10大持股比重包括台積電68.72%、鴻海(2317)5.98%、聯發科(2454) 4.22%、廣達(2382)1.60%、日月光投控(3711)1.20%、聯電(2303)1.10%、華碩(2357)1.00%、緯創(3231) 0.81%、台光電(2383) 0.74%、光寶科(2301) 0.71%，可說是含「積」量最高的一檔ETF。

對此，財經部落客「要不要來點稀飯套餐」在臉書表示，台積電股價已連3天衝破1300元，投資人都在感嘆「買不起」的同時，盤面上有一檔含「積」量最高的ETF，就是0052。而9/25受益人會議傳來好消息，分割案正式通過。

入手價從超過20萬，直接降到約3.3萬

「要不要來點稀飯套餐」表示，這次會議是以淨值230.01元為基準，預估會「1拆7」。也就是說，投資人手上的持股數會乘以7、淨值除以7，資產價值不變。等分割完成後，1張的入手價將從原本超過20萬元，直接降到約3.3萬元，投資門檻瞬間降低，流動性也能跟著提升。至於確切的分割時程，還得等富邦投信後續公告。

「要不要來點稀飯套餐」指出，0052本來就是高價ETF代表之一，市價曾經一度衝到232.6元，價格僅次於元大台灣50正2(00631L) 的300元，是台股市場上第2高價的ETF。這回分割通過，對小資族來說，算是更容易參與AI、科技大浪潮的好機會。

「要不要來點稀飯套餐」表示，0052的持股結構，台積電佔比高達69.14%，可說是全市場「最濃的積」，而0050、006208約持有6成的台積電，如果想要用ETF抱住護國神山，0052就是最直接的選擇。

本文授權自今周刊

