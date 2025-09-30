聽新聞
陸狂賣5千億美元美債買黃金 英拼命撿躍第2大持有國！謝金河解讀美債持倉洗牌內幕
【文．謝金河】
川普當家後，各國為了規避美元風險，紛紛減持美債，這其中又以中國最積極，中國把上兆美元的美債減到7307億美元，從美債最大持有國降為第三，但奇怪的是，中國減持美債，但外國人持有美債卻沒有減少，這段過程發生了什麼事？
中國賣出來的美債跑到英國手上去了
我們回頭檢視一下，2011年中國特有美債1.3149兆美元，是世界最大的美債持有國，其次是日本的8849億美元，英國那年美債部位只有1410億美元，排名和台灣在伯仲之間，台灣是1476億美元，略贏英國。
現在這個排名出現巨大變化，日本成美債最大持有國，部位到1.1514兆美元，英國躍升至第二，持有美債8993億美元，台灣也上升至2998億美元，成為美債第十一大國，遠超過南韓的1222億美元。
如果和2011年比一下，中國減持美債5842億美元，日本增加2665億美元，英國大增7583億美元，把日本加上英國，增加1.0248兆美元，中國減持的美債跑到英國手上。
而外國人持有的美債部位達8.526兆美元，仍然屢創新高，這似乎也是物質不滅定律的一種。
中國減持美債的錢跑到哪裡去？
中國減持美債的錢跑到哪裡去？看起來是黃金，各國央行的黃金準備比率從10%往30%的方向邁進，中國是囤金最大國，黃金大漲也帶動白銀，中國現在看金價上看4000美元，這些年囤黃金的中國大媽都笑逐顏開。
中國希望人民幣國際化，這個目標路途仍遙遠，黃金只是中繼角色，中國的美債部位太低，未來會有什麼變化？值得關注！
