台積電不是一天造成的！盧特尼克喊台美晶片「五五分」 如何保持領先優勢？

【文．謝金河】

盧特尼克又帶來驚嚇！美國商務部長盧特尼克接受訪問再度針對台灣，他語出驚人地表示：台灣的先進製程晶片要有5成在美國生產，他的話剛說完，行政院副院長鄭麗君也即刻起程赴美，進行下一回合的關稅談判。

川普「Deal」手法：驚嚇，驚奇到驚喜三部曲

盧特尼克的喊話，符合川普「Deal」一貫的從驚嚇，驚奇到驚喜三部曲的手法，現在是驚嚇，接下來看台灣如何接招？

台灣要先回到川普關稅核心的五部曲：1 ，保護美國戰略性產業，從鋼鐵，鋁，汽車，晶片到藥品，川普對沒有到美國設廠的藥品，晶片都課100%，盧特尼克站出來，代表是台灣的時間來了。台灣如果想要把稅率從20%疊加，想要往15%或更低降，一定是要付代價的。

鄭麗君赴美談判，要把川普五大訴求清楚告訴國人

後面包括全方位開放市場，增加對美國的採購，增加對美國投資，還有要杜絕幫中國洗產地。鄭麗君副院長赴美談判，要把川普的五大訴求清楚告訴國人！盧特尼克這個時候跳出來一定有深刻的戰略與戰術。

川普對晶片移回美國生產一直都很在意，台積電已經被他點名很多次。

為了拉抬Intel，已經把所有招式都用盡

這次他為了拉抬Intel，已經把所有招式都用盡，ARM的孫正義投20億美元，黃仁勳也來了，加上川普把原先的補貼轉作股權，Intel在不知不覺中股價已經漲近一倍，這也不能小看川普政府的力道。

台積電能有今天，羅馬不是一天造成的！台積電在川普意念下，如何保持領先優勢？這是台積電及台灣必須專注思考的未來謀略及對策！

