AI手機能做什麼？從電郵或行事曆主動抓資料 2年內將成為各家手機標配

【文．劉煥彥】

AI手機可以為大家做什麼，是當前各款手機還未普遍能做的事情？

IC設計龍頭聯發科預估，隨著生成式AI功能融入手機，手機運算功能也與日俱增，目前有部分手機品牌宣傳，號稱可以成為知你懂你、適時主動提醒手機主人在哪個時間要做什麼事情，這種有如「數位個人特助」的功能，極可能在不到兩年內，成為各家手機品牌AI手機的標配。

最快一年後，各家AI手機都有能力成為「你的最貼心特助」

聯發科（2454）於周一（22日）正式發表天璣9500旗艦5G Agentic AI晶片，結合多項先進技術與突破性創新，是聯發科天璣系列至今功能最強大的行動晶片。

聯發科副總經理徐敬全在台北舉行的新品發表會上，回答媒體對於AI手機未來應用的提問時表示，他推估最快一年後、未來兩年內，AI手機將能夠從使用者的聊天訊息、電郵或行事曆中，適時提醒手機主人在哪個時候有什麼行程，還可以在與朋友聊天，自己忘記特定內容時「適時主動提出」。

若手機主人走到任何地方，一下想不起來上次在這裡是何時，AI手機甚至還能從手機相簿裡，適時跳出主人在哪一天來過的主動提醒訊息。

「最近有很多AI手機，尤其是最近這兩三個禮拜，在說我可以用AI提醒你，你email或calendar上面曾經跟朋友講過什麼事情，或忽然提到什麼，它直接在相簿裡面找出來。」

「這種應用在未來一定會越來越普及，不會只有那一兩家（手機品牌），因為所有人都在看這個地方看，它會主動及時、知你懂你。」

「所謂知你懂你，就是知道你過去曾經email也好，在你的calendar也好，或是在其他應用程式裡面出現一些訊息，不管是動態資訊或靜態資訊。「例如，「你現在在台北的這個展覽會場，在這個地方你曾經做過什麼，我需要提醒你做什麼，這種動態資訊可以配合你的靜態資訊（例如住址、興趣等），結合起來就可以產生很多主動提醒」。

「這種東西就是我剛講，手機要會很有效的用AI方式儲存起來，同時儲存結果必須很安全的。」

「我們預計，大概最多一年、不到兩年，這些東西都會變成AI手機的標準功能。」

陳冠州：未來AI手機可望帶來多種全新使用者體驗

聯發科總經理陳冠州也指出，未來AI手機可望帶來以下幾種全新的使用者體驗。

第一，AI手機會帶給消費者主動即時的感受

「現在大家使用手機，基本上手機跟你互動是被動式的，想法來自於你，你需要什麼服務，打開一個App、點開一個App，透過圖形介面跟這個App互動。以後手機可能知道你的需求是什麼，可以主動推薦你該做什麼事，甚至幫你把這些事情做好。」

「這個我們叫做主動即時，跟以前的使用者體驗是完全不一樣的。」

第二，AI agent提供客製化服務

AI手機「為什麼可以做到主動即時？因為它理解你，也懂你。GAI（生程式ＡAI）其實有很不錯的記憶能力，所以你跟手機互動過程中，它去理解你的需求，把服務做到客製化或個人化。」

「所以，手機裡面以後會有很多agent，就是智能體，這些智能體在你手機都是個人化，它是專為服務你這個使用者而存在的。」

第三，互動協作

「手機裡面有各式各樣App，這些服務怎麼互相調度，做一個整合性服務，是未來的手機會發生的。手機因為有GAI的能力，會學習進化。」

第四，數據安全

AI手機為了做到個人化、客製化服務，會有很多關於你自己隱私的數據。如何在裝置端（手機、筆電等）把安全做好，是未來手機的重點之一。

