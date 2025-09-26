大成益活雞「雞肉界LV」！賣貴5成好市多照熱賣 為何能辦到？秘密武器首曝光

【文．彭蕙珍】

「在台灣，養雞不用抗生素，又要讓雞隻不生病，很困難，因為台灣又濕又熱。」大成集團總經理韓芳豪表示，大成率先引進美國NAE飼養模式（No Antibiotics Ever，全程不使用抗生素），推出「益活雞」肉品與食品。 2024年大成「益活雞」肉品於好市多、全聯、家樂福、楓康、momo等通路上架銷售，獲得好評，同年榮獲食創獎「評審團大獎」肯定。 他笑道：「益活雞突破了台灣飼養的天花板，得到業內認同，我們也希望有消費者能選購更健康、更安全的肉品。」

「2012年大成飼養雞隻已經在做「翦抗」（減少使用抗生素），我們已經在思考如何讓環境更永續，當時和農業部、麥當勞等合作。」韓芳豪說。

美國有6成不用抗生素 大成的秘密武器

疫情時（2021年），他們觀察到美國有近6成白肉雞供應商，採用全程不使用抗生素的飼養模式（NAE），銷量不斷成長，「在美國，無抗生素肉雞的包裝，都會寫著大大的NAE，代表著品質。」

他認為這是未來的趨勢，台灣是否也能跟進？

「團隊願意接受挑戰，但要拿掉抗生素是難上加難。」他強調：「不使用抗生素，必須確保雞隻不會得病，要有很好的解決方案。」

幸好，大成有一間子公司—全能生技，投入研究益生菌20多年，「研究人員從上千支菌株篩選出能快速成長、壓抑壞菌的益生菌，搭配全植物飼料，能提升雞隻腸道健康和免疫力。」

簡單的說，就是雞隻成長時能保持「頭好壯壯」。

他驕傲道：「益生菌是子公司獨家研發出來的，在技術上是突破的。」

益活雞貴5成 好市多銷售佳

「用這麼高標準的飼養方式，就會增加成本。」同時他也明瞭，身為台灣農畜龍頭，大成對此責無旁貸，韓芳豪說：「我們比別人有更好的機會去做。」

「我們要把今天的高標，變成明天的普標。」他希望更多畜牧場也能加入陣容。

目前，大成益活雞契約戶約30間，每間農牧場飼養3~5萬隻白肉雞，9周為一飼養周期，一年約產出6批。一周供應全台15萬隻雞，一年800萬隻以上。

養雞，講的是育成率，100隻有幾隻活下來？安心雞大約是98隻，益活雞差一點點，也高達9成，大成證明飼養方法可行。

大學畢業返家養雞 認同無抗生素理念

宏長畜牧場青農周哲宇是大成的養雞契約戶。82年次的他，大學畢業後就返家幫助父母養雞。有天研讀資料，他發現國外已在飼養無抗生素、更健康的雞隻，「我想先提早適應過度期，若政府未來要推動，我就不會手忙腳亂。」

他自己嘗試，因掌握不到方法而失敗。當大成推動益活雞時，立刻支持並加入，在雲林的畜牧場飼養3萬隻雞。

在大成專業獸醫團隊的協助下，他從飼料營養設計、疾病防治到環境控制，一步步克服挑戰。

他表示，飼養不添加抗生素的雞，難度很高，尤其雞隻對天氣變化相當敏感，每當半夜溫度變化，例如下雨，第一時間他會衝到雞舍調整溫度。」

他隨時觀察雞舍溫度，「晚上8點約28~29度，凌晨5~6點在26~27度，要將溫度調到29度，讓牠們感覺到舒適，才會健康。」

為了用NAE方式飼養雞隻，周哲宇花錢改善設備及環境。大成對益活雞的採購價較一般安心雞高出2~3成，最終通路售價較安心雞多4~5成。

韓芳豪表示，台灣已步入少子化、高齡化，家長很重視小孩及父母的健康，願意挑選更有食品保障的產品。而在所有通路中，以好市多的銷售表現最為突出。

挑選年輕健康、品質優良種雞

大成獸醫謝文堯解釋，全程不使用抗生素是一種更精細的健康管理，從益生菌添加、免疫力提升到日常監測，每一步都比傳統養殖更嚴謹。

進入大成12年的他表示，不用抗生素，卻要飼養出健康的雞隻，必須要從源頭管理，而且有3個重點：

一是雛雞 大成有完整的種雞計劃，挑選年輕健康、品質優良的種雞。 二是飼料製造和配送 要做到無抗生素，不能和一般的飼料一起生產，有專門的生產工廠，以及無藥物專車配送，以達到標準。 三是飼料配方 從小雞吃的第一口飼料，就是益生菌配方，可以調節腸道，只要腸道健康，小雞就健康。

全程不使用抗生素，並不是自己說了就算！每一批飼養的雞隻，大成在宰殺後，會抽檢幾隻雞的雞肝、雞胸，「有沒有吃抗生素，這2個器官最容易有殘留。」「我們相信不會驗出來，因為本來就沒有用。」但為取信民眾，這是必要做的檢驗。

「雞肉界的LV」 有鮮味、甜味和香氣

大成食品研發處副總汪淑台博士表示，益活雞有自然的鮮味、甜味和香氣，造就它成為「雞肉界的LV」等級肉質。

她說明，益活雞突破2大技術門檻：

1. 養殖技術。由動物營養專家研發益生菌，強化營養全素配方，讓肉質風味更純淨。

2. 加工技術。在最短時間內鎖住雞肉的鮮甜與氨基酸。例如：「益活雞熬雞精」採用最新鮮雞肉下鍋萃取，再以低壓3.8倍濃縮，保留營養與清爽的極致風味。

大成除了在各通路上架肉雞、益活雞熬雞精，未來還將推出「益活雞醉雞腿」、「益活雞油雞腿」等熟食加工品。

現在勝博殿、檀島、點點心、饗賓集團最高檔的鐵板燒「旨醞」等，也吃得到益活雞。

本文授權自今周刊

