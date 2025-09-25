ETF是給輸家玩？《富爸爸》作者嘲：散戶夫妻最好的選擇...讚川普行政命令3資產大漲

撰文‧黃明惠

怎麼樣才算聰明的投資者？理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)又有新見解！羅伯特清崎在社群平台Ｘ發文，他說美國總統川普今年8月簽署行政命令，有助於推升黃金、白銀、比特幣這3種資產；話鋒一轉，「如果投資人不願好好研究，最好還是乖乖選擇給輸家準備的共同基金和ETF。」

羅伯特清崎9/17在社群媒體X上發文，他說據貴金屬產業友人謝克曼（Andy Schectman）所述，川普已在上月7日簽署行政命令，放寬401（k）退休帳戶投資私募股權、房地產、加密貨幣和其他另類資產的相關規定。

他說：「正如你們一些人所知，我不投資共同基金或ETF。在我看來，共同基金和ETF是『輸家』在玩的。」

羅伯特清崎解釋，川普簽署的新行政命令，為更聰明、更成熟的投資人打開大門，讓他們能在401k的稅務架構下，納入不動產、私募股權與債務、加密資產與貴金屬等另類資產。

讚川普把投資人當作成年人

「這對『老練投資人』而言是好消息，但川普的新行政命令也意味著投資人必須更聰明、更謹慎。」

羅伯特清崎接著說：「我很高興，因為川普的新行政命令把投資人看作『成年人』，讓我的黃金、白銀和比特幣更有價值。」

接著話鋒一轉表示，「如果你不願意『學習』、不願意做『功課』，那麼對一般散戶夫妻檔投資人而言，最好還是乖乖持有『平淡乏味』的共同基金和ETF。」

BIG NEWS: According to friend Andy Schectman….on August 7, 2025….President Trump signed an Executive Order “Democratizing Access to Alternative Investments for 401k Investors.”



As some of you know I do not invest in mutual funds or ETFS. To me Mutual funds and ETFS are for… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) 2025年9月17日

羅伯特清崎喊買3資產自保

羅伯特清崎時常對全球經濟狀況發表意見。

8/31他也在X上發文，直指歐洲局勢已岌岌可危，「法國人快要像巴士底日（Bastille Day）那樣起義，他們都快把斷頭台搬出來了，法國政府可能會被迫承認破產，局勢很嚴重。」

對於債券市場，羅伯特清崎直言「債券已不再安全」，表示美國現在是史上負債最多的國家，自2020年以來，美國國債價格已經下跌了13%；然而，還是有一堆理財顧問會推銷「60%股票 + 40%債券」，說這樣的投資組合很安全。他批評這些理財顧問難道沒有道德良知嗎？

除了認為美債不安全之外，羅伯特清崎也點名歐洲與英國債市出現大幅滑落，分別下跌24%與32%，反映市場對其債務償付能力失去信心。

對於目前全球局勢羅伯特清崎表示，烏克蘭戰爭還沒結束、美國跟俄羅斯的對抗越演越烈，死了好幾百萬人，連婦女和小孩也無辜喪命，「世界各國的領導人感覺完全不在狀況內，好像活在自己的宇宙裡一樣。」

他認為，正是這樣瘋狂的情勢，所以他才不斷提醒投資人要自保，透過儲備黃金、白銀和比特幣來守住自己的資產。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

天氣／颱風博羅依報到！又是「三颱共舞」會下豪大雨？教師節連假天氣如何，10日預報搶先看

2025行事曆最後3個月連假攻略！教師節、中秋節、雙十節「週休3日新體驗」：還能請7連休16天

行動電源這款超危險，連消防員都狂搖頭…7品牌召回型號一次看！行動電源挑選技巧、NG行為別犯

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】