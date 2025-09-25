快訊

花36元買飲料中千萬！7-8月統一發票 7-11共開出4張千萬特別獎

ETF是給輸家玩？《富爸爸》作者嘲：散戶夫妻最好的選擇...讚川普行政命令3資產大漲

聯合新聞網／ 今周刊
ETF示意圖(本報系資料庫)
ETF示意圖(本報系資料庫)

撰文‧黃明惠

怎麼樣才算聰明的投資者？理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)又有新見解！羅伯特清崎在社群平台Ｘ發文，他說美國總統川普今年8月簽署行政命令，有助於推升黃金、白銀、比特幣這3種資產；話鋒一轉，「如果投資人不願好好研究，最好還是乖乖選擇給輸家準備的共同基金和ETF。」

羅伯特清崎9/17在社群媒體X上發文，他說據貴金屬產業友人謝克曼（Andy Schectman）所述，川普已在上月7日簽署行政命令，放寬401（k）退休帳戶投資私募股權、房地產、加密貨幣和其他另類資產的相關規定。

他說：「正如你們一些人所知，我不投資共同基金或ETF。在我看來，共同基金和ETF是『輸家』在玩的。」

羅伯特清崎解釋，川普簽署的新行政命令，為更聰明、更成熟的投資人打開大門，讓他們能在401k的稅務架構下，納入不動產、私募股權與債務、加密資產與貴金屬等另類資產。

讚川普把投資人當作成年人

「這對『老練投資人』而言是好消息，但川普的新行政命令也意味著投資人必須更聰明、更謹慎。」

羅伯特清崎接著說：「我很高興，因為川普的新行政命令把投資人看作『成年人』，讓我的黃金、白銀和比特幣更有價值。」

接著話鋒一轉表示，「如果你不願意『學習』、不願意做『功課』，那麼對一般散戶夫妻檔投資人而言，最好還是乖乖持有『平淡乏味』的共同基金和ETF。」

羅伯特清崎喊買3資產自保

羅伯特清崎時常對全球經濟狀況發表意見。

8/31他也在X上發文，直指歐洲局勢已岌岌可危，「法國人快要像巴士底日（Bastille Day）那樣起義，他們都快把斷頭台搬出來了，法國政府可能會被迫承認破產，局勢很嚴重。」

對於債券市場，羅伯特清崎直言「債券已不再安全」，表示美國現在是史上負債最多的國家，自2020年以來，美國國債價格已經下跌了13%；然而，還是有一堆理財顧問會推銷「60%股票 + 40%債券」，說這樣的投資組合很安全。他批評這些理財顧問難道沒有道德良知嗎？

除了認為美債不安全之外，羅伯特清崎也點名歐洲與英國債市出現大幅滑落，分別下跌24%與32%，反映市場對其債務償付能力失去信心。

對於目前全球局勢羅伯特清崎表示，烏克蘭戰爭還沒結束、美國跟俄羅斯的對抗越演越烈，死了好幾百萬人，連婦女和小孩也無辜喪命，「世界各國的領導人感覺完全不在狀況內，好像活在自己的宇宙裡一樣。」

他認為，正是這樣瘋狂的情勢，所以他才不斷提醒投資人要自保，透過儲備黃金、白銀和比特幣來守住自己的資產。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

天氣／颱風博羅依報到！又是「三颱共舞」會下豪大雨？教師節連假天氣如何，10日預報搶先看

2025行事曆最後3個月連假攻略！教師節、中秋節、雙十節「週休3日新體驗」：還能請7連休16天

行動電源這款超危險，連消防員都狂搖頭…7品牌召回型號一次看！行動電源挑選技巧、NG行為別犯

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

記憶體族群近3年最強復甦！南亞科、群聯、威剛...10檔相關股 有機會旺到年底

產品升級與嚴控產能，帶動記憶體產業迎來多年難得一見的榮景，國內廠商今年也出現重大轉機。 預估這波復甦力道至少可延續到年底，建議精選個股、拉回低接。

ETF是給輸家玩？《富爸爸》作者嘲：散戶夫妻最好的選擇...讚川普行政命令3資產大漲

怎麼樣才算聰明的投資者？理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎(Robert Kiyosaki)又有新見解！羅伯特清崎在社群平台Ｘ發文，他說美國總統川普今年8月簽署行政命令，有助於推升黃金、白銀、比特幣這3種資產；話鋒一轉，「如果投資人不願好好研究，最好還是乖乖選擇給輸家準備的共同基金和ETF。」

台灣50納虧損新藥股「康霈*」掀熱議！彩晶半年即遭剔除 ETF編納應評估獲利？

台灣50指數執行例行換股，本次新納未有獲利成績的標的康霈*，引起市場諸多質疑。回顧過去22年的換股歷史，這是該指數第2次納入虧損個股。

輝達入股英特爾、投資OPEN AI目的解讀！對台半導體與AI競爭者 有哪些衝擊？

曾是半導體不可一世的王者英特爾，與AI領域獨領風騷的霸主輝達，宣布將合作開發晶片。陳立武與黃仁勳的攜手同行，對於其他AI競爭者與台灣半導體，將會帶來哪些衝擊？

午餐只吃飯糰 59歲男百萬年薪全上繳「月領6100元」！退休前問家庭存款...妻回這句他崩潰

看這篇文章前，想先了解各位家庭掌握財務的狀況；是先生處理經濟大權，還是由太太掌管家計呢？ 也許有些男性認為自己的責任是致力於養家活口，所以將家裡財務完全交給配偶打理（當然也有可能角色對調），認為對方一定會把金錢好好規劃。理財師提醒，相互信任固然是好事，但若無法實際掌握財務狀況，恐怕會陷入困境。 像是日本一名59歲男子山田健一（化名），工作幾十年來都把百萬年薪上繳妻子，然而當他退休前詢問妻子家中存款時，她卻回答：「不太清楚」，後續更發現實際存款所剩無幾，這才發現自己的生活和未來一無所有。

NAGOMI單店營收破2億！陳麗華領軍 日款待文化、超強「讀空氣」 孫道存都指名她

欣葉旗下日式餐廳NAGOMI，以女將陳麗華為核心，展現款待文化精髓，開業三年單店年營收突破兩億元。陳麗華憑她追求細節的精神和永不衰退的熱情，成就台灣餐飲獨特女將價值。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。