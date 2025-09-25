記憶體族群近3年最強復甦！南亞科、群聯、威剛...10檔相關股 有機會旺到年底

撰文‧唐祖貽

產品升級與嚴控產能，帶動記憶體產業迎來多年難得一見的榮景，國內廠商今年也出現重大轉機。 預估這波復甦力道至少可延續到年底，建議精選個股、拉回低接。

沉寂已久的記憶體產業，在近期美光（Micron）突然宣布暫停所有產品報價後，成為市場關注焦點。暫停報價是記憶體供需趨於緊張的重要信號，也點燃了包括台股在內的全球記憶體族群強勁漲勢。

永豐金投顧指出，全球記憶體產業正經歷自2022年底以來最強勁的復甦週期。目前DRAM三項主流產品中，高頻寬記憶體（HBM）是AI訓練的核心元件，DDR5是AI伺服器的重要元件，兩者需求持續激增，價格漲勢相當凌厲。

至於目前消費電子產品主流配備的DDR4，全球前三大廠美光、三星（Samsung）、SK海力士（Hynix）今年以來陸續宣布停產、消化庫存；集邦科技（TrendForce）評估，進入下半年，在NB與手機新品帶動DDR4訂單明顯回流，卻無新產能供應的情況下，造成價格一路上揚。

記憶體價格全面走揚

南亞科第四季有望轉盈

與此同時，國內廠商則因DDR4庫存去化而受惠。以南亞科（2408）來說，不但現貨價連漲數周，第三季合約價也比第二季大幅上揚7成，公司並預估第四季將再漲5成，顯示供需持續失衡，且價格由供應者決定。集邦科技預估到明年第一季，不但庫存可望有效去化，相關廠商獲利也將大幅好轉。

除了DRAM，NAND Flash（快閃記憶體）也呈現供不應求的態勢。受惠於AI資料中心建置潮，企業用固態硬碟（SSD）需求呈現爆發式成長，帶動NAND Flash重新進入上升週期。近期包括SanDisk與美光都調漲價格甚至停止報價，顯示原廠對後市價格極具信心。

永豐金投顧預估，第四季NAND Flash合約價，將比第三季再漲15至20％。

目前全球三大廠的產能利用率普遍維持在70到80％低檔，國內的南亞科與華邦電（2344）也採取保守策略、嚴控產能，聚焦利基型產品與高毛利客戶。此外，由於DDR5與HBM已是未來趨勢，從DDR4向DDR5的製程轉換也在進行中，在新舊製程切換期間的良率與產能受限，也是供給不足的原因。

在此態勢下，投資人該如何布局相關公司？

國內的記憶體產業可分為製造與通路兩類。首先是DRAM製造龍頭南亞科，8月營收是2022年2月以來單月最佳，顯示記憶體漲價效應開始全面反映在營收上。若如公司預期，第四季合約價再漲5成，今年可望順利轉虧為盈。

另外，南亞科DRAM製造技術持續精進，積極布局伺服器用DDR5，預期明年起高階產品出貨比重持續提升，也將改善整體毛利率。

企業級SSD需求爆發

群聯、威剛營收獲利雙創高

另一家製造廠華邦電，則在利基型DRAM市場擁有穩固地位，特別是車用、工控等高毛利產品上擁有競爭優勢。今年累計前八月營收年增率雖仍為負值，但衰退幅度不大，預期下半年營運將倒吃甘蔗，轉機性十足。

除了製造端，模組廠也有不錯的表現。國內最大的記憶體模組廠群聯（8299），也是全球NAND Flash控制IC領導廠商，控制IC是NAND Flash產業鏈的關鍵，其需求復甦情況往往領先終端產品。

群聯在PCIe 5.0 SSD控制器技術方面領先業界，隨著AI伺服器對高速儲存的需求激增，高階產品出貨比重持續提升。另外，公司在企業級SSD控制器市場，尤其是AI訓練與推論伺服器所需的高效能儲存，都擁有強大競爭優勢。

群聯累計前8月營收年增率已由負轉正，且8月單月自結稅前獲利達每股3.15元，年增率高達49倍，且幾乎追平第二季整季獲利。公司樂觀預期第四季將受惠傳統旺季效應與AI應用需求雙重動力，營收與獲利有望創下單季歷史新高。

另一家模組廠威剛（3260），八月營收也創下2007年4月來新高，需求明顯回溫。除了DRAM模組，威剛在NAND Flash也有布局，包括SSD、隨身碟等消費性儲存產品，受惠記憶體漲價與消費產品售價上漲的雙重利多，毛利率有相當大的改善空間。

另外，威剛產品在電競市場知名度頗高，並積極轉往工業用、伺服器用記憶體模組發展，法人預估今年威剛獲利將大幅成長，創下歷史新高。

記憶體產業復甦態勢明確，預計年底前都有不錯表現，後續可觀察產品報價與營收，上述個股逢拉回至十日線、月線即可分批買進。

