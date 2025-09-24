台灣50納虧損新藥股「康霈*」掀熱議！彩晶半年即遭剔除 ETF編納應評估獲利？

撰文‧李瑞瑾

台灣50指數執行例行換股，本次新納未有獲利成績的標的康霈*，引起市場諸多質疑。回顧過去22年的換股歷史，這是該指數第2次納入虧損個股。

台灣50指數是台股第1支交易型指數，成分股涵蓋市值前50上市大公司，目前追蹤該指數的2檔ETF：元大台灣50、富邦台50，合計規模九千七百億元，受益人數超過200萬人。

牽動近兆元資金配置的台灣50指數換股，往往備受市場矚目，9月5日台灣指數公司發布例行性換股通知，台灣50指數成分股2進2出，新增康霈*、川湖，刪除台泥、藥華藥；其中，仍處於虧損狀態的康霈*被納入成分股，引起諸多討論。

專攻醫美與慢性發炎疾病新藥開發的康霈*，2024年10月以433.8元掛牌上市，9個月後股價已翻逾倍、躋身千金股之列，加上今年7月中旬執行1拆10後，成交量明顯放大，漲勢持續強勁，8月漲幅63.5％，市值突破三千億元。

選換股有3條件

市值、流動性、公眾流通量

同樣屬於新藥股的藥華藥，2024年9月被納入台灣50成分股之前，在短短的5月至8月期間，大漲138％，但9月以後，台灣50持有的一年期間，藥華藥還原權值的股價跌幅22.6％，與同期加權報酬指數18.9％的漲幅相比，更是明顯落後，可見台灣50持有藥華藥是虧損出場。

康霈*自2020年來從未獲利，今年前二季稅後淨損4.24億元，每股稅後純益（EPS）負0.28元。在台灣50決定納入時每股股價255元，較年線高193％；相較台股最具指標的多頭強勢股台積電，股價僅比年線高14％。

基本面表現不佳、股價飆漲的種種情境疊加，難免讓市場質疑，「台灣50換股是否不夠嚴謹？」尤其在市值節節高升、被預期將成為台灣50準成分股之際，豈不正好成為市場倒貨的對象？

對此，國泰證期顧問處協理蔡明翰認為，基於台灣50指數的選股邏輯，新納入個股權重勢必較小，對市場的影響性，其實沒有外界憂心的這麼大，且若籌碼換手轉往投信被動資金，其實會讓籌碼相對安定。

被動式指數投資法，在產製指數時便設定好選股邏輯與規則，每次定審便據此調整成分股。根據公開說明書，台灣50指數選股有3大條件：第1是市值，篩選台灣上市公司市值最大的前50家企業。第2條件是公眾流通量須大於5％，避免籌碼集中在大股東或是少數機構手中。最後則是流動性檢驗，在一定期間內，每月股票交易量必須高於標準，才有成為成分股的資格。

如今市值逼近4千億、排行台股第33名的康霈*獲選，就是在上述條件的篩選下得出的結果。

台灣50指數22年來約持有過108檔不同標的，卻只是第二次將虧損企業納入持股。上一次是2005年納入面板股彩晶，當年正值面板產業黃金時期，彩晶因市值暴增而入選；然而，當股價回歸基本面，彩晶隔年便被踢出，僅在台灣50指數投資組合待了半年。

投信業者分析，個股飆漲大多反映未來潛在成長性，「若無獲利支撐，未來股價劇烈下滑，在市值條件的篩選下，還是會遭指數剔除。」值得注意的是，當成分股在持有期間股價下跌，勢必會影響台灣50的表現。

例如2005年獲納入的宏達電，其後持有11年，隨著獲利帶動市值攀升，在台灣50的權重占比從0.3％逐步攀高，最高達3％，直到2013年轉為虧損時，權重隨著股價跌、市值縮水而調降，指數也會承受部分股價損失。

台灣五十非特例

日韓港指數均無獲利門檻

檢視國際主要市場指數，目前美股標普500指數設有獲利篩選條件，其餘日本東證指數、韓國綜合指數、香港恆生指數等則無。

以日本為例，檢視聚焦東證所市值前70大公司的TOPIX Large 70指數之近10年換股紀錄，包含2015年新增的日本製鐵株式會社、2019年的日本郵政株式會社、2020年新增東日本旅客鐵路株式會社，及2021年的東海旅客鐵道株式會社，4檔個股在入選成為指數成分股時，都呈虧損。顯示市值指數選入營運虧損個股的情況，並非台灣特例。

台灣指數公司總經理陳文練認為，公司市值會被墊高，表示市場願意給它較高評價，「就是過去常講的本益比、本夢比，本夢比是市場各自想像，你也無法說它錯。台灣50指數，就是忠實地反應市場對台股大型企業的評價、估值及成長趨勢。」

擁抱台灣50指數逾20年的政大財務管理學系教授周冠男認為，研究證實，市場在大部分的狀況下，評價都是有效率的，若因個股目前營運不好，就將它排除，「只會使得市場投資組合產生偏離，造成不效率的現象。」

事實上，投信業者也注意到台灣50成分股條件「未臻嚴謹」所引發的質疑，開始把獲利條件納入選股的篩選條件。

例如，近年來所發行的ETF的指數編製規則，多可見到獲利為正的條件，如國泰永續高股息、群益台灣精選高息等大型高股息，以及市值ETF國泰台灣領袖50等，就設有成分股獲利為前提，個股須有獲利的基本面支持，才能入列，讓整體市場更朝正向發展。

