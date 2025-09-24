輝達入股英特爾、投資OPEN AI目的解讀！對台半導體與AI競爭者 有哪些衝擊？

撰文：譚偉晟

曾是半導體不可一世的王者英特爾，與AI領域獨領風騷的霸主輝達，宣布將合作開發晶片。陳立武與黃仁勳的攜手同行，對於其他AI競爭者與台灣半導體，將會帶來哪些衝擊？

這已經是創投出身的英特爾執行長陳立武，到職半年來為公司找到的第3筆巨額投資。

台北時間9月19日凌晨，陳立武與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳共同舉行線上記者會，證實輝達決定投資50億美元，取得英特爾約4％股權的消息。這是繼八月間軟體銀行與美國政府接連入股英特爾後，這家風雨飄搖的舊日半導體王者，再次引進重要策略投資人。

英特爾CPU 結合輝達生態

「英特爾正重建專注於工程技術的文化，此刻我們很高興能在x86和GPU上，展開工程合作。」在記者會上，陳立武如此定義雙方合作關係。畫面另一側、罕見穿上西裝的黃仁勳則說：「我認為x86架構的足跡仍是非常巨大的，全世界最大的客戶、在AI基礎設施上，仍多採用x86架構。」從兩人發言可以得知，輝達入股英特爾的核心目的在於，將英特爾的x86處理器納入自家產品中。

英特爾在1978年研發的x86架構，至今仍是電腦與資料中心的中央處理器（CPU）主流技術。根據調研機構IDC的研究報告，未來五年x86架構處理器將主導資料中心市場，2029年預估伺服器支出金額占比約71％，遠高於Arm（安謀）架構處理器的26％。

未來，英特爾將為輝達的AI基礎設施，量身打造客製化x86架構CPU，這些處理器將能與輝達的GPU有效協作，提升輝達產品整體運算效能，有助輝達持續擴大既有領先優勢；這起合作對英特爾的意義，則是正式打進輝達主導的AI資料中心生態系。

在聯合記者會上，陳立武表態要將自家CPU與輝達GPU送作堆，卻絕口不提英特爾過去幾年以輝達為頭號假想敵、自行研發的AI晶片Gaudi，及一系列GPU產品，讓市場不免揣測，英特爾是否已決心放棄AI晶片，依附輝達陣營。

對此，Digitimes分析師姚嘉洋解讀，英特爾投入GPU領域研發已有五年，卻未有顯著成果，在英特爾營運逆風的當下，陳立武必然會思考「GPU與CPU孰輕孰重」這個問題，並且就資源配置做出理性抉擇。

然而，英特爾在AI領域「打不贏輝達就加入」的策略，也不是全無風險。

英特爾替輝達客製化x86處理器，意味著將從通用型CPU製造商，轉型為服務特定客戶需求的「晶片設計夥伴」。姚嘉洋舉例，輝達可能依據谷歌等雲端服務商要求，請英特爾在處理器上調整頻率、甚至修改指令集，以便讓輝達晶片與NVLink傳輸架構達到最佳效能與耗能平衡。高度客製化勢必牽動晶片面積與製造成本，改寫英特爾產品藍圖。同樣的合作也將出現在PC領域，雙方在AI PC預計有更深化的技術整合。

強化客製服務 因應市場競爭

業界認為，輝達入股對英特爾的效益，除了帳面上的現金挹注能緩解嚴峻的財務壓力、同時為設計部門找到可靠大客戶外，另外一個附加價值，就是協助英特爾建立缺乏的「服務基因」，有助於以更靈活的姿態應對市場競爭。

「短期間，輝達、英特爾研發出的晶片塊（tile），可以回到英特爾做先進封裝。」微趨科技總經理吳金榮指出，雙方合作產品，能為英特爾先進封裝創造需求；與輝達在Chiplet（小晶片架構）的整合，也能替英特爾未來的14A（1.4奈米）製程鋪路。

毫無疑問，輝達與英特爾聯盟，無法撼動台積電在晶圓代工製程技術絕對領先的地位，兩家公司界定合作範圍時，也明確表示不涉及晶圓代工。吳金榮直言，英特爾必須先透過客製化真正學會「服務」的內涵，才有資格進一步談代工，「當然，這取決於英特爾的代工有沒有競爭力、良率夠不夠水準。」

對輝達而言，與英特爾的合作不僅有助於強化AI基礎設施，更有望擴大其在車用、消費性電子等終端市場的影響力。透過將自家AI晶片與電腦常用的x86架構整合，輝達有機會進一步打入如AI PC這類邊緣運算領域，突破過往高度仰賴資料中心的應用限制。

因此，市場普遍分析，輝達與英特爾結盟，除了在AI資料中心與輝達競爭的超微（AMD）首當其衝外，還有積極布局AI PC運算架構的聯發科。元大投顧研究報告指出，由於超微在PC與資料中心進展恐受威脅，台股相關供應鏈中，「需留意聯發科與譜瑞之風險。」

吳金榮觀察，搭載Arm架構的Windows系統AI PC，雖然續航力改善，但x86架構的Windows AI PC也愈來愈省電，「輝達如果選擇由x86切入AI PC，說不定會後發先至。」這將使採用Arm開發AI PC晶片的聯發科，面對更直接的競爭壓力。姚嘉洋進一步解讀，未來Arm與x86在PC與資料中心的消長，「會間接影響到聯發科、瑞昱等做運算型ASIC（特定應用積體電路）的市場。」對此，聯發科總經理暨營運長陳冠州說明，「聯發科與輝達在產品、技術上互補，也不局限於單一產品，從車用、終端到雲端NVLink的合作，未來兩、三年會開花結果。」

川普樂見 呼應投資美國要求

相比於晶片設計開發需要長時間醞釀，輝達投資英特爾的政治效應則立竿見影。

記者會當天，黃仁勳不諱言，事前已將這起投資決策告知美國商務部部長盧特尼克（Howard Lutnick），「他對兩家美國科技公司的合作，非常興奮也非常支持。」儘管兩家公司皆否認此項合作有任何政治力介入，但川普團隊顯然樂見其成。

「大家都知道，川普希望大家投資美國企業，輝達就是呼應這件事。」美國德州山姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中指出，輝達投資英特爾，是明確對川普政府釋出善意，未來可望從政治上獲取進一步的商業機會，「比方說，輝達先前從沙烏地阿拉伯的國家級AI投資計畫拿到大筆訂單，就是透過政府關係打開的。」

翁履中進一步分析，在輝達入股前，美國政府已是持股英特爾近10％的大股東，雙方合作消息公布，英特爾股價漲幅逾2成，市值逼近一千四百億美元，對川普政府來說無疑是一張亮麗成績單，「50億美元對輝達而言只是零錢，只要川普願意在中國市場給輝達多一點鬆綁，就很值得。」

在宣布投資英特爾後，輝達又於22日公布將投資OPEN AI一千億美元，足見輝達對AI發展的前景樂觀。不過，資深分析師陸行之指出這是「無止盡的美好AI投資循環」，「不斷地循環投資可能的估值增加，泡泡愈吹愈大，好像永遠不會破⋯⋯。」究竟AI需求能否像輝達的投資一路擴大，仍須觀察。

說到底，搖搖欲墜的英特爾，能否因為加入輝達的生態系而起死回生，仍得視雙方研發成果而定。「英特爾需要快速推進，以便跟上輝達高速發展的公司文化。我相信英特爾與輝達，可以攜手建立相互匹配的文化，提供市場最佳的解決方案。」陳立武說道。

無論多少人抱持懷疑，至少曾一手救起益華電腦（Cadence）的陳立武，對英特爾的未來，似乎充滿信心。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1501期)

延伸閱讀》

2025行事曆最後3個月連假攻略！教師節、中秋節、雙十節「週休3日新體驗」：還能請7連休16天

普發一萬什麼時候可以領確定了！普發一萬怎麼領？5種發放方式、線上登記網站…ATM輸入兩組號碼搞定

長照10年燒掉一棟房！護理之家vs外籍看護：失智長輩每個月要花多少錢？算出「長照財務」殘酷真相

碳費2026開徵》首年收入估45億元！鋼鐵、水泥高碳產業受關稅衝擊大，環境部研議可緩繳或分期

退休後口袋有錢卻「窮活」？夏天不敢吹冷氣，看人旅遊就嫉妒…老黑：這不是節儉，是浪費生命