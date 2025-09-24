午餐只吃飯糰 59歲男百萬年薪全上繳「月領6100元」！退休前問家庭存款...妻回這句他崩潰

文．黃明惠 整理

看這篇文章前，想先了解各位家庭掌握財務的狀況；是先生處理經濟大權，還是由太太掌管家計呢？ 也許有些男性認為自己的責任是致力於養家活口，所以將家裡財務完全交給配偶打理（當然也有可能角色對調），認為對方一定會把金錢好好規劃。理財師提醒，相互信任固然是好事，但若無法實際掌握財務狀況，恐怕會陷入困境。 像是日本一名59歲男子山田健一（化名），工作幾十年來都把百萬年薪上繳妻子，然而當他退休前詢問妻子家中存款時，她卻回答：「不太清楚」，後續更發現實際存款所剩無幾，這才發現自己的生活和未來一無所有。

薪水全上繳 省吃儉用還房貸

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，山田健一與妻子42歲才結婚，婚後的家庭生活遵循著「男人賺錢、女人管錢」模式，也深信「女性較擅長理財」，所以山田多年來對家計狀況毫不過問。

山田說自己年收800萬日圓（約新台幣 164.2 萬元），每個月全權交給妻子打理，自己只拿3萬日圓（約新台幣 6,159 元）當零用錢。

也因為背負房貸壓力，山田在生活上能省則省，平常午餐只吃2個便利商店飯糰果腹。

此外，山田每年只參加幾次朋友、同事聚會，並且戒菸、去平價剪髮等，信用卡也交給妻子，自己幾乎不購買任何東西。

看了家計現況...退休男「安心養老」夢碎

當山田參加完公司的「人生規劃研討會」，對退休家計、退休金、年金試算等更了解後，於是心中升起疑惑「家計真的沒問題？」這才第一次提出想看家計現況，所以問妻子：「能告訴我你現在存了多少錢嗎？」

沒想到妻子回他：「存款？嗯……具體數額我也不知道，不過好像在教育費之類的方面花了很多。」

這個回答讓山田非常意外，於是看了存摺與證券資料，沒想到，除去未來可能領取的退休金，家庭資產幾乎僅剩200萬日圓（約新台幣40萬元）存款，與他心中預期的「安全養老金」差距甚遠，讓他瞬間覺得全世界毀滅。

更讓山田沮喪的是，過去投入的儲蓄型保險報酬率都很低。

退休前詢問妻子家中存款 竟回「不清楚」

難道生活這麼多年，都沒有一次問過妻子家庭經濟狀況嗎？

報導指出，山田曾多次詢問家中財務、房貸狀況，妻子都回應：「沒問題！」、「房貸快還完了！」、「有退休金，存款也有準備。」聽到這些答案，山田都沒有再追問。

70歲才還完房貸 退休金根本不夠用

山田受訪時坦言，當聽到妻子的回答時，腦中真的一片空白，差點當場崩潰。

更讓山田震驚的是，房貸預計還完時，他已經70歲了，他本來以為妻子規劃在他退休前會還完，但妻子坦言：「如果提前還款生活會很吃緊。」

夫妻細算後發現，退休金大約有1000 萬日圓（約新台幣 205 萬元），扣除房貸和生活開銷所剩無幾。至於年金試算，夫妻每月合計23萬日圓（約新台幣 4.7 萬元）左右，對比現有支出，顯得入不敷出。

山田健一和妻子重新檢視支出，並決定一起做好規劃，他表示：「把一切交給妻子處理，我也有責任。現在開始，我要同時考慮自己的責任，以及作為家庭一員的責任。」

理財師：夫妻應共同掌握家計

對此，專業理財師給出建議，認為夫妻應該共同掌握家計，並在50歲左右就確認退休後的收支狀況。理財師強調，夫妻應視自己為「家庭的共同經營者」，唯有共同管理與提升金融素養，才能確保安穩而富足的退休生活。

掌握家計的關鍵？理財大師給建議

日本暢銷作家、家計再生顧問橫山光昭曾指出，掌握家計的關鍵，就在於關注每個月的開銷，確實掌握支出。根據他的經驗，對收支現況的掌握度太低，可說是所有存不到錢者的共同點。

● 「你每個月的手機月租費，大概是多少？」 ●「家中的水費平均是多少錢？」 ●「為什麼月初的支出，往往都會特別高？」

橫山光昭說，沒辦法立刻回答以上這些問題的人，就屬於「對支出掌握度偏低」。

這類人通常搞不清楚自己什麼時候、在哪裡、花了多少錢？頂多只有「這個月應該還過得去」這種模糊的概念。

就因為不清楚實際狀況，所以往往只會往好處想，沒有危機意識。就像明知道自己有蛀牙，卻不願積極尋求牙醫協助、正視問題，狀況自然不會好轉。

延伸閱讀：

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

2025行事曆最後3個月連假攻略！教師節、中秋節、雙十節「週休3日新體驗」：還能請7連休16天

行動電源這款超危險，連消防員都狂搖頭…7品牌召回型號一次看！行動電源挑選技巧、NG行為別犯

普發一萬什麼時候可以領確定了！普發一萬怎麼領？5種發放方式、線上登記網站…ATM輸入兩組號碼搞定

2025亞錦賽轉播看這裡！台灣隊9/24對戰香港、扣倒韓國預賽2勝…賽程戰績、直播資訊、對戰組合

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】