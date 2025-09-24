台股站上26000點 市值奔3兆美元「甩開南韓」…謝金河點台韓經濟10年分水嶺是他們

文．謝金河

李在明的真心話大告白：台韓經濟的分水嶺。 南韓大統領李在明接受專訪時表示，如果他貿然答應美國的3500億美元投資，他可能被彈劾，南韓也可能重臨1997年金融風暴的覆轍，他坦言南韓再也無法重回安全靠美國，經濟靠中國的傳統模式！這正是南韓當前最真實的寫照。

這次到南韓參訪，我入住明洞的艾美酒店，晚上吃完飯，遊覽車停在很遠的地方，我們走路回酒店，原來韓國人在中國大使館外示威抗議。第二天一早我拉開窗簾才發現中國大使館就在眼前！示威者拿著「OUT China」的海報，可以發現反中的韓國人站出來了！

李在明說如果南韓答應美國的3500億美元投資，很可能會重演金融危機，這是因為南韓外債高，南韓的外匯存底只有4163億美元，而台灣有5974億美元。最近南韓的媒體喜歡拿台灣比，除了出口，人均所得，今天台股總市值站上3兆美元，到3.04兆美元，而南韓是2.17兆美元，台灣股市的市值比南韓高40%，其實2020年台灣股市和南韓都在2兆美元上下，旗鼓相當，這5年拉出一兆美元的差距。而南韓人口5175萬，台灣2300萬。

台灣和南韓近10年的競賽出現兩個重要轉捩點，2014年台灣的太陽花運動反服貿，擋住中國產業大軍進入台灣。2015年南韓和中國簽訂FTA，那個時候，台灣幾乎所有媒體，政治人物，學者都直呼台灣玩完了！連中華經濟研究院的報告都這樣寫！大家都認為台灣一定加速邊緣化。

南韓企業都認為中國市場很大，南韓可以靠著低關稅搶進中國市場。沒想到，中國的企業比南韓大財團更有威力，他們靠著從南韓來的技術，首先把南韓的面板，家電挾殺出局，三星的手機也幾乎被擠出中國市場。接下來是石化，鋼鐵，水泥，造船，到現在汽車，電池也受到很大衝擊。

而台廠最早感受到中國用國家資金扶持產業，並且沒有底限的殺價，紛紛變現回台灣，可成把中國生產基地賣光光，套現上千億資金，緯創則是能賣儘量賣，台商離開中國，在台灣壯大實力，台積電則是美中角力，地緣政治下最大的受益者！

台灣反服貿，南韓和中國擁抱FTA，這是這10年變化很大的分水嶺！

