生一胎給10萬 陳菁徽徐巧芯正面回應！如何真正減輕育兒恐懼？網還想要這些

【文．蘇芳禾】

行政院週四（9/18）通過三大育兒新方案，包括「生育補助」、「人工生殖補助」與「醫療性凍卵補助」，婦產科醫師出身的國民黨立委陳菁徽給予肯定。 她直言，這展現了賴清德政府面對少子女化的決心，「是一個好的開始，也展現了政策方向感」。不過她也提醒，面對少子女化不只是單一補助就能解決的難題，還包括每月津貼、社會住宅等配套。 國民黨立委徐巧芯說，她個人支持行政院「生一胎補助十萬」政策，納稅錢寧可直接用在民眾身上，該省下來或刪除的是那些奇奇怪怪的媒體宣傳費。 國民黨立委王育敏18日表示，政院生育補助值得肯定，但各項少子化因應措施沒有專責單位管理統籌，應盡快成立「專責少子化辦公室」橫向考核補助成效，謹慎運用公帑。

18日行政院會通過三大育兒新方案，其中在生育給付部分將由中央統一補貼至10萬元，至於雙胞胎將按比例給予，預計2026年元旦上路，解決勞保、公保、國保、農保、軍保的生育給付金額不一致的狀況。

此外，行政院也將大幅增加人工生殖的補助額度、推出醫療性凍卵補助。

藍委：好開始，但還不是「解決燃眉之急」

陳菁徽指出，這個方案能夠讓人民看見賴政府，總算有拿出決心要來面對少子女化的議題，這確實是一個好的開始，也展現了政策的方向感。但必須誠實說，這只是「點燃火苗」，還不是「解決燃眉之急」；補助金提高，明年開始發放，也無法一夕之間扭轉年輕人不敢生、不敢養的困境。

她舉數據指出，去年龍年本以為會迎來「生育潮」，結果出生率卻持續下滑；今年小龍年更不樂觀，原訂「13萬保衛戰」恐淪為空談，因為除了二月出生數突破一萬，其餘月份都不到九千人。她警告，少子女化已是不可逆轉的趨勢，「這不只是社會問題，更是嚴重的國安議題。」

陳菁徽指出，台灣要解決少子女化，不能只靠單一補助，而必須進行「跨世代的結構性改革」。她舉例，鄰近的日韓政府投入大量資源，建立完善托育制度、提供有感津貼、推動社會住宅，幫助年輕人降低生養成本，才能真正減輕育兒恐懼。

她也強調三大關鍵改革方向：陳時中政委之前就提到，應該要每個月達到3萬才夠，並確保穩定性；育嬰留停的制度更加彈性化，而且也要讓企業願意推行辦理，才能讓家長在家庭與職場之間找到平衡。許多年輕人也擔心生活品質的問題，所以社會住宅要蓋更多，而且放寬以貼近青年需求、降低生活成本，這些環節都必須一一補上。

徐巧芯：個人支持生一胎補助十萬政策

至於人工生殖補助金額提高部分，陳菁徽說，這是生殖醫學會經過數據分析與研究後，發現提高金額可以提高誘因，而且特定年紀以下，前幾次的成功率本就比較高，對於應對少子女化是能夠有所幫助。

除此之外，她也認為，人工生殖法修法進程，放寬讓單身女性、女同志伴侶也能適用，保障他們的生育權，相信也是接下來很重要的工作。而醫療性凍卵就是保障生育權，圓滿病友成為媽媽的夢想，這是人權議題，也是國際趨勢。

藍委徐巧芯則說，有一說一，她個人支持行政院「生一胎補助十萬」政策。中央、地方都領，解決新手爸媽負擔。納稅錢寧可直接用在民眾身上，或者真正解決問題；該省下來或刪除的是那些奇奇怪怪的媒體宣傳費。

藍委王育敏：值得肯定但還有三缺

國民黨立委王育敏指出，政院生育補助值得肯定，但各項少子化因應措施沒有專責單位管理統籌，應盡快成立「專責少子化辦公室」橫向考核補助成效，謹慎運用公帑。

王育敏表示，台灣面對少子女化趨勢，政策面仍有三缺尚待解決。

王育敏說，第一缺，缺乏整體與長期性的政策規劃。應儘速成立「少子女化專責辦公室」與「兒少專責單位」，統籌各部會，避免出現政策分散或資源重疊問題。

王育敏說，第二缺，友善育兒家庭住宅政策不足。建議參考國際經驗，不僅要在購屋或租屋補助上給予支持，更應延長居住年限，並加強對育兒家庭的保障，讓年輕夫妻不用因居住不穩定而卻步於生育。

「第三缺，職場友善生育環境仍有待加強。包括企業設置托兒設施比例偏低、育嬰假缺乏彈性，以及育嬰留停津貼比例偏低等問題，皆有待政府全面性檢討，與企業加強溝通，創造更友善的育兒職場。」

王育敏呼籲，行政院的好孕三方案，立意良善，但真正要解決少子化，仍應正視「三缺」問題，盼行政院儘快公布補助細節，讓民眾安心規劃，更應將各部會的配套措施全面納入，並建立具監督力的專責機構，確保政策能夠持續而有效地推進，給年輕家庭一個敢生、能養、樂育的未來。

網友反應不一「有人會為了十萬生小孩？」

17日消息一出，網友們反應不一，有人認為「生小孩送房子比較有吸引力吧！不如使用在教育補助上..讓真正想讀書的人不用擔心沒有學費上學！」「沒有人會為了十萬去生孩子的，國家幫忙養可能比較有機會，参考南韓例子。」也有人反映，社會底層不負責任的父母，只生不養缺乏育兒嘗試，又一直虐待小孩，這不是助長他們利用孩子領補助嗎？

也有網友認為，如果政府持續將焦點放在「獎勵已婚有孩」而不是「改善單身與弱勢群體的生活基礎」，那麼少子化的根源問題並不會被解決。因為問題不在於缺少一次性的金錢刺激，而在於青年世代是否有能力安居、是否敢於承擔長期養育的壓力，提升青年就業、住宅支持、或單身經濟困難者的社會安全網，才真正能降低結婚與生育的門檻。

本文授權自今周刊，原文見此。

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】