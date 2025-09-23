快訊

遊日大病「醫療費燒百萬」…旅平險能全數理賠？專家揭關鍵：「3項目」必加保

聯合新聞網／ 今周刊
一名40多歲女子在今（2025）年7月赴日旅遊，卻因急發重病緊急送往當地醫院搶救，並搭乘醫療專機返台。記者陳易辰/攝影
一名40多歲女子在今（2025）年7月赴日旅遊，卻因急發重病緊急送往當地醫院搶救，並搭乘醫療專機返台。記者陳易辰/攝影

【文．翁申霖】

一名40多歲女子在今（2025）年7月赴日旅遊，卻因急發重病緊急送往當地醫院搶救，並搭乘醫療專機返台，最終費用竟高達數百萬元，讓先生不惜賣錶、借錢才籌措到這筆高昂的醫療費。

出國大家都知道要買旅平險，但究竟如何投保才能在突發狀況時有效理賠？有專家強調，民眾出國旅遊除了一定要記得買保險，同時也應注意旅平險是否包含「3大關鍵項目」！

遊日突腦出血

專機、醫療費破200萬

一場原本開心的沖繩自由行，卻因突發腦出血一切都變了調。一名45歲台灣女子今（2025）年7月赴日旅遊，隔天清晨竟突發腦出血，緊急在當地送醫開刀搶救，家屬為將她送回台灣治療，儘管拮据仍砸大錢租用醫療專機，啟動跨國醫療轉送計畫。

據了解，該患者在日本的醫療費用約118萬元，加上醫療專機救援費用135萬元，總支出高達253萬元。

專家建議：若非緊急情況，搭民航機較省錢

根據《TVBS》報導，雙和神經外科主治醫師、國際SOS醫療顧問陳琬琳表示，醫療專機最快可在隔天安排返國，而民航機則需向航空公司申請。

她建議手術後一週再搭機較為理想，這與航空生理有關；國際SOS台灣每年處理約300件救援案例，其中95%是一般民眾，超過80%的費用由保險支付。

不過，專家也強調，雖說醫療專機費用可能比民航機貴出數倍，但在評估時仍應以病情為最優先考量。

出國必投保旅平險！

專家：建議加保「3大項目」避荷包失血

台北駐日經濟文化代表處那霸分處就指出，出國旅遊「保險要買，而且要買對項目」，由於日本醫療費用高昂，建議旅平險內容應包含3大項目：

傷害醫療

海外突發疾病醫療

海外專機後送服務

如此才能應付突發狀況時所產生的高額費用，台北駐日經濟文化代表處那霸分處表示，雖說買保險可能會多花一點錢，但卻能換來安心與保障。

日本「租車自駕」少做1事

出車禍得賠償高額費用

另外，台北駐日經濟文化代表處那霸分處也分享2個案例：

【案例1】租車與計程車擦撞，損失30萬日圓

W先生6月在日本宮古島租車，覺得只租一天、離島路況好路上車不多，就沒加買額外保險。

結果不慎與計程車擦撞，車體受損，總賠償金額高達30萬日圓（約6.1萬元新台幣），費用含修車費+租車公司營業損失NOC。

【案例2】與貨車擦撞，賠償12萬日圓

L小姐自認駕駛經驗豐富，8月在日本租車也沒加保。

結果回國前一天與貨車發生擦撞，需賠償對方與租車公司共12萬日圓（約2.5萬元新台幣）。

專家強調，如果想在日本「租車自駕」，千萬別只買基本對人責任保險，建議加保以下項目，以免荷包大失血。

對財物賠償（對方車輛與財物損失）

車輛賠償（租車公司修車費）

NOC（營業損失賠償）

出國前保險若「買好、買滿、買對」，才能玩得安心又有保障。

本文授權自今周刊，原文見此。

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

