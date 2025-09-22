記憶體狂潮 這檔股漲419%！謝金河：1顆HBM讓南韓變台最大逆差國…大量進口原因曝光

【文．謝金河】

一顆HBM讓南韓變成台灣最大逆差國！今年8月台灣出口超過南韓，但另一個數字也告訴大家，南韓在不知不覺中變成台灣大逆差國。

過去台灣最大的逆差來自日本

過去台灣最大的逆差來自日本，或者是購買石油，天然氣的中東國家。台灣向日本進口設備，化學材料，過去卅年來，台灣對日本的貿易逆差都在200到300億美元之間。去年是206.79億美元，但這個數字去年被南韓追過。

台灣本來對南韓是順差國，後來台灣人瘋韓劇，韓國影視產品大量進入台灣，接下來是眾多的男女天團攻陷台灣。

台灣對南韓連服務貿易都是逆差

這些年很多人去首爾做醫美保養，台灣人去年赴韓旅遊達146萬人次，是赴韓國旅遊的第三大國，台灣對南韓連服務貿易都是逆差，但這三年逆差擴大，原因是記憶體的HBM。

2023年台灣出口南韓182.03億美元，進口284.15億美元，逆差是102.12億美元。24年台灣出口207.92億美元，進口437.07億美元，逆差擴大至229.15億美元，首度超越日本，今年數字再拉大，前8月出口163.54億美元，進口399.2億美元，逆差235.66億美元，已經超過去年全年。

一個產品改變台韓貿易結構，那就是HBM，高頻寬記憶體。這些年SK Hynix打敗三星，成為HBM霸主，股價從7.31萬漲到38萬韓元，股價大漲419%，市值24.37兆韓元，成為南韓第十二大市值企業，完全把三星比了下去！

台灣是Ai伺服器生產重鎮，必須進口HBM才能完成伺服器組裝

對照Hynix光芒萬丈，南韓很多鋼鐵，石化，汽車上市公司股價都創新低，情況和台灣完全一樣。

為什麼台灣向南韓進口大量HBM？是因為台灣是Ai伺服器的生產重鎮，台灣必須進口HBM才能完成伺服器的組裝，這個Ai生態系的改變，很自然出現在貿易的統計數據上！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

樺加沙颱風停班停課，午後10縣市符標準、最新路徑出爐！超級颱風怪物等級「最強風雨熱點」曝光

普發一萬什麼時候可以領確定了！普發一萬怎麼領？5種發放方式、線上登記網站…ATM輸入兩組號碼搞定

早餐喝咖啡超NG，鐵質吸收少6成！為何搭配飯糰、麵包最糟糕？咖啡該怎麼喝，營養師告訴你

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】