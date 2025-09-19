為何台灣人均GDP低於以色列近四成 科技獨角獸僅個位數，遠不如以的89家？

【文．劉煥彥】

以色列2024年的人均GDP為54176美元，比台灣同期的34040美元，高出近六成！ 以色列明明人口連台灣一半都不到，2024年底才突破1000萬人；國土面積約22000平方公里，也小於台灣的約36000平方公里。 以色列直到1980年代初期還是個社會主義體制國家，為何過了40多年，身為沙漠國度的以色列，人均GDP竟然比台灣還高出近六成，而且是科技大國、新創公司天堂及軍事強權？ 故事要從1983年說起。

以色列僅千萬人口，卻坐擁89家科技獨角獸

財信傳媒董事長謝金河主持的數字台灣節目，周日（14日）以「創新與國防雙引擎，以色列投資未來啟示錄」為題，邀請台灣以色列商業文化促進會秘書長溫峻瑜，與探討猶太人歷史的專書《世局》共同作者藍弋丰，提出他們對當今以色列不同面向的觀察。

若從商業角度來看，人口僅1000萬的以色列，肯定是新創大國，因為光是公司估值超過10億美元的獨角獸企業（門檻就是10億美元），上半年就高達89家，台灣則是五家都不到。

以台灣熟悉的矽谷生態圈來說，蘋果公司2013年出價3.5億美元（逾100億台幣），買下以色列3D機器視覺開發商PrimeSense。

同樣在2013年，Google以11億美元（約3300億台幣）買下以色列的行車導航App開發商Waze。

2014年，日本電商巨擘樂天集團出價9億美元（約274億台幣），買下以色列網路傳訊App開發商Viber Media。

到了今年3月，Google母公司Alphabet更敲定以320億美元（約9700億台幣）天價，買下以色列資安新創公司Wiz。

不僅如此，在美國那斯達克的掛牌企業中，以色列早就成為家數第三多的國家，僅次於美國及中國。

以色列明明是中東小國，為何在科技新創如此強勢，更能創造不小的商業價值？這或許跟猶太人的傳統觀念大有關係。

台灣長期是代工思維，猶太人是一開始就設定要吃到最多利潤

台灣以色列商業文化促進會秘書長溫峻瑜在數字台灣節目中，對於以色列人的創業思維，有以下的觀察。

「我要舉個iPhone的例子，iPhone賣很貴，大概3、4萬多。iPhone最大的利潤，Apple拿了大概有80%，下面的供應商大概10~15%，代工廠差不多低於5%。」

「以色列人呢，一開始就設定要拿到最高的80%（利潤），整個國家建設（也是這樣）一個架構。」

「我舉個例子，2016年我帶了台灣有史以來第一次的新創參訪團，參加他們年度最大的DLD新創盛會。有天晚上一個朋友說，你來參加我們猶太人自己的一個新創晚會，那個主講人就是一個獨角獸，一個成功的創業家，他把他賺來的錢做為一個VC fund（創投基金）。」

「他在場的時候，對他的猶太人子弟兵，講了非常有意思的一段話，他說你來找我，你（的創業思維）一定要有高度、一定要有寬度，而且一定要有改變世界的決心！如果我選中你，我一定支援到你成功為止！」

「以色列有兩個希伯來文，我想跟大家講，一個叫做chutzpaz，一個叫做tikkun olam。Chutzpaz就是厚臉皮，有點那個槓子頭，就是我做事情就一直做，做到我贏為止；Tikku olam就是他們從小就是要修復世界，高度要夠高。」

「所以，我剛剛講的那個獨角獸的創業家就說，你來找我，就請你要有改變世界，那個爆炸性的成功（的雄心），這是非常有意思的。」

影響猶太人至深的兩個字：chutzpaz 與 tikkun olam

綜合溫峻瑜、藍弋丰的說法，及部分以色列媒體的報導，以色列花了40多年，從沙漠經濟改頭換面為科技、新創及軍事強權，除了受益於猶太人流傳千年的chutzpaz及tikkun olam觀念，也至少與以下這兩點有莫大關係。

第一，已故以色列總理夏隆（Ariel Sharom）的經濟改革

1983年，夏隆是當時聯合政府的工業及貿易部長，那時以色列仍是社會主義色彩濃厚的經濟體制，但面對高達三位數的瘋狂通膨，夏隆出面整合政界，說服了從代表阿拉伯公民的政黨到極端猶太主義的政黨，大家暫時放下歧見，一起挽救國家經濟。

在他努力下，組成聯合政府的各黨派取得共識，不僅大砍國防預算兩成、凍結公家機關招人、禁止哄抬物價，並且將制定貨幣政策的權力從財政部移到政治色彩較淡的以色列央行手上。

由於政客操縱的財政部，忽然無法繼續大印鈔票，高達三位數的瘋狂通膨快速降溫，政府也藉此發行全新的以色列貨幣，使以色列經濟體制就此從社會主義邁向資本主義。

第二，以色列政府耗資一億美元的國家級創投基金「Yozma計畫」

「1993年以色列啟動了非常特殊的計畫，叫做Yozma計畫，成就了現在的新創大國，就是在國際上有名的Startup Nation。他們那時候的想法，就是用一億美金吸引全球投資人，一起跟（以色列）政府投資的VC（創投業者），一起合作投資以色列的新創公司。」

「經過了30幾年，以色列投資一億美金到現在，差不多市場上流通的金額是200億美金的流通量。從當初兩家的VC，現在有100多家，所以說他們因此建置了一個非常完善的startup（新創公司）的生態系。」

