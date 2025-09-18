退休必備3桶金！4%法則滾安心金流 專家：醫療費、長照費這樣做轉嫁風險

快訊

聯合新聞網／ 今周刊
到底要存多少錢才能安心退休？示意圖／ingimage
撰文‧李炳漢

「到底要存多少錢才能安心退休？600萬、1000萬，還是2000萬?」隨通膨攀升、薪資成長緩慢，存到足夠退休金似乎遙不可及。國際認證高級理財規劃顧問駱潤生在《毛利小姐變有錢》節目中，教戰如何運用「4%法則」回推自己所需退休金金額，透過股債配置、年金保險、市值型ETF、定存等方式，打造具備層次感的退休金流來源，同時運用保險準備好醫療費、長照費，打造出全方位的安心退休規劃。

面對長壽人生該怎麼規劃退休金？

根據奇摩股市統計，臺灣人平均認為需要準備約1500萬元才會安心，但1500萬夠嗎？駱潤生指出，民眾可根據「4%法則」估算自身所需準備的退休金總額。

「由於近年股市估值高，通膨壓力大，我們可稍微保守一點。」駱潤生建議將提領率下調到3%或3.5%。以3%提領率，1500萬退休金每月可提領約3,75萬元，4%可提領約5萬元，將這筆錢加上勞保與勞退給付額度，一般上班族約有2~2.5萬元，加總起來約有5.75~6.25萬元。

與其盲目追求千萬存款，更實際做法是先估算自己理想退休生活，每月需多少現金流，再反推需準備總金額。駱潤生提醒，民眾可善用勞保局網站「勞工個人退休金試算表」或「好命退休計算機」等工具，協助試算出勞保、勞退及退休金總額。

退休後的資產組合該如何分配？

「我們買股票，等於是買進人類的發展。」駱潤生認為，長期來看投入股市是最佳解方之一，建議退休族群可選擇投資市值型ETF，無論是台股或美股ETF，由於成份股有助分散風險，相較個股，更適合作為退休金投資標的。

另外，投資人可透過「股債配置」平衡風險，由於股票與債券關聯性不高，股債配置能有效降低波動。以股債比6比4搭配，既能維持資產成長，也能有效對抗通膨。

此外，駱潤生建議外幣保單是不錯工具，一般來說美元外幣保單是主流，利率相對較高，而美元國際貨幣特性讓持有風險相對較低，加上大多數人主要資產還是新台幣，美元部位通常不會太多，投資人不必過度擔心匯率風險。

長照險跟醫療險，該買哪一個？

除了退休金，醫療與長照費用也是退休一大隱憂。隨著年紀增長，身體機能不可避免地會退化，疾病也隨之而來。雖然可透過儲蓄來支付這些費用，但駱潤生提醒，善用保險來轉嫁風險，會是更聰明的做法。「退休有三筆錢要準備：退休金、醫療費、長照費。」駱潤生建議，保險規劃是醫療險優於長照險。他認為醫療險是最基本保障，定期醫療險保費會隨年紀增長而提高，到了六、七十歲時金額較高，建議可適度配置終身醫療險。」

至於許多人擔心長照險的理賠認定問題，駱潤生解釋，現在長照險定義其實相當明確。理賠標準主要分為兩種狀態判斷：一是生理狀態、一是認知功能。在生理方面，只要符合「巴氏量表」十個評估項目中的六項，其中達到三項失能狀況，就能啟動理賠。而在認知功能方面，最令人擔心的失智症，也在長照險的保障範圍內。

駱潤生認為，退休規劃並非一蹴可幾，需長期的耐心與紀律，趁年輕做規劃最好，因為時間是年輕族群最佳本錢，可透過複利來累積資產。最重要的是，理財應回到自身需求，不要過度與他人比較，焦慮感才會降低。

本文授權自今周刊，原文見此。

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

