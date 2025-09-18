快訊

晚景淒涼！前工程師年薪百萬淪「下流老人」 打工維生悲吐1事

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

高鐵乘客「行充放包內充電」自燃釀3傷 他揭這樣滅火最有效…行動電源怎挑才安全？

聯合新聞網／ 今周刊
台灣高鐵9/13晚間發生一起行動電源自燃事故。聯合報系資料照
台灣高鐵9/13晚間發生一起行動電源自燃事故。聯合報系資料照

撰文‧胡肇芳

台灣高鐵周六(9/13)晚間發生一起行動電源自燃事故，南下681次列車有名旅客的行動電源突然起火燃燒，有網友在社群平台PO出影片，只見車廂瞬間煙霧瀰漫，其他網友看到影片還以為是國片《96分鐘》在宣傳。

對此，高鐵公司說明，列車長第一時間疏散旅客到其他車廂，但仍有3名乘客遭火花輕微燙傷。

影片留言底下有名消防員提醒，乾粉滅火器對鋰電池火警無效，唯一有效方式是馬上用夾子，將自燃的行動電源放在裝滿冷水的水桶裡浸泡，然後通知列車人員。

他建議高鐵、台鐵與捷運車廂內都應配置水桶、汽油桶裝水、防火手套以及防燙夾子，才能在第一時間控制火勢。

台灣高鐵南下列車(681車次)周六(9/13)晚間行經雲林路段時，第4節車廂突然發生旅客行動電源自燃狀況，相關畫面在社群平台Threads上曝光，只見車廂內煙霧瀰漫，旅客紛紛逃離。

自燃釀3傷，警依公共危險罪偵辦

根據鐵路警察局高雄分局太保派出所調查，一名女乘客將行動電源放在背包內充電，並把背包放在座位前方的地板，列車行經雲林嘉義區間時，行動電源突然因不明原因起火燃燒，致她左手燙傷，現場有3名旅客受傷。警方表示，全案將依公共危險罪偵辦。

台灣高鐵公司說明，事件發生後，列車長第一時間就將4車的旅客疏散到其他車廂，並通知鐵路警察上車協處；此事件另造成3名乘客遭火花輕微燙燒，已安排護理師協助檢傷。

乾粉滅火器對鋰電池火警無效

對此，有名網友在Threads影片下方留言表示，本身是消防員，建議高鐵，火車，捷運每個車廂應準備1個直徑約33公分的水桶，還有1個20公升汽油桶裝水，以及一雙防火手套，一個防燙夾子。

他解釋，乾粉滅火器對鋰電池火警無效，泡沫，水基滅火器可以初期覆蓋，但無法阻止復燃。鋰離子電池行動電源起火一起火馬上用夾子，放在裝滿冷水的水桶裡，浸泡，然後通知列車人員。

行動電源挑選建議

1. 挑選有BSMI、NCC認證的產品

挑選經NCC、經濟部標準檢驗局檢驗標章的行動電源，較有保障。

2. 挑選有投保產品責任險的行動電源

若購買的行動電源廠商有投保產品責任險，則行動電源發生短路、意外造成損傷或傷害時，保險公司會依據保額負擔賠償責任，等於多一分保險。

3. 挑選有「安全保護措施」設計的行動電源

挑選行動電源時可以留意行動電源在設計時是否有針對使用者行為進行安全防護，例如：短路保護、過充保護、過熱保護…等，若有提供保固服務或是投保責任險等都更有保障。

4. 根據需求挑選行動電源容量

市售行動電源容量多介於5000~20000mAh之間，若不想要一直幫行動電源充電，可以選擇容量10000mAh以上的行動電源，若想要輕巧、好攜帶可以購買10000mAh以下的行動電源。

5. 快充、連接埠…附加功能

挑選行動電源時，可多加留意行動電源是否支援QC快充、PD快充…等快充功能；也可以查看行動電源上是否有一個以上的連接埠可同時為不同的裝置充電，或是支援不同規格的傳輸孔。

6. 挑選製造日期相近的產品

行動電源的儲存電量會隨著時間而衰退，挑選行動電源時如選擇製造日期較近的行動電源，其供電效能應會最為有效。

7. 根據種類及類型挑選

市售的行動電源種類多樣，可以依據重量和容量來區分。口袋行動電源顧名思義就是可以放入口袋的大小，直插式設計不需另外帶線，非常便於攜帶，缺點是一次只能充一種產品且接頭為固定。

至於磁吸式行動電源利用磁吸功能貼緊手機，不須帶線即可充電，缺點是充電時可能產生更多熱能，降低電池壽命，充電速度也比較慢。

而自帶插頭、內建充電線又可磁吸式充電的多合一行動電源近期也非常熱門，卻有自稱消防員的網友稱此「自帶插頭」的行動電源設計因插頭與鋰電池距離較近，若過熱、短路易造成的風險較大，建議使用者衡量後再行購買。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

天氣／颱風米塔、樺加沙進逼台灣，最新路徑圖！它像天兔又大又強…海警陸警最快這天發布，風雨熱區先看

500張玉山金(2884)、100張永豐金(2890)...他20年存600張金融股、年領250萬股息「抓買點」秘訣曝光

緯創(3231)、廣達(2382)...一張表看20檔「股價委屈股」！選股教練推薦這2檔：低檔很久了「底部超美」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

玉山金、緯穎...瞄準季底作帳 投信布局半導體、AI 13檔仍有加碼的成長股出列

第三季中小型股由半導體與AI兩大族群領漲、表現優異，也使得季底作帳行情備受期待。台股續創新高的熱度下，根據投本比篩選出投信仍有加碼空間的標的，提供投資人布局參考。

甲骨文14兆AI肥單之謎！靠OpenAI助攻 訂單一季增230％、創辦人登1日全球首富

自從2023年AI浪潮興起以來，每隔一段時間，資本市場總有「一日暴富」的驚奇戲碼震撼登場。

「網紅稅」新制上路！YT創作分潤、直播抖內、廣告分潤…條件規則、課徵範圍一次看

網紅要課稅了！

台積電股價不回頭、甲骨文飆36%！沒AI就BI 他點執政者壓力：會形成政壇大地震

美股週三(9/10)收盤，以科技股為主的納斯達克收盤創新高、標普亦締新猷，亮點就在甲骨文、博通和台積電3家公司。

美軍飛彈擊中UFO影片曝！碎後續飛行「碎片一起消失」…眾議員嚇傻、國防部回應

美媒ABC新聞報導，美國國會議員週二(9/9)公佈的一段從未公開過的影片顯示，在2024年10月30日一枚美國軍用地獄火飛彈，被在葉門海岸附近被追蹤的明亮閃亮物體彈開。 眾議院政府監督小組委員會聽證會上，共和黨眾議員埃里克·伯利森（Eric Burlison）播放了一段他稱「有人提供」的影片，並聲稱該影片是由MQ-9死神無人機拍攝的。 「你可以看到它被擊中後碎裂、但仍繼續飛行」，伯利森沒有透露如何獲得這段影片的細節。

南韓做1事令台難堪…李在明提「前總統之子」任駐中大使 謝金河：似乎有深層意義

台灣和南韓的一段不堪回首往事 昨晚入住首爾明洞艾美酒店，早上起床拉開窗簾，映入眼簾的是中國大使館，我從12樓居高臨下，整個大使館看得清清楚楚。這也讓我想到33年前的往事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。