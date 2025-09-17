核三重啟進度！經長3原則全面評估安排、支持開發再生能源 2026綠能占比20%挑戰大

文．鄭鴻達

新任經濟部長龔明鑫周二（9/16）表示，將持續推動再生能源，優先發展爭議性較小的項目，包括屋頂型太陽光電及光電板汰舊換新以提升發電效率，同時將投入地熱、氫能等技術發展，並支持浮動式離岸風機建設。 對於2026年再生能源占比20%目標，龔明鑫坦「當然有很大的挑戰性」，但仍表達積極態度。他透露今年綠能占比可望達15%，也將加速推動離岸風電區塊開發3-1、3-2落實，並就3-3方案持續溝通協調。 在核能重啟方面，台電董事長曾文生則透露，目前核三具備較佳條件，可進入下階段自主安全檢查程序，預計9月底到10月初完成3座核電廠現況盤點，目前盼今年底到明年初，詳細完整的安檢報告有初步成果。

龔明鑫表態繼續支持再生能源發展 「調整步調」先開發爭議較小、潛力較佳項目

龔明鑫就任後於9/16舉辦首次部長媒體交流會，並在會中說明、回答媒體關切的台美關稅談判、產業政策、優先法案、供電穩定、能源政策等重要議題。

談到能源政策，龔明鑫表示，經濟部將持續積極推動再生能源發展，但會在步調上適度調整，未來將優先發展爭議性較小、具備快速開發潛力的項目，例如屋頂型太陽光電與各類附屬設施的建置，也光電板汰舊換新，以提升轉換效率與發電量。

除了已具成效的太陽能，龔明鑫也允諾會針對地熱、氫能等需要較長時間開發的領域持續投入，確保能源轉型的多樣性與永續性。

2026再生能源占比20%「挑戰大」 龔明鑫重申台灣風光電韌性佳

對於能否如期達成2026年再生能源占比20%的目標，龔明鑫坦言「當然有很大的挑戰性我知道」，但還是希望積極。他透露今年再生能源發電占比預計將達到 15%，但他們仍會積極努力，看是否能提高綠能的發電占比。

在風電方面，龔部長表態支持浮動式離岸風機的發展，並重申無論是太陽光電或離岸風電，目前運轉表現都相當良好。他特別說明，過去外界對台灣地震與颱風頻繁可能造成的影響有所疑慮，但現有風機已多次挺過嚴峻考驗，證明其韌性極佳。

在離岸風電發展上，龔明鑫說明，目前首要任務是儘速落實已完成選商的風場建置，包含 3-1 及 3-2 的計畫，對於 3-3 期，他坦言各方意見「還不是這麼有共識」，經濟部會持續與各界溝通。

核電重啟謹守「三大原則」 核三具備較佳條件進入下階段

此外，媒體追問核能議題，龔明鑫說，總統賴清德與行政院長卓榮泰已多次闡明相關立場，核安會已啟動對先進核能技術的研究與調查，例如小型模組化反應爐（SMR），以評估其可行性與潛力，展現對多元能源選項的開放態度。

至於現有核能機組重啟部分，龔明鑫重申「核安無虞」、「核廢有解」以及「 社會共識」三大原則指出，首要是核安會必須訂定並公告完整的安全審查程序辦法，此程序預計在10月正式公告，公告後將可啟動自主性的安全檢查，並對相關期程進行全面性評估與安排。

台電董事長曾文生補充說明，依核管法通過情況，台電所屬三座核電廠均可進行延役評估，無特定機組限制，台電將於9月底到10月初，針對核一、核二、核三廠現況進行全面盤點，並向經濟部報告，同時向社會大眾公開說明。他強調三座電廠各有不同營運狀況，需分別評估其延役可行性與安全條件。

曾文生指出，目前是核三廠具備較佳條件，可進入下階段自主安全檢查程序，將依核安會公告的核安法修正細則，將進行老化管理及耐震強度等相關檢查工作，台電將直接與原廠及運轉商合作，確保安檢報告充分詳實。

有鑑於核一廠延役安檢報告耗時四年，曾文生透露此次採原廠合作模式，希望能提升效率並向社會公布詳細完整的報告，預計年底前至年初將確定原廠合作能量。

核二廠方面，曾文生表示台電已展開乾式貯存相關作業，但需先將爐心內堆置的燃料棒移出後，方可進行安全檢查工作。他說，核二廠能否進入下一階段延役程序，需待乾貯工作推進並取得實質進展後，再行確認後續進度安排，燃料棒處理將影響核二廠延役評估時程。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

領隊帶團「整團都法師」，每住一間旅館都說「不乾淨」...晚上升壇作法、瑞士山上燒紙錢，結局超展開

我在家帶孩子，5年賺500萬，還讀完博士！家庭主婦如何擠出錢，買3間老公寓當包租婆？財富自由3策略

天氣／颱風米塔最新路徑圖曝光！「既強又大」這3天最靠近台灣...10日天氣預報先看

最新股票抽籤！廣達小金孫「達明」幸運中籤43萬可望入袋…這檔承銷價32.2元：能賺快1萬5也不錯

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】