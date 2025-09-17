核三重啟進度！經長3原則全面評估安排、支持開發再生能源 2026綠能占比20%挑戰大

聯合新聞網／ 今周刊
核三廠。(聯合報系資料照)
核三廠。(聯合報系資料照)

文．鄭鴻達

新任經濟部長龔明鑫周二（9/16）表示，將持續推動再生能源，優先發展爭議性較小的項目，包括屋頂型太陽光電及光電板汰舊換新以提升發電效率，同時將投入地熱、氫能等技術發展，並支持浮動式離岸風機建設。

對於2026年再生能源占比20%目標，龔明鑫坦「當然有很大的挑戰性」，但仍表達積極態度。他透露今年綠能占比可望達15%，也將加速推動離岸風電區塊開發3-1、3-2落實，並就3-3方案持續溝通協調。

在核能重啟方面，台電董事長曾文生則透露，目前核三具備較佳條件，可進入下階段自主安全檢查程序，預計9月底到10月初完成3座核電廠現況盤點，目前盼今年底到明年初，詳細完整的安檢報告有初步成果。

龔明鑫表態繼續支持再生能源發展　「調整步調」先開發爭議較小、潛力較佳項目

龔明鑫就任後於9/16舉辦首次部長媒體交流會，並在會中說明、回答媒體關切的台美關稅談判、產業政策、優先法案、供電穩定、能源政策等重要議題。

談到能源政策，龔明鑫表示，經濟部將持續積極推動再生能源發展，但會在步調上適度調整，未來將優先發展爭議性較小、具備快速開發潛力的項目，例如屋頂型太陽光電與各類附屬設施的建置，也光電板汰舊換新，以提升轉換效率與發電量。

除了已具成效的太陽能，龔明鑫也允諾會針對地熱、氫能等需要較長時間開發的領域持續投入，確保能源轉型的多樣性與永續性。

2026再生能源占比20%「挑戰大」　龔明鑫重申台灣風光電韌性佳

對於能否如期達成2026年再生能源占比20%的目標，龔明鑫坦言「當然有很大的挑戰性我知道」，但還是希望積極。他透露今年再生能源發電占比預計將達到 15%，但他們仍會積極努力，看是否能提高綠能的發電占比。

在風電方面，龔部長表態支持浮動式離岸風機的發展，並重申無論是太陽光電或離岸風電，目前運轉表現都相當良好。他特別說明，過去外界對台灣地震與颱風頻繁可能造成的影響有所疑慮，但現有風機已多次挺過嚴峻考驗，證明其韌性極佳。

在離岸風電發展上，龔明鑫說明，目前首要任務是儘速落實已完成選商的風場建置，包含 3-1 及 3-2 的計畫，對於 3-3 期，他坦言各方意見「還不是這麼有共識」，經濟部會持續與各界溝通。

核電重啟謹守「三大原則」　核三具備較佳條件進入下階段

此外，媒體追問核能議題，龔明鑫說，總統賴清德與行政院長卓榮泰已多次闡明相關立場，核安會已啟動對先進核能技術的研究與調查，例如小型模組化反應爐（SMR），以評估其可行性與潛力，展現對多元能源選項的開放態度。

至於現有核能機組重啟部分，龔明鑫重申「核安無虞」、「核廢有解」以及「 社會共識」三大原則指出，首要是核安會必須訂定並公告完整的安全審查程序辦法，此程序預計在10月正式公告，公告後將可啟動自主性的安全檢查，並對相關期程進行全面性評估與安排。

台電董事長曾文生補充說明，依核管法通過情況，台電所屬三座核電廠均可進行延役評估，無特定機組限制，台電將於9月底到10月初，針對核一、核二、核三廠現況進行全面盤點，並向經濟部報告，同時向社會大眾公開說明。他強調三座電廠各有不同營運狀況，需分別評估其延役可行性與安全條件。

曾文生指出，目前是核三廠具備較佳條件，可進入下階段自主安全檢查程序，將依核安會公告的核安法修正細則，將進行老化管理及耐震強度等相關檢查工作，台電將直接與原廠及運轉商合作，確保安檢報告充分詳實。

有鑑於核一廠延役安檢報告耗時四年，曾文生透露此次採原廠合作模式，希望能提升效率並向社會公布詳細完整的報告，預計年底前至年初將確定原廠合作能量。

核二廠方面，曾文生表示台電已展開乾式貯存相關作業，但需先將爐心內堆置的燃料棒移出後，方可進行安全檢查工作。他說，核二廠能否進入下一階段延役程序，需待乾貯工作推進並取得實質進展後，再行確認後續進度安排，燃料棒處理將影響核二廠延役評估時程。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

領隊帶團「整團都法師」，每住一間旅館都說「不乾淨」...晚上升壇作法、瑞士山上燒紙錢，結局超展開

我在家帶孩子，5年賺500萬，還讀完博士！家庭主婦如何擠出錢，買3間老公寓當包租婆？財富自由3策略

天氣／颱風米塔最新路徑圖曝光！「既強又大」這3天最靠近台灣...10日天氣預報先看

最新股票抽籤！廣達小金孫「達明」幸運中籤43萬可望入袋…這檔承銷價32.2元：能賺快1萬5也不錯

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

追蹤

相關新聞

玉山金、緯穎...瞄準季底作帳 投信布局半導體、AI 13檔仍有加碼的成長股出列

第三季中小型股由半導體與AI兩大族群領漲、表現優異，也使得季底作帳行情備受期待。台股續創新高的熱度下，根據投本比篩選出投信仍有加碼空間的標的，提供投資人布局參考。

甲骨文14兆AI肥單之謎！靠OpenAI助攻 訂單一季增230％、創辦人登1日全球首富

自從2023年AI浪潮興起以來，每隔一段時間，資本市場總有「一日暴富」的驚奇戲碼震撼登場。

「網紅稅」新制上路！YT創作分潤、直播抖內、廣告分潤…條件規則、課徵範圍一次看

網紅要課稅了！

台積電股價不回頭、甲骨文飆36%！沒AI就BI 他點執政者壓力：會形成政壇大地震

美股週三(9/10)收盤，以科技股為主的納斯達克收盤創新高、標普亦締新猷，亮點就在甲骨文、博通和台積電3家公司。

美軍飛彈擊中UFO影片曝！碎後續飛行「碎片一起消失」…眾議員嚇傻、國防部回應

美媒ABC新聞報導，美國國會議員週二(9/9)公佈的一段從未公開過的影片顯示，在2024年10月30日一枚美國軍用地獄火飛彈，被在葉門海岸附近被追蹤的明亮閃亮物體彈開。 眾議院政府監督小組委員會聽證會上，共和黨眾議員埃里克·伯利森（Eric Burlison）播放了一段他稱「有人提供」的影片，並聲稱該影片是由MQ-9死神無人機拍攝的。 「你可以看到它被擊中後碎裂、但仍繼續飛行」，伯利森沒有透露如何獲得這段影片的細節。

南韓做1事令台難堪…李在明提「前總統之子」任駐中大使 謝金河：似乎有深層意義

台灣和南韓的一段不堪回首往事 昨晚入住首爾明洞艾美酒店，早上起床拉開窗簾，映入眼簾的是中國大使館，我從12樓居高臨下，整個大使館看得清清楚楚。這也讓我想到33年前的往事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。