加熱菸最快「這時候」上市！國健署首波通過8品項、3載具審核…國外買回同款合法嗎？

加熱菸要上市了！國健署日前通過2家加熱菸業者審查，12日宣布其中1家業者完成上市前文件核定，總計有8品項菸草柱及其3款組合元件（載具）於10月11日生效。換句話說，若是業者時程上配合，最快10月11日起加熱菸就可以在市面上販售。國健署強調，上市後中央與地方政府將合作執行稽查專案，加強加熱菸的監管。

已有2家業者通過申請

國健署指出，衛生福利部秉持科學實證、專業及保護公眾健康之最高目標，經邀集毒理學、臨床藥理、成癮、公共衛生等領域專家組成審查會，逐案審查申請案件，於114年9月12日初步核定8品項菸草柱及其3款組合元件，完成最後上市前文件之核定，將於114年10月11日生效。

國健署表示，菸害防制法於112年3月22日修正施行，包括全面禁止電子煙等類菸品、嚴格管制符合菸品定義的新型態菸草產品（如加熱菸），增訂健康風險評估審查機制，審查通過始得製造、輸入、販售，日前已有2家業者、共14品項申請案經審查结果予以「有條件通過」核定函，此次再經嚴謹評估業者所提交之最後上市前文件資料，核定許可證。

未來加熱菸上市後，將透過中央與地方政府合作執行稽查專案，包含源頭管理、販售通路（包含禁止販賣給孕婦及未滿20歲之青少年）、加強取締青少年違法使用加熱菸等，強化保護兒少，並採取神秘客等方式監測業者落實情況，定期公布查獲的違規案件。

業者未遵守規定 最重可廢止許可

國民健康署表示，許可內容也包括要求業者需定期委託公正第三方進行並提交上市後監視及管控機制報告，提供盛行率及易感族群調查、不良事件、新發生成癮資料、國外風險資訊調查、未滿20歲及初次使用相關數據等，且製程有任何調整，均須重新送審。若業者未能履行依法應遵守辦理的事項，最重可廢止原核定。

國民健康署提醒國人，未經國內核准通過之加熱菸及其組合元件，仍不能攜帶入境。任何型式的菸品皆有害，國民健康署提供多元戒菸服務，全台約2,700家合約醫事機構（醫院、診所、衛生所及藥局），提供專業戒菸服務，也可撥打免費戒菸諮詢專線「0800-636363」，或利用line通訊軟體（ID：@tsh0800636363），透過電話及網路的便利性與隱密性，結合專業諮商及心理支持，由專業諮詢人員協助您量身打造個人戒菸計畫，並提供戒菸相關資訊，陪伴您一起早日擺脫菸癮。

董事基金會批：讓「加味加熱菸」先上車後補票？

董氏基金會菸害防制中心對此相當不滿，認為意即連所有加味加熱菸全放行，台灣拒菸聯盟173個團體對此感到痛心，並提出3質疑

1.加味加熱菸先上車，後補票？

加味加熱菸未經添加物審查，搶先上市。後續加味菸審查添加難度，是否獨厚加味加熱菸令人質疑，懇請監察院趕快介入調查。

2. 國內未上架，海關先攜入？

國民健康署提醒國人，未經國內核准通過之加熱菸及其組合元件，仍不能攜帶入境。意思是10月11日之後，核定生效之加熱菸即可攜帶入境？此時國內可能尚無加熱菸上架販售，造成海關先放行之亂象，地下販售業者將可先行闖關。

3. 鼓勵戒菸，卻無配套措施？

國健署新聞稿最後鼓勵國人戒菸，固然值得嘉許，但是加熱菸戒菸尚未鬆綁，戒菸醫師或衛教師皆無相關指引，恐造成執行困難。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

