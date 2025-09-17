專利蟑螂囂張勒索 驚醒台廠防禦意識！台積電、日月光...科技大咖抱團組LOT

撰文‧譚偉晟

近年來，專利成為部分集團興訟索賠的武器，且狀況漸趨頻繁。專利訴訟的威脅，促使台灣兩大半導體巨頭與眾多科技業者，在工研院號召下成立防禦聯盟。

9月下旬，由台積電登高一呼，日月光、工研院等產學巨頭紛紛響應的LOT（License on Transfer）產業聯盟（以下稱LOT聯盟），即將正式啟動運作，用意是讓加入聯盟的公司，能共同攜手對抗新型態的專利訴訟威脅。

9月15日，台積電副法務長、智慧財產處律師陳碧莉，在工研院舉行的「創新週」活動上，解釋LOT的概念就是「兩家公司的專利沒有相互授權，平時可以彼此互告專利侵權；但只要有專利蟑螂對任何聯盟會員提告，被告就會自動獲得聯盟內其他會員持有的專利。」

在滿是圖表的簡報上，陳碧莉不忘置入一張卡通蟑螂圖案，要讓聽眾對這項新威脅留下深刻印象。「專利蟑螂，學名有NPE、PAE、PHC，他們的商業模式就是買專利，然後靠訴訟把專利貨幣化。」她說

對台積電而言，LOT的概念並不陌生。陳碧莉舉例，過去台積電與英特爾曾達成LOT協議，「當時我們有約6萬個專利，英特爾有超過7萬多個。」簽訂LOT協議後，英特爾不久即與某個NPE進行專利交易；在交易完成後，NPE開始拿著手上的英特爾專利，對三星等其他半導體公司提起訴訟索賠，僅台積電因為LOT協議，得以毫髮無傷。

概念萌芽 源於國際大廠進逼

但對台灣多數業者而言，LOT仍屬相對陌生的概念，這也是台積電、工研院、全國工業總會（以下稱工總）從去年著手規畫、今年6月成立LOT聯盟的主因。

「工總10萬多家公司會員，很多甚至沒有發明型專利，加入聯盟可以讓廠商截長補短，讓投入的研發能夠被保護。」工總祕書長呂正華話說得懇切，因為一路從工業局到工總，他的職責都在協助產業發展，但發現多數台廠對於專利的重視度仍顯不足。

這回能邀集台積電、日月光、工總等產業要角參與聯盟的關鍵人物，是工研院法務長王鵬瑜。

時間回到2022年12月，當時台灣眾多電子代工廠、網通業者，陸續收到來自一家國際大廠的通知，預告將針對專利收取權利金。

「我印象很深刻，那是農曆年前夕，國際大廠通知台廠『兩個月內不準備好簽約支付上萬件的標準必要專利（SEP）權利金』，就要提告。」王鵬瑜回憶，那是工研院與工總攜手的起點。

「當時的電電公會（台灣區電機電子工業同業公會）副理事長許介立，找上工研院，請我們去幫廠商做分析。」王鵬瑜指出，工研院團隊還陪著廠商交涉，「坦白講，當初沒有想到國際大廠主張SEP的力道與時間，會來得如此又急又快。」直到今日，不少台廠仍在交涉階段。

這段經歷，也讓王鵬瑜在發展專利資產活化時，開始將注意力轉移到台灣廠商面對的專利訴訟威脅。「專利蟑螂橫行，已經造成台廠營運風險，增加人力、時間與金錢等成本負擔。」他表示，直到2024年探詢台灣產業狀況，才真正從各公司法務長口中，得知專利蟑螂日益猖獗。

業界痛點 資金淪為訴訟花費

對於專利蟑螂，陳碧莉感觸很深。

「台積電從去年下半年以來，幾乎都在跟專利蟑螂做訴訟。」她提著圖表分析，2012年以後、台積電的專利訴訟案件數一路上升，如今上升斜率超過45度，說明專利蟑螂氾濫。「資金不投新創、改為投資專利蟑螂，保險公司也加入專利蟑螂產業鏈，這就是我們面臨的時代。」她感嘆。

以力成科技這家半導體公司為例，過去十五年間就數次遭遇「美國NPE惡意主張專利侵權的不當商業騷擾案」。力成說明，由於NPE發動的訴訟幾乎都在美國，「對興訟者是一項低成本、高報酬的商業行為；但對台灣廠商來說，赴美抗辯所需要的人力、時間與律師費，都極為可觀。」

工總智慧財產權委員會執行祕書林富傑補充，目前全球各地進行的專利侵權訴訟，有七成是NPE發起，且近年來NPE還進一步集團化。因應專利蟑螂威脅，王鵬瑜去年6月在與科技業法務長們的一場聚會中，分享專利防禦聯盟的概念，當場獲得台積電、日月光與眾多科技公司認可。

只不過，看似對廠商有利的專利防禦聯盟，實際推行卻是困難重重。「業者之間可能有競爭關係，有些可能還互相告過。」王鵬瑜直言，也不乏業者想把專利賣給NPE，若加入專利防禦聯盟，就做不成這筆生意。

另一方面，部分企業對於加入LOT聯盟，得支付一筆會員費，也有成本顧慮。

為了說服業者，王鵬瑜端出「保險」概念，他舉例有些業者做通訊技術，但沒有硬體相關專利，透過加入聯盟、整合其他公司專利後，面對專利蟑螂的侵權訴訟，就能擁有軟硬體整合，且更完整的專利，與之對抗。

通訊廠商智易科技就表示，加入LOT聯盟能「以較低的成本，集體降低來自其他聯盟成員專利（特別是落入NPE手中）的法律風險，節省防禦成本」。當業者建立起足夠的防禦，即能專注於研發，並且保障創新成果。

陳碧莉也分享，估算投入專利防禦的所有花費，包含競爭同業專利檢索、監控專利蟑螂動態、申請自有專利布局等，「現在我們（智慧財產處）的花費，占營收的比例創歷史新低，況且用這麼低比例的錢，就能捍衛公司在全球營運活動的自由。」

策略盤算 保護6G新技術

除了成立LOT聯盟、攜手防禦專利蟑螂威脅，現在台灣資通訊業界出現一股需要更積極投入先進技術專利的呼聲，尤其是6G這類尚在發展、專利還未被國際大廠壟斷的尖端科技領域。

「因為，5G已經有太多SEP被中國拿走了，6G可能會延續這個狀況。」資策會數位轉型研究院副主任蔡育霖指出，根據智權機構Patently 2025年發表的報告，中國在全球5G領域的SEP中，占比高達40.8％，居於第一，而華為更是全球業者中，手握專利數量第一的領先者。

在前瞻通訊領域缺少專利，蔡育霖認為這會使台灣業者面對華為等國際專利強權時，愈來愈難以招架，「像之前仁寶被告（專利侵權），很多人這才發現原來代工廠也會被告。」目前在台灣，除工研院外，僅有聯發科、中華電信在6G領域有相對積極的投入。

「台灣業者如果沒有花時間去關注，很可能付授權費時，連漏掉什麼專利都不清楚。」蔡育霖指出，即使多數廠商沒有能力自行研發專利，至少可以做到積極參與3GPP等全球行動通訊系統標準制定會議，透過取得會籍出席會議，一方面能了解技術標準進展趨勢，並替台灣拿下更多話語權，不然至少在投票時，也可發揮影響力。

為了布局6G技術的專利優勢，中華電信採用獎勵制度，鼓勵「研發同仁深入高價值專利研發」，並評估配合國外業務發展，在主要市場或生產國，提前進行國外專利布局。此外，中華電信提到除了成立聯盟、合作對抗專利蟑螂，企業也可考慮設立專利防禦基金，專門用於應對專利侵權訴訟的風險。

「我們現在面對的，是追求金錢遊戲的專利蟑螂，這是現實面貌。」陳碧莉強調，台灣業者必須靠聯合作戰，用LOT共同對抗，「科技公司的專利是為創新、讓公司成功，而不是助長專利蟑螂，我們希望NPE現象可被遏止。」

