Uber Eats造10億趟次外送里程碑 用多樣化黏住客群！看好生鮮及會員商機再戰10年

撰文．曹悅華

登台即將邁入十年的Uber Eats，在外送競爭白熱化下，積極開發合作店家，豐富平台品項，近期更打入好市多，壯大生鮮版圖，以差異化服務避開價格戰陷阱。

打開應用程式Uber Eats，輸入地址，眼前瞬間展開一座城市的味覺地圖，從米其林小吃到巷口鹽酥雞，選好下單後，就能坐等待食物或食材送達。對許多台灣人來說，這樣的生活，早已成為日常。

「我們在7月達到10億趟次里程碑！」Uber Eats台灣區總經理李佳穎上周接受本刊專訪時，興奮地宣布好消息。「全球僅有極少數市場能達到此成績，以每月單量來說，第一多是紐約，再來就是台北。」她語帶自豪。

Uber Eats明年即將邁入第10年，僅花10年就讓台灣站在世界之巔，李佳穎認為是來自台灣市場的3個特質：台灣消費者追求便利、外食文化豐富、機車密度高。李佳穎分析，台灣的超商密度僅次於韓國；人口跟澳洲相當，商家卻是澳洲四倍；加上台灣是世界上機車密度最高的國家之一，提供有利於外送的環境。

納入好市多 拓展生鮮商機

10億趟次的背後是，「合作超過8萬家餐廳、突破1億個品項；累計上百萬名會員，每兩個顧客就有一人是會員；擁有超過8萬名外送員，是業界之最。」李佳穎細數十年之功強調，透過委外調查顯示，Uber Eats光是在2023年10月至2024年9月，就為商家創造超過155億元收入，並為台灣外送生態圈創造860億元經濟產值。

然而，李佳穎深知，品項豐富度是外送市場的決勝關鍵之一，即使已有8萬家合作餐廳，業務團隊仍必須不斷陌生開發，開拓店家。

台灣知名連鎖咖啡廳、CAFE!N行銷長李威就透露，Uber Eats在2020年主動找上門，希望豐富平台上的咖啡品牌。Uber Eats也協同店家一起解決外送過程痛點，譬如，為了維持即飲風味，一起精進包材，從容易外漏的杯蓋到全面封膜。在加入Uber Eats後，讓店面業績在疫情間仍能維持7成水準。

「Uber Eats是我們的好戰友！」李威認為加入外送系統，達到互補效果。在過去，早上到下午兩點是生意最好時段，加入外送則補足兩點後的空缺，同時又能將服務範圍拉到店面3到5公里之外。

接下來的十年，Uber Eats固守既有地盤外，更大野心藏在生鮮布局上。「餐廳外送已行之有年，經營生鮮市場（含雜貨）機會更大！」Uber Eats台灣即時零售總經理張佑欣認為。

事實上，資策會產業情報研究所（MIC）發布的最新2025年《外送大調查》也呼應張佑欣看法。調查顯示，用戶常外送的購買品項第一名是餐飲熟食，占比逾八成五，第二名的生鮮雜貨則約27％，雖跟第一名有很大差距，相較前一年度，則有4％成長。

6月底，Uber Eats宣布攜手好市多（Costco），完成大型量販店的「最後一塊拼圖」。

「好市多真的是Uber Eats投入生鮮外送4年多以來最複雜的合作。」張佑欣首度還原雙方結盟的歷程，早在2022年開始接洽，直到去年底才定案，歷時3年就是為了克服兩大困難，一是首次採用「採買外送」，由外送員進賣場揀貨；其次，是食安問題。張佑欣透露，光是外送箱，就進行上百次測試，以確保熟食外送過程能通過微生物測試，「烤雞送到顧客手中還溫溫的。」他笑著說。

不拚價格戰 AI加強服務

除了與各大量販業者建立合作，Uber Eats也建置業內獨有、專為外送打造的超市「優市」，全方位滿足不同客群需求。李佳穎指出，優市主打少見的零食、特色飲料、高級海鮮等，以作為區隔，目前11家門市已達到損益兩平；今年前8月，生鮮業務也較去年成長兩成。張佑欣並預告，未來一到兩年，會將生鮮業務拓展到嬰兒用品及服裝。

然而，如何在併購富胖達（foodpanda，以下稱熊貓）失利後，還能克服對手不斷祭出的「價格戰」，成為Uber Eats最大挑戰。一名業內人士直言：「不打折扣戰是Uber Eats最大硬傷」。該人士觀察，熊貓比Uber Eats早4年進入台灣，市占比Uber Eats高，誘人的優惠也讓熊貓在中南部的使用度高於Uber Eats。

「我們曾與對手（指熊貓）淪為價格廝殺戰⋯⋯，但那就像無底洞，遂決定喊停。」李佳穎說，2019年Uber Eats推出會員制，比對手早了兩年。這一步棋證明「服務品質永遠勝過價格促銷」；而且由於會員具有黏著度，更有利於精準行銷，甚至方便導入AI。

Uber Eats確實也投入大量心力在AI運用，包括外送介面依飲食習慣客製化呈現、外送員的駕駛行為監控到改善餐廳菜單；也有超過七成訂單是使用智能客服，這些正來自數百個後台運作的AI模型。

李佳穎與團隊現在目標是在2030年時達成「Uber Eats Everyday」，亦即讓會員每月使用Uber Eats至少30次。原本寄望合併熊貓能更快達成，宣告破局後，「現在我們就多花點時間而已。」李佳穎說得篤定，她深信，Uber Eats下一個10億趟次，已經在路上。

